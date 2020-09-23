РУС
На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские военнослужащие неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, и добросовестно выполняют задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хочет оплатить защитникам Украины штрафы за ответный огонь по террористам

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - добавили в Минобороны.

Топ комментарии
+4
Многоє? Це здачу національних інтересів на умовах Ху #ла? Це прийняття нав'язуваних росією понять "та сторона" і в Україні "гражданскій конфлікт", а росія не країна-окупант, а "миротворєц"? Це деморалізацію армії, знищення економіки, торгівлю держ.посадами, це тисячі інших уже злочинів ( які обов'язково пізніще будуть розглядатись у судах)...Так ось, ці злочини ніхто "прАщАть"не буде!!!
23.09.2020 08:56 Ответить
+3
Главна проста пиристать стрылять
На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8299
23.09.2020 08:06 Ответить
+3
Часа полтора назад наша авиация проводила учения в 30 км от Крыма))) И штурмовики и транспортники) Я представляю как у ваты сейчас пердаки будут гореть)))
23.09.2020 08:16 Ответить
Главна проста пиристать стрылять
На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8299
23.09.2020 08:06 Ответить
Пока Фокин будет озвучивать всякую кремлевскую пургу, кацапы будут сидеть относительно тихо.
23.09.2020 08:09 Ответить
Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3220770\\\\\\\\\\\\

Вот это нормально. просто если такого рода сообщения пропадут, то = копай город(грядку, где ничего не растет бо маслом полита )
23.09.2020 08:11 Ответить
На Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8793
23.09.2020 08:14 Ответить
Часа полтора назад наша авиация проводила учения в 30 км от Крыма))) И штурмовики и транспортники) Я представляю как у ваты сейчас пердаки будут гореть)))
23.09.2020 08:16 Ответить
Хлопці, ви вже відчули, що зрадник засів в Києві.
Що робити ?
23.09.2020 08:21 Ответить
Звиздячити зебілів.
23.09.2020 08:25 Ответить
Когда были постоянные обстрелы и каждый день бойцы погибали или калечились, для вас это было круто ? А сейчас никто не гибнет. И кто же зрадник ?
23.09.2020 12:14 Ответить
Так. Зрадник.
Бо країна гине.
23.09.2020 14:02 Ответить
Не лги, гнус.
У поселка Пески Донецкой области двое бойцов Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве. Оба пострадавших госпитализированы.Источник: https://censor.net/ru/n3220867
23.09.2020 16:15 Ответить
Сподіваються що зелень пропихне вибори в маладих ріспубліках(не мьітем, так катаньем), а потім почнеться знов.
23.09.2020 08:23 Ответить
Приятно слышать такие новости. За это Зебилам можно простить многое.
23.09.2020 08:37 Ответить
Многоє? Це здачу національних інтересів на умовах Ху #ла? Це прийняття нав'язуваних росією понять "та сторона" і в Україні "гражданскій конфлікт", а росія не країна-окупант, а "миротворєц"? Це деморалізацію армії, знищення економіки, торгівлю держ.посадами, це тисячі інших уже злочинів ( які обов'язково пізніще будуть розглядатись у судах)...Так ось, ці злочини ніхто "прАщАть"не буде!!!
23.09.2020 08:56 Ответить
Будемо жити як молдавани. В бідній не реформованій країні, з чиряком у вигляді Придністров'я і дурним презом- служакою кремля.
23.09.2020 10:04 Ответить
Пасть заткни, тварь дибильная.

