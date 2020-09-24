Сейм Литвы принял резолюцию по "Северному потоку-2"

Сейм Литвы принял резолюцию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и газопроводе "Северный поток-2".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в сообщении литовского парламента.

"Отравление Навального химическим парализующим ядовитым веществом, разработанным в российских лабораториях и запрещенным международными договорами, очень ясно показало, что Кремль не готов изменить свою агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции", - говорится в документе.

Сейм отмечает, что отравление Алексея Навального в очередной раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

По словам литовских депутатов, экспорт энергоресурсов является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.

"Газопровод" Северный поток-2 "по дну Балтийского моря не имеет экономической основы и является геополитическим проектом, который увеличит зависимость Европы от природного газа из Российской Федерации", - говорится в резолюции Сейма, которая напоминает, что Российская Федерация часто использовала газ в качестве политического и экономического давления на газозависимые страны, и трубопровод "Северный поток-2" имеет потенциал для использования в этих целях.

Как уже сообщалось, после отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии поднялась дискуссия о будущем "Северного потока-2".

