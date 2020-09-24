РУС
Новости Взяточники
5 597 20

На Днепропетровщине на взятке 25 тыс. грн задержан прокурор. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Днепропетровщине на взятке 25 тыс. грн задержан прокурор 01

По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), вымогал у гражданина 25 тыс. грн за содействие в реализации его прав как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование.

На Днепропетровщине на взятке 25 тыс. грн задержан прокурор 02

Прокурора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Автор: 

взятка (6219) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) прокурор (1148) Офис Генпрокурора (2606) Днепропетровская область (4375)
Топ комментарии
+6
человек шел на обед, а ему взятку приписали
показать весь комментарий
24.09.2020 20:44 Ответить
+5
Злісний наклеп на потужно реформованного та переатестованого прокурора!
показать весь комментарий
24.09.2020 20:51 Ответить
+4
Год условно?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:42 Ответить
Страшее - выговор.
показать весь комментарий
25.09.2020 10:16 Ответить
Шо за веерная закладка тупая такая у кирпичей прохуфактуры?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:43 Ответить
Доречі так, зє вже цілий рік реформує суди, он навіть бєнядіктову в державну резиденцію переселив, щоб скоріше реформи зробити.
Смішний ти Васько , зєлєнського чимось нагадуєш. Ти випадково на піаніно не граєш?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:57 Ответить
Что-то тормозит прокурор, уже не 25 курс давно, а он все еще живет июньскими курсами доллара...
показать весь комментарий
24.09.2020 20:45 Ответить
То йому що, на цигарки не вистачало?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:52 Ответить
Детки прокурора могли бы хорошо покушать и одеться по европейски, всем тяжело сейчас,а простому человеку всегда тяжело ,потому что не работают судебные законы.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:03 Ответить
Зєбіли, що наступне ви будете реформувати, рукожопі?

На Дніпропетровщині на хабарі 25 тис. грн затримано прокурора - Цензор.НЕТ 3108
показать весь комментарий
24.09.2020 21:05 Ответить
Эта реформа была в числе 146 потужных, даже закон под петиного кума соорудили ....
показать весь комментарий
24.09.2020 21:15 Ответить
Та у вас тепер у всьому Порошенко винуватий. Ось тільки суди спростовують всі ці звинувачення. Жгі єсчо.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:21 Ответить
Божья роса ?
показать весь комментарий
25.09.2020 06:25 Ответить
Ага, від вашого сцикла. Роса.... жовтенька....
показать весь комментарий
25.09.2020 08:52 Ответить
Яка дивна історія! Прокурор хабарник? Так не буває ))) Бляха, та кожний перший живе як саудівський принц. Просто ******** хоча б видимі витрати.
показать весь комментарий
24.09.2020 21:18 Ответить
Мельчает чиновник, пандемия.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:33 Ответить
не верю
а где фото "мордой в землю"?
показать весь комментарий
25.09.2020 00:37 Ответить
 
 