7 011 34

Сейм Литвы принял резолюцию по "Северному потоку-2"

Сейм Литвы принял резолюцию по

Сейм Литвы принял резолюцию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и газопроводе "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на  "Европейскую правду", об этом говорится в сообщении литовского парламента.

"Отравление Навального химическим парализующим ядовитым веществом, разработанным в российских лабораториях и запрещенным международными договорами, очень ясно показало, что Кремль не готов изменить свою агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции", - говорится в документе.

Сейм отмечает, что отравление Алексея Навального в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам литовских депутатов, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.

"Газопровод" Северный поток-2 "по дну Балтийского моря не имеет экономической основы и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от природного газа из Российской Федерации", - говорится в резолюции Сейма, которая напоминает, что Российская Федерация часто использовала газ в качестве политического и экономического давления на газозависимые страны, и трубопровод "Северный поток-2" имеет потенциал для использования в этих целях.

Как уже сообщалось, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии поднялась дискуссия о будущем "Северного потока-2".

Автор: 

Литва (2567) Северный поток (1458) Навальный Алексей (856)
Топ комментарии
+5
О, а куда эта делись кремлёвские тараканы !
24.09.2020 20:08 Ответить
+5
Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6294
24.09.2020 20:56 Ответить
+4
цікаво, шо про це пердне наш сракатий гундос?))
24.09.2020 20:14 Ответить
Ужос,дос атака хахеров...
24.09.2020 20:08 Ответить
24.09.2020 20:18 Ответить
Травят, травят паразитов
24.09.2020 20:19 Ответить
Навічьок, нє ???
24.09.2020 20:40 Ответить
Та він їх падлюк не бере. Тільки фізична утилізація, а написати можна Шо нАвічьком
24.09.2020 20:55 Ответить
цікаво, шо про це пердне наш сракатий гундос?))
24.09.2020 20:14 Ответить
Йому сьогднI не до цього,мандeль у захватi...
24.09.2020 20:58 Ответить
...вiд дупи цього поца на його сольному рояльному виступi
24.09.2020 21:02 Ответить
Додавити цю гниду - свята справа!
24.09.2020 20:17 Ответить
Ти переконаний, що нічого не домішують?
24.09.2020 20:24 Ответить
А Литве думаете не пох? У всех свои цели.
24.09.2020 20:44 Ответить
Литве как раз не «пох» иначе она бы она не поддерживала Украину вооружением и дипломатично,а вот Украине уже становится потихоньку пох на то что её дети гибнут на войне,на то что её изнасиловали и ноги вытерли.
24.09.2020 20:48 Ответить
Это же прибалты. Они поддержат и чупакабру если она будет против рашки.)
24.09.2020 21:26 Ответить
в Европе победит разум или дилетантство? Литва выссказывается очень разумно. чудесный пример для сомневающихся и непонимающих.
24.09.2020 20:46 Ответить
Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3295
24.09.2020 20:48 Ответить
Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6294
24.09.2020 20:56 Ответить
Тот сейм имеет полномочий от ЕС меньше чем наша Рада!
24.09.2020 20:54 Ответить
А нащо повноважeння від когось? У нього своі є.
24.09.2020 21:04 Ответить
У Сейму є політична воля і сміливість, бажання захищати свій народ від рашизму (російського імперіалізму)
24.09.2020 22:28 Ответить
чергова "соломинка на спину верблюда". респект.
24.09.2020 23:06 Ответить
 
 