На Дніпропетровщині на хабарі 25 тис. грн затримано прокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі прокурора одного з місцевих прокуратур Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Дніпропетровщині на хабарі 25 тис. грн затримано прокурора 01

За даними слідства, прокурор, будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство), вимагав у громадянина 25 тис. грн за сприяння в реалізації його прав як учасника кримінального судочинства. Також за винагороду він обіцяв активізувати досудове розслідування.

На Дніпропетровщині на хабарі 25 тис. грн затримано прокурора 02

Прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України, зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри.

Топ коментарі
+6
человек шел на обед, а ему взятку приписали
показати весь коментар
24.09.2020 20:44 Відповісти
+5
Злісний наклеп на потужно реформованного та переатестованого прокурора!
показати весь коментар
24.09.2020 20:51 Відповісти
+4
Год условно?
показати весь коментар
24.09.2020 20:42 Відповісти
Страшее - выговор.
показати весь коментар
25.09.2020 10:16 Відповісти
Шо за веерная закладка тупая такая у кирпичей прохуфактуры?
показати весь коментар
24.09.2020 20:43 Відповісти
Доречі так, зє вже цілий рік реформує суди, он навіть бєнядіктову в державну резиденцію переселив, щоб скоріше реформи зробити.
Смішний ти Васько , зєлєнського чимось нагадуєш. Ти випадково на піаніно не граєш?
показати весь коментар
24.09.2020 20:57 Відповісти
Что-то тормозит прокурор, уже не 25 курс давно, а он все еще живет июньскими курсами доллара...
показати весь коментар
24.09.2020 20:45 Відповісти
То йому що, на цигарки не вистачало?
показати весь коментар
24.09.2020 20:52 Відповісти
Детки прокурора могли бы хорошо покушать и одеться по европейски, всем тяжело сейчас,а простому человеку всегда тяжело ,потому что не работают судебные законы.
показати весь коментар
24.09.2020 21:03 Відповісти
Зєбіли, що наступне ви будете реформувати, рукожопі?

На Дніпропетровщині на хабарі 25 тис. грн затримано прокурора - Цензор.НЕТ 3108
показати весь коментар
24.09.2020 21:05 Відповісти
Эта реформа была в числе 146 потужных, даже закон под петиного кума соорудили ....
показати весь коментар
24.09.2020 21:15 Відповісти
Та у вас тепер у всьому Порошенко винуватий. Ось тільки суди спростовують всі ці звинувачення. Жгі єсчо.
показати весь коментар
24.09.2020 21:21 Відповісти
Божья роса ?
показати весь коментар
25.09.2020 06:25 Відповісти
Ага, від вашого сцикла. Роса.... жовтенька....
показати весь коментар
25.09.2020 08:52 Відповісти
Яка дивна історія! Прокурор хабарник? Так не буває ))) Бляха, та кожний перший живе як саудівський принц. Просто ******** хоча б видимі витрати.
показати весь коментар
24.09.2020 21:18 Відповісти
Мельчает чиновник, пандемия.
показати весь коментар
24.09.2020 22:33 Відповісти
не верю
а где фото "мордой в землю"?
показати весь коментар
25.09.2020 00:37 Відповісти
 
 