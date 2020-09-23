На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, и добросовестно выполняют задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.
"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в Минобороны.
Вот это нормально. просто если такого рода сообщения пропадут, то = копай город(грядку, где ничего не растет бо маслом полита )
Що робити ?
Бо країна гине.
У поселка Пески Донецкой области двое бойцов Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве. Оба пострадавших госпитализированы.Источник: https://censor.net/ru/n3220867
https://twitter.com/flover53024791 @flover53024791
Між поняттями «обстрілів немає» і «штаб обстріли не фіксує» все таки є різниця, правда?
Но до сих пор бьют неприцельно, спасибо Партии отдельно!
За сутки три пятьсот ковидных, но с Партией не так обидно!
Не носят маски повсеместно, но с Партией всё нам прелестно!
Боится Партии долляр, застыл, не движется фигляр!
А коль повысился, зараза, евреи виноваты сразу!
Вони дуже успішні ? Вони багаті ?
НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ
Бо припинили боротьбу за свою державу.
Своим "примирением" ты плюнул на меня, таких как я, прошедших войну, на могилы тех ребят, в лицо тем матерям, потому как наши жизни, и наши смерти, по твоему, оказывается были впустую, так как тебе, выродку, хочется мирится.