Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос
Более 45% украинцев поддерживают протестующих, которые требуют ухода захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. Больше всего сторонников Лукашенко - среди электората ОПЗЖ, меньше всего - среди тех, кто голосует за "ЕС".
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.
"По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов", - говорится в результатах исследования.
При этом на западе и в центре Украины больше тех, кто поддерживает протестующих. В то же время на юге и востоке больше украинцев, которые поддерживают Лукашенко.
Среди избирателей партии "Слуга народа" - 48,7% поддерживают белорусских протестующих и 29,9% - Лукашенко. 80,1% избирателей "Европейской солидарности" поддерживают протестующих и 4,3% - Лукашенко. Среди избирателей "Оппозиционного платформы - за жизнь" протестующих в Беларуси поддерживают 12,9%, а Лукашенко - 66,8%. Уровень поддержки белорусских протестующих среди избирателей партии "Батькивщина" составляет 52,1%, а Александра Лукашенко - 35,7%
КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.
Статистическая погрешность не превышает 2,1%.
С православным лицом
Зачем же в Ростове ты покинул свой доом,
Тебя же реально
Ииспользует мрак
Такая ведь судьба твроя Ермааак.
по факту., если то твоему дому попало из "Града", то ты уже ненавидишь диктаторов.
ну, хоть что-то
але у них лише один аргумент - вся опозиція Білорусі від кремля
вон, стрим пранки - https://www.youtube.com/watch?v=rJtqUeyPE0c
А кому-то уже и Тихановская надоела.
Северный поток закрывается...
А Мавзолейное быдло...
Все на Пороха обижается...
Ветер Перемен приближается...
70% прихильників Бойка засуджують боротьбу білорусів проти Лукашенка.
То була емоція.
Ніякого бажання вести з тобою розмову.
Гидко.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221093/019214b8-0929-7358-92cd-9b36356d2aed
1. Продовження диктатури кимось іншим;
2. Поглинання Росією (маловірогідно);
3. Повільний рух до демократизації, з майже 100% створенням олігархії.
Як не крути, але демократії зразку Польщі чи Прибалтики їм не світить.
Що стосується Луки і Свєти , то це два сапога - пара ,, обоє - рябоє , обоє прокацапська вата ..!! ПНХ ,, теж - обоє .! .
Я розумію що прихильники зе - не сповна розуму , але щоб задавати подібні питання , це вже занадо .. !! .
Біларусі ще треба пережити в державності ще років 15, то після цого вони ніколи не попадуть знову в імперію. Бо менталітет біларусів втратить совковість. А зараз совковості ще дуже багато.
Дегенераты юго-востока.