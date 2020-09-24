Майже половина українців підтримує протестувальників у Білорусі, - опитування

Понад 45% українців підтримують протестувальників, які вимагають відставки "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Найбільше прихильників Лукашенка - серед електорату ОПЗЖ, найменше - серед тих, хто голосує за "ЄС".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, 45,3% всіх українців підтримують протестувальників. Лукашенка підтримують 31,3% респондентів", - сказано в результатах дослідження.

При цьому на заході і в центрі України більше тих, хто підтримує протестувальників. Водночас на півдні і сході більше українців, які підтримують Лукашенка.

Серед виборців партії "Слуга народу" - 48,7% підтримують білоруських протестувальників і 29,9% - Лукашенка. 80,1% виборців "Європейської солідарності" підтримують протестувальників і 4,3% - Лукашенка. Серед виборців "Опозиційної платформи - за життя" протестувальників у Білорусі підтримують 12,9%, а Лукашенка - 66,8%. Рівень підтримки білоруських протестувальників серед виборців партії "Батьківщина" становить 52,1%, а Олександра Лукашенка - 35,7%

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 по 16 вересня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка не перевищує 2,1%.