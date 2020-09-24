5 597 20
На Днепропетровщине на взятке 25 тыс. грн задержан прокурор. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, прокурор, будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), вымогал у гражданина 25 тыс. грн за содействие в реализации его прав как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование.
Прокурора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Топ комментарии
+6 Nikos KGB
показать весь комментарий24.09.2020 20:44 Ответить Ссылка
+5 бостууга
показать весь комментарий24.09.2020 20:51 Ответить Ссылка
+4 Fox 1 #332004
показать весь комментарий24.09.2020 20:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смішний ти Васько , зєлєнського чимось нагадуєш. Ти випадково на піаніно не граєш?
а где фото "мордой в землю"?