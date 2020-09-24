Майже половина українців підтримує протестувальників у Білорусі, - опитування
Понад 45% українців підтримують протестувальників, які вимагають відставки "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Найбільше прихильників Лукашенка - серед електорату ОПЗЖ, найменше - серед тих, хто голосує за "ЄС".
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами опитування, 45,3% всіх українців підтримують протестувальників. Лукашенка підтримують 31,3% респондентів", - сказано в результатах дослідження.
При цьому на заході і в центрі України більше тих, хто підтримує протестувальників. Водночас на півдні і сході більше українців, які підтримують Лукашенка.
Серед виборців партії "Слуга народу" - 48,7% підтримують білоруських протестувальників і 29,9% - Лукашенка. 80,1% виборців "Європейської солідарності" підтримують протестувальників і 4,3% - Лукашенка. Серед виборців "Опозиційної платформи - за життя" протестувальників у Білорусі підтримують 12,9%, а Лукашенка - 66,8%. Рівень підтримки білоруських протестувальників серед виборців партії "Батьківщина" становить 52,1%, а Олександра Лукашенка - 35,7%
КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 по 16 вересня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Статистична похибка не перевищує 2,1%.
С православным лицом
Зачем же в Ростове ты покинул свой доом,
Тебя же реально
Ииспользует мрак
Такая ведь судьба твроя Ермааак.
по факту., если то твоему дому попало из "Града", то ты уже ненавидишь диктаторов.
ну, хоть что-то
але у них лише один аргумент - вся опозиція Білорусі від кремля
вон, стрим пранки - https://www.youtube.com/watch?v=rJtqUeyPE0c
А кому-то уже и Тихановская надоела.
Северный поток закрывается...
А Мавзолейное быдло...
Все на Пороха обижается...
Ветер Перемен приближается...
70% прихильників Бойка засуджують боротьбу білорусів проти Лукашенка.
То була емоція.
Ніякого бажання вести з тобою розмову.
Гидко.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221093/019214b8-0929-7358-92cd-9b36356d2aed
1. Продовження диктатури кимось іншим;
2. Поглинання Росією (маловірогідно);
3. Повільний рух до демократизації, з майже 100% створенням олігархії.
Як не крути, але демократії зразку Польщі чи Прибалтики їм не світить.
Що стосується Луки і Свєти , то це два сапога - пара ,, обоє - рябоє , обоє прокацапська вата ..!! ПНХ ,, теж - обоє .! .
Я розумію що прихильники зе - не сповна розуму , але щоб задавати подібні питання , це вже занадо .. !! .
Біларусі ще треба пережити в державності ще років 15, то після цого вони ніколи не попадуть знову в імперію. Бо менталітет біларусів втратить совковість. А зараз совковості ще дуже багато.
Дегенераты юго-востока.