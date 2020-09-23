На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, и добросовестно выполняют задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хочет оплатить защитникам Украины штрафы за ответный огонь по террористам

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в Минобороны.