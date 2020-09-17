Европарламент принял резолюцию с требованием расследовать отравление Навального и усилить санкции против РФ
Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС пересмотреть отношения с Россией в связи с отравлением Алексея Навального.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст документа.
Европарламент призвал немедленно начать международное расследование с участием ЕС, ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совета Европы, а власти РФ призвал к полномасштабному сотрудничеству "для обеспечения беспристрастного международного расследования и привлечения к ответственности виновных".
Помимо этого Европарламент потребовал "как можно скорее разработать список сильных ограничительных мер в отношении России и усилить существующие санкции". Отдельно резолюция призывает внести изменения в европейское законодательство, которые бы позволили замораживать активы героев расследований ФБК.
Резолюция также содержит призыв к ЕС провести переоценку отношений с Россией в целом - включая возможную приостановку строительства "Северного потока - 2", поддержку оппозиции и неправительственных организаций, а также изоляцию России на крупных международных форумах.
Также Европарламент считает, что ЕС должен потребовать от Москвы изменения "несовместимых с международными стандартами" законов, в частности, принятых летом поправок к Конституции.
Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пожалуйста, подождите...
Чайная ложечка,
Это уже хорошо.
Конечно хотелось бы, чтобы кремлядей придушили трохи, хоть на пару оборотов, посильнее.