У поселка Пески Донецкой области двое бойцов Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве. Оба пострадавших госпитализированы.Источник: https://censor.net/ru/n3220867
23.09.2020 16:16 Ответить
https://twitter.com/flover53024791
https://twitter.com/flover53024791 @flover53024791

Між поняттями «обстрілів немає» і «штаб обстріли не фіксує» все таки є різниця, правда?
23.09.2020 09:57 Ответить
Уже обстрелов нет всё лето, спасибо Партии за это!
Но до сих пор бьют неприцельно, спасибо Партии отдельно!
За сутки три пятьсот ковидных, но с Партией не так обидно!
Не носят маски повсеместно, но с Партией всё нам прелестно!
Боится Партии долляр, застыл, не движется фигляр!
А коль повысился, зараза, евреи виноваты сразу!
23.09.2020 10:26 Ответить
Не люблю Зе-соплю, но если судить объективно в плане примирения с Россией и ОРДЛО он добился гораздо больше чем Порох. Убивать наших пацанов стали меньше, соответственно меньше слез матерей и жен на могилах солдат. Человеческая жизнь - это главная социальная ценность любого государства. Нужно искать плюсы даже в том где их нет.
23.09.2020 11:14 Ответить
Кому-то это очень сильно не нравится.
23.09.2020 12:15 Ответить
Молдавія теж здалась. Вони дуже щасливі ?
Вони дуже успішні ? Вони багаті ?
НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ НІ
Бо припинили боротьбу за свою державу.
23.09.2020 14:04 Ответить
На Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4604Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю капітуляцією знищують ВСУ. А значить знищують і Українську державу, і Український народ!
23.09.2020 14:32 Ответить
Їли судити об'єктивно в плані примирення з Росією і ОРДЛО ЗЕбіл - капітулянт домігся набагато більше ніж Порох. Вбивати наших пацанів стали менше. Але після його капітуляції України під виглядом мир за будь-яку ціну. Російські фашисти окупанти безперешкодно зайдуть в повалену державу Україну почнуть масово знищувати і наших пацанів які так і не захистили свою Батьківщину від лютого ворога, та і всіх українських громадян .... Як це було раніше при тому постійно і завжди при окупації України проклятою паРашей. Ось тоді менше може перетвориться в мільйони загиблих Українців ..
23.09.2020 14:28 Ответить
"Примирение с Россией и ОРДЛО?!!!" За поребрик чувырло дибильное, и https://censor.net/ru/user/473928 с собой забери тварь.
23.09.2020 16:19 Ответить
Олександр! У меня к Вам один вопрос, ток по чесноку ответьте!!! Вы с окопа на передовой пишите или с дивана???? Хоть раз были на похоронах павших солдат АТО, вы видели как плачут их матери, жены,дети????? Я видел, поэтому хочу сказать, что самое главное - это человеческая жизнь, она дана Богом и она одна, ничего ценнее нет, сколько пацанов в АТО должно погибнуть, чтобы вы это поняли???
23.09.2020 16:51 Ответить
В окопах, на передке, я был 20 месяцев, с августа 14-ого. И как раз там я защищал твою никчемную жизнь, хотя читая твои ублюдочные высеры, очень бы хотел, что бы какое нибудь моторыло пришло к тебе домой, вытащило тебя за шкирку с постельки, отпинало бы ногами, заставило смотреть как он насилует твою жену или дочь, а потом, в знак благодарности, ты бы вылизал ему сапоги. И это не мои фантазии, это реальность, которую ты, падаль, пытаешься не замечать.
Своим "примирением" ты плюнул на меня, таких как я, прошедших войну, на могилы тех ребят, в лицо тем матерям, потому как наши жизни, и наши смерти, по твоему, оказывается были впустую, так как тебе, выродку, хочется мирится.
23.09.2020 17:06 Ответить
С удовольствием харкнул бы тебе в лицо при личной встрече Саша. Харкнул бы смачно, густо с соплями и вафлей. Сколько крови у тебя на руках, даже страшно представить.......
24.09.2020 10:48 Ответить
Это было бы последнее, что ты бы сделал в трезвом уме и при памяти. А поскольку ты поцанчег из даунецких - то и в своей никчемной жизни вообще. Ну ничего, земля круглая, даст Бог свидимся, вафлист. А вот успеешь ли ты плюнуть - большой вопрос.
24.09.2020 17:01 Ответить
убивать стали меньше еще с 2018 года, при Порошенко, путем введения санкций и правде о Рашке.
23.09.2020 19:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
23.09.2020 19:40 Ответить
 
 