На Дніпропетровщині на хабарі 25 тис. грн затримано прокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі прокурора одного з місцевих прокуратур Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство), вимагав у громадянина 25 тис. грн за сприяння в реалізації його прав як учасника кримінального судочинства. Також за винагороду він обіцяв активізувати досудове розслідування.

Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України, зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри.

