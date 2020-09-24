РУС
Новости Революция в Беларуси
Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос

Более 45% украинцев поддерживают протестующих, которые требуют ухода захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. Больше всего сторонников Лукашенко - среди электората ОПЗЖ, меньше всего - среди тех, кто голосует за "ЕС".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов", - говорится в результатах исследования.

При этом на западе и в центре Украины больше тех, кто поддерживает протестующих. В то же время на юге и востоке больше украинцев, которые поддерживают Лукашенко.

Среди избирателей партии "Слуга народа" - 48,7% поддерживают белорусских протестующих и 29,9% - Лукашенко. 80,1% избирателей "Европейской солидарности" поддерживают протестующих и 4,3% - Лукашенко. Среди избирателей "Оппозиционного платформы - за жизнь" протестующих в Беларуси поддерживают 12,9%, а Лукашенко - 66,8%. Уровень поддержки белорусских протестующих среди избирателей партии "Батькивщина" составляет 52,1%, а Александра Лукашенко - 35,7%

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

"24 сентября 2020Шушкевич оценил тайную инаугурацию Лукашенко словами «так избирают пахана»"
24.09.2020 18:44
Ожидаемо)
24.09.2020 18:45
Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос - Цензор.НЕТ 3514
24.09.2020 18:54
Пухловатый мужик
С православным лицом
Зачем же в Ростове ты покинул свой доом,

Тебя же реально
Ииспользует мрак
Такая ведь судьба твроя Ермааак.
24.09.2020 18:48
"24 сентября 2020Шушкевич оценил тайную инаугурацию Лукашенко словами «так избирают пахана»"
24.09.2020 18:44
Ожидаемо)
24.09.2020 18:45
мало.вато.
по факту., если то твоему дому попало из "Града", то ты уже ненавидишь диктаторов.
ну, хоть что-то
24.09.2020 18:45
серед моїх цілком адекватних знайомих теж є шанувальники Луки
але у них лише один аргумент - вся опозиція Білорусі від кремля
24.09.2020 18:45
Нормальным некогда . Они не отвечают на такие звонки . Остальным скучно . Вот вам и результат : слуга народа" - 48,7% .
24.09.2020 18:47
шо за звонки?
вон, стрим пранки - https://www.youtube.com/watch?v=rJtqUeyPE0c
24.09.2020 18:50 Ответить
КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. ................Читай статью до конца .
24.09.2020 18:54
Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос - Цензор.НЕТ 9659
24.09.2020 18:48
Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос - Цензор.НЕТ 3514
24.09.2020 18:54
"Лукашенко надоел".
А кому-то уже и Тихановская надоела.
24.09.2020 18:50
Мечты сдуваются...
Северный поток закрывается...
А Мавзолейное быдло...
Все на Пороха обижается...
Ветер Перемен приближается...
24.09.2020 18:51
Опитування («»Прямий), Ганапольский: 80% прихильників Порошенка, підтримують боротьбу білорусів проти Лукашенка.
70% прихильників Бойка засуджують боротьбу білорусів проти Лукашенка.
24.09.2020 18:51
Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос - Цензор.НЕТ 7986
24.09.2020 18:52
свобода и демократия, богатство и процветание просто так не даются, нужно пройти долгий путь, чтобы опередить европу и остальной мир по качеству жизни и демократии
24.09.2020 18:52
я от не знаю, це жарт чи правда...

Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос - Цензор.НЕТ 931
24.09.2020 18:53
2015р.
24.09.2020 19:18
а, так и думал
24.09.2020 19:24
Походу боян. Там прямой эфир написано, которого небыло.
24.09.2020 19:23
Кацапам своим будешь лапшу на уши вешать. Они любят ее.
Майже половина українців підтримує протестувальників у Білорусі, - опитування - Цензор.НЕТ 556
24.09.2020 19:32
уиобище рыжее
24.09.2020 21:57
чомусь я впевненний що більшість білорусів краще ставляться до росін, які в свою чергу тепер також вважають сябрів майданутими...
24.09.2020 18:54
Пробыть 26 лет у власти и просрать свой собственный НАРОД могут только Лукашески Чаушески...и прочие генералы Антонески Подвиг Витьки Индюковича бессмертен...
24.09.2020 18:57
31,3% тупой ваты....
24.09.2020 18:58
а мамка?
24.09.2020 19:00
в Белоруссии что шикуют?
24.09.2020 19:06
45% поддерживает, а 55% не поддерживает!
24.09.2020 19:01
Почти половине украинцев уже начинает отрыгиваться победа 73-ох за Клоуна! Слава Украине!
24.09.2020 19:02
А беларусы все любители квартала 95. Они нам завидуют, что у нас такой президент и себе хотят подобного. Поэтому и выходят протестовать.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:10
Підтримувати протести,не означає підтримувати Тіхановську.
24.09.2020 19:07
Я з великою долею зневаги ставлюсь до білорусів. Ну як можна було терпіти це совкодрочерне опудало 26 років і не помітити як кацапи у них вкрали країну? Вони і зараз бачать перед собою "опудало" але не розуміють суті проблеми за його силуєтом бо мізки вже остаточно протухли під соусом кацапського "побєдобєсія". Тому усе буде як у кацапів - "через жопу". Довго і болісно стрибаючи по граблям...
24.09.2020 19:10
А ти як думаєш? Про смаки не сперечаються...
показать весь комментарий
24.09.2020 19:24
Ти все таки підпрягся.
То була емоція.
Ніякого бажання вести з тобою розмову.
Гидко.
24.09.2020 19:39
А я з великою ЧАСТКОЮ зневаги ставлюся до тебе. Бо саме такі ЯК ТИ просрали дві революції, але навіть не зрозуміли цього, бо до останнього лизали сраку зрадникам ющенку, тимошенко, порошенку.
24.09.2020 20:16
Ти по собі не суди.
24.09.2020 22:58
В Україні завжди було більше опору кацапам. І дяка богам за Галичину, яка зберігала і зберігає Українські традиції. В Білорусі майже вся білоруська культура була знищена, і нажаль Лукашеску забив останній цвях коли зробив російську - державною.
25.09.2020 00:07
Білорусів так зашугали "Хатинню" що навіть в радянські часи у них не було дисидентів. "Михаила Кукобаку часто называют единственным признанным советским диссидентом из Беларуси. За четыре судимости он прошел три "психушки", включая спецпсихбальницу тюремного типа, семь лагерей, тюрьму и свыше 20 пересылок и, с его слов, на этом пути не встречал "политических" осужденных из Беларуси."
25.09.2020 00:31
Пам'ятаю ще мого діда з Полтавської області туди возили на "екскурсію" та мізки промивали. Намагалися замаскувати свої звірства в Катині перемкнувши увагу на Хатинь.
25.09.2020 00:38
Оце ж знайшов про єдиного диссидента Білорусі і стало мені цікаво де ж він тепер. Виявляється "диссидент" ще в 9о-ті переїхав до Москви і живе там собі тихенько (зараз йому 83) у "братів за пазухою" у власне задоволення...
25.09.2020 00:43
Да и кормили и кормят мифами ,что Хатынь сожгли бандеровцы.
25.09.2020 22:30
Якщо б він не зробив російську державною, то явна більшість тогочасних біларусів закричали б: "Путин приди, спасай русский язык".
25.09.2020 22:16
В ті часи Путін ще носив валізи за Собчаком, а Єльцину своїх проблем вистачало.
https://censor.net/ru/comments/locate/3221093/019214b8-0929-7358-92cd-9b36356d2aed
25.09.2020 23:43
ватный писдежжь я думаю 95 процентов
24.09.2020 19:15
А по патриотам Цензора и не скажешь.
24.09.2020 19:18
Забавно что в Украине за таракана больше людей чем в Беларуси
24.09.2020 19:23
Потому что украинцы недовольны олигархией, а в Беларуси олигархов нет. Но если Лукашенка сместят, то новая власть сделает дерибан и олигархию. Но люди, которые в Беларуси выходят на протесты этого не понимают.
25.09.2020 21:42
Краще рано чим пізно. Лукашенко не вічний, владу він втратить і тоді у Білорусі декілька варіантів:
1. Продовження диктатури кимось іншим;
2. Поглинання Росією (маловірогідно);
3. Повільний рух до демократизації, з майже 100% створенням олігархії.
Як не крути, але демократії зразку Польщі чи Прибалтики їм не світить.
25.09.2020 23:50
А в Беларуси все любители квартала 95 и они завидуют нам, и себе тоже хотят подобного клоуна президентом.
25.09.2020 22:05
у нас в сетке кабельного тв, не идут украинские каналы только российские,поэтому квартал 95 никто не смотрел и не знает,таланты зеленского
25.09.2020 22:50
крысу действительно,презирают практически все,кроме силовиков и пукобатек.,а их процентов 10 всех.
25.09.2020 22:32
Тут дехто пише якусь нісенітницю , про підтримку прихильниками ЕС Тіхановської . ! . Отже я , як прихильник ЕС і П Порошенка офіційно заявляю - я підтримую не Тіхановську , а сам факт протесту проти диктатури .

