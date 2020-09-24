УКР
Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказано у повідомленні литовського парламенту.

"Отруєння Навального хімічною паралізуючою отруйною речовиною, розробленою в російських лабораторіях і забороненою міжнародними договорами, дуже ясно показало, що Кремль не готовий змінити свою агресивну і цинічну поведінку по відношенню до політичної опозиції", - сказано в документі.

Сейм зазначає, що отруєння Олексія Навального вкотре нагадує про необхідність зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

За словами литовських депутатів, експорт енергоресурсів є основним джерелом фінансування агресивних зовнішньополітичних ініціатив Росії, в основному спрямованих проти країн Балтії та інших країн Центральної та Східної Європи.

Читайте також: Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ

"Газопровід "Північний потік-2 "по дну Балтійського моря не має економічної основи і є геополітичним проєктом, який збільшить залежність Європи від природного газу з Російської Федерації", - йдеться в резолюції Сейму, яка нагадує, що Російська Федерація часто використовувала газ в якості політичного та економічного тиску на газозалежні країни, і трубопровід "Північний потік-2" має потенціал для використання в цих цілях.

Як вже повідомлялося, після отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального у Німеччині піднялася дискусія щодо майбутнього "Північного потоку-2".

Литва (2516) Північний потік (2477) Навальний Олексій (613)
+5
О, а куда эта делись кремлёвские тараканы !
24.09.2020 20:08 Відповісти
+5
Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6294
24.09.2020 20:56 Відповісти
+4
цікаво, шо про це пердне наш сракатий гундос?))
24.09.2020 20:14 Відповісти
Ужос,дос атака хахеров...
24.09.2020 20:08 Відповісти
24.09.2020 20:18 Відповісти
Травят, травят паразитов
24.09.2020 20:19 Відповісти
Навічьок, нє ???
24.09.2020 20:40 Відповісти
Та він їх падлюк не бере. Тільки фізична утилізація, а написати можна Шо нАвічьком
24.09.2020 20:55 Відповісти
цікаво, шо про це пердне наш сракатий гундос?))
24.09.2020 20:14 Відповісти
Йому сьогднI не до цього,мандeль у захватi...
24.09.2020 20:58 Відповісти
...вiд дупи цього поца на його сольному рояльному виступi
24.09.2020 21:02 Відповісти
Додавити цю гниду - свята справа!
24.09.2020 20:17 Відповісти
Ти переконаний, що нічого не домішують?
24.09.2020 20:24 Відповісти
А Литве думаете не пох? У всех свои цели.
24.09.2020 20:44 Відповісти
Литве как раз не «пох» иначе она бы она не поддерживала Украину вооружением и дипломатично,а вот Украине уже становится потихоньку пох на то что её дети гибнут на войне,на то что её изнасиловали и ноги вытерли.
24.09.2020 20:48 Відповісти
Это же прибалты. Они поддержат и чупакабру если она будет против рашки.)
24.09.2020 21:26 Відповісти
в Европе победит разум или дилетантство? Литва выссказывается очень разумно. чудесный пример для сомневающихся и непонимающих.
24.09.2020 20:46 Відповісти
Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3295
24.09.2020 20:48 Відповісти
Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6294
24.09.2020 20:56 Відповісти
Тот сейм имеет полномочий от ЕС меньше чем наша Рада!
24.09.2020 20:54 Відповісти
А нащо повноважeння від когось? У нього своі є.
24.09.2020 21:04 Відповісти
У Сейму є політична воля і сміливість, бажання захищати свій народ від рашизму (російського імперіалізму)
24.09.2020 22:28 Відповісти
чергова "соломинка на спину верблюда". респект.
24.09.2020 23:06 Відповісти
 
 