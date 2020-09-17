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Новини Санкції проти Росії
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Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ

Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС переглянути відносини з Росією в зв'язку з отруєнням Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст документа.

Європарламент закликав негайно почати міжнародне розслідування за участю ЄС, ООН, Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та Ради Європи, а владу РФ закликав до повномасштабної співпраці "для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування і притягнення до відповідальності винних".

Крім цього, Європарламент зажадав "якомога швидше розробити список сильних обмежувальних заходів щодо Росії і посилити наявні санкції". Окремо резолюція закликає внести зміни в європейське законодавство, які б дозволили заморожувати активи героїв розслідувань ФБК.

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Резолюція також містить заклик до ЄС провести переоцінку відносин з Росією в цілому - включаючи можливу зупинку будівництва "Північного потоку - 2", підтримку опозиції і неурядових організацій, а також ізоляцію Росії на великих міжнародних форумах.

Також Європарламент вважає, що ЄС повинен вимагати від Москви зміни "несумісних з міжнародними стандартами" законів, зокрема, прийнятих влітку поправок до Конституції.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

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У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Європарламент (1046) росія (65282) санкції (11851) Північний потік (2464) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+4
Очередная пустышка вроде Генассамблеи ООН, их резолюции необязательны к исполнению.
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17.09.2020 15:28
+3
Пусть введут санкции против путлера и его братков , или слабо ?
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17.09.2020 15:25
+3
В связи с этим, спешу поздравить наших стремных соседей с севера. От всей души поздравляю с санкциями. И не обижайтесь на ЕС за маленткую порцию санкций, ведь вы же знаете, какие они жлобы, как на мою широкую душу, я бы вам санкций отвалил бы по максимуму, сразу, от шоб, как вы говорите, вам на пользу. Крепчайте и далее.
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17.09.2020 15:30
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Пусть введут санкции против путлера и его братков , или слабо ?
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17.09.2020 15:25 Відповісти
Очередная пустышка вроде Генассамблеи ООН, их резолюции необязательны к исполнению.
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17.09.2020 15:28 Відповісти
Даже немножечко,
Чайная ложечка,
Это уже хорошо.
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17.09.2020 15:31 Відповісти
В связи с этим, спешу поздравить наших стремных соседей с севера. От всей души поздравляю с санкциями. И не обижайтесь на ЕС за маленткую порцию санкций, ведь вы же знаете, какие они жлобы, как на мою широкую душу, я бы вам санкций отвалил бы по максимуму, сразу, от шоб, как вы говорите, вам на пользу. Крепчайте и далее.
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17.09.2020 15:30 Відповісти
І тут, в цій частині, буде дуже цікаво діснатися, якою резолюцією прореагує ПАРЄ; бо там і *****, і корумповані *****м євродепутати... (в т.ч. з України)...
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17.09.2020 15:30 Відповісти
Хоть какая-то опосредованная польза и Украине от Навального.
Конечно хотелось бы, чтобы кремлядей придушили трохи, хоть на пару оборотов, посильнее.
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17.09.2020 15:36 Відповісти
Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 919
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17.09.2020 15:54 Відповісти
А глибоке занепокоєння???
Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6026
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17.09.2020 16:04 Відповісти
Так а что сначала, расследовать, или санкции?)))
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17.09.2020 16:05 Відповісти
 
 