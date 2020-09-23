На Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи, і сумлінно виконують завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
"Минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Утім, з огляду на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.
"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - додали в Міноборони.
Вот это нормально. просто если такого рода сообщения пропадут, то = копай город(грядку, где ничего не растет бо маслом полита )
Що робити ?
Бо країна гине.
У поселка Пески Донецкой области двое бойцов Вооруженных сил Украины подорвались на неизвестном устройстве. Оба пострадавших госпитализированы.Источник: https://censor.net/ru/n3220867
Між поняттями «обстрілів немає» і «штаб обстріли не фіксує» все таки є різниця, правда?
Вони дуже успішні ? Вони багаті ?
Бо припинили боротьбу за свою державу.
Своим "примирением" ты плюнул на меня, таких как я, прошедших войну, на могилы тех ребят, в лицо тем матерям, потому как наши жизни, и наши смерти, по твоему, оказывается были впустую, так как тебе, выродку, хочется мирится.