На Донбасі зберігається режим тиші, - штаб ООС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи, і сумлінно виконують завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

"Минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Утім, з огляду на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - додали в Міноборони.