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Новости Санкции против России
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Европарламент принял резолюцию с требованием расследовать отравление Навального и усилить санкции против РФ

Европарламент принял резолюцию с требованием расследовать отравление Навального и усилить санкции против РФ

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС пересмотреть отношения с Россией в связи с отравлением Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.

Европарламент призвал немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Европы, а власти РФ призвал к полномасштабному сотрудничеству "для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных".

Помимо этого Европарламент потребовал "как можно скорее разработать список сильных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции". Отдельно резолюция призывает внести изменения в европейское законодательство, которые бы позволили замораживать активы героев расследований ФБК.

Резолюция также содержит призыв к ЕС провести переоценку отношений с Россией в целом - включая возможную приостановку строительства "Северного потока - 2", поддержку оппозиции и неправительственных организаций, а также изоляцию России на крупных международных форумах.

Также Европарламент считает, что ЕС должен потребовать от Москвы изменения "несовместимых с международными стандартами" законов, в частности, принятых летом поправок к Конституции.

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Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Топ комментарии
+4
Очередная пустышка вроде Генассамблеи ООН, их резолюции необязательны к исполнению.
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17.09.2020 15:28
+3
Пусть введут санкции против путлера и его братков , или слабо ?
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17.09.2020 15:25
+3
В связи с этим, спешу поздравить наших стремных соседей с севера. От всей души поздравляю с санкциями. И не обижайтесь на ЕС за маленткую порцию санкций, ведь вы же знаете, какие они жлобы, как на мою широкую душу, я бы вам санкций отвалил бы по максимуму, сразу, от шоб, как вы говорите, вам на пользу. Крепчайте и далее.
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17.09.2020 15:30
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Пусть введут санкции против путлера и его братков , или слабо ?
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17.09.2020 15:25 Ответить
Очередная пустышка вроде Генассамблеи ООН, их резолюции необязательны к исполнению.
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17.09.2020 15:28 Ответить
Даже немножечко,
Чайная ложечка,
Это уже хорошо.
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17.09.2020 15:31 Ответить
В связи с этим, спешу поздравить наших стремных соседей с севера. От всей души поздравляю с санкциями. И не обижайтесь на ЕС за маленткую порцию санкций, ведь вы же знаете, какие они жлобы, как на мою широкую душу, я бы вам санкций отвалил бы по максимуму, сразу, от шоб, как вы говорите, вам на пользу. Крепчайте и далее.
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17.09.2020 15:30 Ответить
І тут, в цій частині, буде дуже цікаво діснатися, якою резолюцією прореагує ПАРЄ; бо там і *****, і корумповані *****м євродепутати... (в т.ч. з України)...
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17.09.2020 15:30 Ответить
Хоть какая-то опосредованная польза и Украине от Навального.
Конечно хотелось бы, чтобы кремлядей придушили трохи, хоть на пару оборотов, посильнее.
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17.09.2020 15:36 Ответить
Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 919
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17.09.2020 15:54 Ответить
А глибоке занепокоєння???
Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою розслідувати отруєння Навального і посилити санкції проти РФ - Цензор.НЕТ 6026
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17.09.2020 16:04 Ответить
Так а что сначала, расследовать, или санкции?)))
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17.09.2020 16:05 Ответить
 
 