Що стосується Луки і Свєти , то це два сапога - пара ,, обоє - рябоє , обоє прокацапська вата ..!! ПНХ ,, теж - обоє .! .
24.09.2020 19:26
.Дивно що ти це питаєш . ?
Я розумію що прихильники зе - не сповна розуму , але щоб задавати подібні питання , це вже занадо .. !! .
24.09.2020 19:41
люмпенів в Україні вже нічого не змінить, вони і на цих виборах наголосують собі кінець епохи бідності та крєпкіх хазяйствєннікав
24.09.2020 19:30
вата в основном у сн и опжз
24.09.2020 19:38
На жаль біларуси не цінують державність своєї країни й територіальну цілісність. Лукашенко, не дивлячись на свої недоліки забезпечує це. А якщо до влади прийдуть шаромижники, які зараз рвуться до влади, маніпулюючи свідомістю біларусів, то Біларусь має великий шанс втратити це.
Біларусі ще треба пережити в державності ще років 15, то після цого вони ніколи не попадуть знову в імперію. Бо менталітет біларусів втратить совковість. А зараз совковості ще дуже багато.
24.09.2020 20:05
Ви що вистави кремлівського сатрапа Луки про незалежність Білорусі сер'йозно сприймаєте?
24.09.2020 22:02
Я набагато глибше й ширше розумію що відбувається в Біларусі ніж те про що ви кажете.
25.09.2020 21:50
І я не про незалежність говорю, а про державність. А державність у них повноцінна.
25.09.2020 22:23
Можна бути сатрапом і чітко охороняти повноцінну державність своєї країни.
25.09.2020 22:30
Сатрап слуга тирана, а не своєї країни, Білорусь не держава а московська прокладка.
25.09.2020 22:44
В общем, каждый третий украинец поддерживает Лукашенко, и еще имеется куча сомневающихся.
24.09.2020 20:15
Тому й живем та будемо жити як худоба що плаче за ярмом та помиями.
25.09.2020 22:46
Узнать бы ещё, что сейчас белорусы думают про украинцев. Вот где может быть сюрприз
24.09.2020 20:23
В Телеге куча "революционных" чатов.Попробуй зайди туда и приведи пример Украины.Будешь,по крайней мере,провокатором.У них "мирный протест" по выходным,в свободное от станка и поля время.
24.09.2020 20:38
Какой сюрприз?Все кто сейчас участвует в протестах в РБ,всегда поддерживали украинский народ и его выбор.Не зомбированное же телевизором алкашьё,выходит на протесты?
25.09.2020 22:39
Нам нужны честные выборы,а не эта парнуха.
25.09.2020 22:41
Мені не цікаво.
25.09.2020 22:47
Поддерживают протесты сами по себе как явление в вакууме лишь скудоумные. Если бы люди задумывались о их результатах и целях, то эта поддержка сразу улетучилась бы.
24.09.2020 20:26
я в шоке... я вот тоже поддерживаю Белорусов, но чет меня никто не спросил!!! что за "опросы" такие... ???
24.09.2020 21:39
"...Среди избирателей "Оппозиционного платформы - за жизнь" протестующих в Беларуси поддерживают 12,9%, а Лукашенко - 66,8%..."

Дегенераты юго-востока.
24.09.2020 21:47
Висновок : лохторат "ЗАЖИДДЯ" потрібно весь час ******* та тримати в чорнім тілі бо вони обожнюють "порядок".
24.09.2020 22:07
Да ну? Серйозно? Підтримують?! 😂😂😂 Да більшість українців зараз тільки вирішує, чи відіслати майдан к..., або в..., або на..., а сам майдан давно вже звуть "революція огидності" 😂😂😂😂😂
25.09.2020 11:50
 
 