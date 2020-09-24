На Дніпропетровщині на хабарі 25 тис. грн затримано прокурора. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі прокурора одного з місцевих прокуратур Дніпропетровської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство), вимагав у громадянина 25 тис. грн за сприяння в реалізації його прав як учасника кримінального судочинства. Також за винагороду він обіцяв активізувати досудове розслідування.
Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України, зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри.
Смішний ти Васько , зєлєнського чимось нагадуєш. Ти випадково на піаніно не граєш?
а где фото "мордой в землю"?