Почти половина украинцев поддерживает протестующих в Беларуси, - опрос

Более 45% украинцев поддерживают протестующих, которые требуют ухода захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. Больше всего сторонников Лукашенко - среди электората ОПЗЖ, меньше всего - среди тех, кто голосует за "ЕС".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов", - говорится в результатах исследования.

При этом на западе и в центре Украины больше тех, кто поддерживает протестующих. В то же время на юге и востоке больше украинцев, которые поддерживают Лукашенко.

Среди избирателей партии "Слуга народа" - 48,7% поддерживают белорусских протестующих и 29,9% - Лукашенко. 80,1% избирателей "Европейской солидарности" поддерживают протестующих и 4,3% - Лукашенко. Среди избирателей "Оппозиционного платформы - за жизнь" протестующих в Беларуси поддерживают 12,9%, а Лукашенко - 66,8%. Уровень поддержки белорусских протестующих среди избирателей партии "Батькивщина" составляет 52,1%, а Александра Лукашенко - 35,7%

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 года. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность не превышает 2,1%.

