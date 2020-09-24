Адвокатку білоруської опозиціонерки Колесникової Козак затримано
Захисницю члена президії Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марії Колесникової Людмилу Козак затримали за вчинення адміністративного правопорушення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в четвер агентству "Інтерфакс-Захід" офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.
"Її затримано за вчинення адміністративного правопорушення", - сказала Ганусевич, не уточнивши при цьому, що це за правопорушення.
Перебуває адвокатка в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська, повідомила офіційна представниця ГУВС.
Раніше адвокат Віктор Мацкевич повідомив, що Людмила Козак у четвер вдень перестала виходити на зв'язок.
"О 13.50 Людмила попрощалася зі своєю колегою, з якою зустрічалася на вул. Комуністичній. Поспішала в судове засідання. У суд вона не приїхала. Машина, припаркована на Комуністичній, закрита", - повідомив Мацкевич порталу tut.by.
Чоловік Козак подає заяву про викрадення людини в РУВС Центрального району, уточнив Мацкевич.
Члена президії КР Марію Колесникову було затримано 8 вересня на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом із представниками КС Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Роднєнков на пресконференції в Києві заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і залишила автомобіль під час примусової депортації.
Колесникова, а також адвокати Ілля Салей і Максим Знак наразі утримуються під вартою як обвинувачені за ч. 3 ст. 361 КК "Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки та обороноздатності". Білоруські правозахисні організації визнали їх політв'язнями.
