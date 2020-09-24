Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2"

Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказано у повідомленні литовського парламенту.

"Отруєння Навального хімічною паралізуючою отруйною речовиною, розробленою в російських лабораторіях і забороненою міжнародними договорами, дуже ясно показало, що Кремль не готовий змінити свою агресивну і цинічну поведінку по відношенню до політичної опозиції", - сказано в документі.

Сейм зазначає, що отруєння Олексія Навального вкотре нагадує про необхідність зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами литовських депутатів, експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування агресивних зовнішньополітичних ініціатив Росії, в основному спрямованих проти країн Балтії та інших країн Центральної та Східної Європи.

"Газопровід "Північний потік-2 "по дну Балтійського моря не має економічної основи і є геополітичним проєктом, який збільшить залежність Європи від природного газу з Російської Федерації", - йдеться в резолюції Сейму, яка нагадує, що Російська Федерація часто використовувала газ в якості політичного та економічного тиску на газозалежні країни, і трубопровід "Північний потік-2" має потенціал для використання в цих цілях.

Як вже повідомлялося, після отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального у Німеччині піднялася дискусія щодо майбутнього "Північного потоку-2".