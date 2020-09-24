На Днепропетровщине на взятке 25 тыс. грн задержан прокурор. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), вымогал у гражданина 25 тыс. грн за содействие в реализации его прав как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование.

Прокурора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.