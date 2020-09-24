УКР
Адвокатку білоруської опозиціонерки Колесникової Козак затримано

Адвокатку білоруської опозиціонерки Колесникової Козак затримано

Захисницю члена президії Координаційної ради (КР) білоруської опозиції Марії Колесникової Людмилу Козак затримали за вчинення адміністративного правопорушення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в четвер агентству "Інтерфакс-Захід" офіційна представниця ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

"Її затримано за вчинення адміністративного правопорушення", - сказала Ганусевич, не уточнивши при цьому, що це за правопорушення.

Перебуває адвокатка в одному з територіальних управлінь внутрішніх справ міста Мінська, повідомила офіційна представниця ГУВС.

Раніше адвокат Віктор Мацкевич повідомив, що Людмила Козак у четвер вдень перестала виходити на зв'язок.

"О 13.50 Людмила попрощалася зі своєю колегою, з якою зустрічалася на вул. Комуністичній. Поспішала в судове засідання. У суд вона не приїхала. Машина, припаркована на Комуністичній, закрита", - повідомив Мацкевич порталу tut.by.

Чоловік Козак подає заяву про викрадення людини в РУВС Центрального району, уточнив Мацкевич.

Читайте також: "Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО. ФОТО

Члена президії КР Марію Колесникову було затримано 8 вересня на білорусько-українському кордоні. За версією, поширеною пресслужбою Держприкордонкомітету Білорусі, вона разом із представниками КС Іваном Кравцовим і Антоном Роднєнковим намагалася прорватися через кордон і її виштовхнули з салону автомобіля. Кравцов і Роднєнков на пресконференції в Києві заявили, що Колесникова порвала свій паспорт і залишила автомобіль під час примусової депортації.

Колесникова, а також адвокати Ілля Салей і Максим Знак наразі утримуються під вартою як обвинувачені за ч. 3 ст. 361 КК "Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішній безпеці Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки та обороноздатності". Білоруські правозахисні організації визнали їх політв'язнями.

арешт (2549) Білорусь (8032) Колесникова Марія (34)
нужно срочно цветочки таракану подарить
24.09.2020 21:02 Відповісти
Нєєєє... Таракана треба тільки розчавити...
24.09.2020 20:59 Відповісти
Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой Казак адержана - Цензор.НЕТ 4329
24.09.2020 21:02 Відповісти
24.09.2020 20:59 Відповісти
24.09.2020 21:02 Відповісти
24.09.2020 21:02 Відповісти
А Что так можно было?!
24.09.2020 21:02 Відповісти
На жаль біларуси не цінують державність своєї країни й територіальну цілісність. Лукашенко, не дивлячись на свої недоліки забезпечує це. А якщо до влади прийдуть шаромижники, які зараз рвуться до влади, маніпулюючи свідомістю біларусів, то Біларусь має великий шанс втратити це.
Біларусі ще треба пережити в державності ще років 15, то після цого вони ніколи не попадуть знову в імперію. Бо менталітет біларусів втратить совковість. А зараз совковості ще дуже багато.
24.09.2020 21:45 Відповісти
Пока беларусы не поймут, что
Русских надо убивать, дела не будет,
А Колесникова похоже сто очков форы
Тихановской даст
25.09.2020 08:48 Відповісти
Гляди какой герой. А вы что, комментируете из фронта, с востока? Или вы диванный провокатор для других?
25.09.2020 21:08 Відповісти
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Интеллект обеих нулевой.
24.09.2020 21:48 Відповісти
А калюнька крутой мэн с афтаматом,
Ублюдок лукашенко большой интелектуал,
Ага
25.09.2020 08:50 Відповісти
Калюньке, кажись, 15 лет.
25.09.2020 21:11 Відповісти
Да она такая же оппозиционерка в Беларуссии, как Порошенко в Украине.
24.09.2020 23:31 Відповісти
Наша мусорня у таких випадках шила "дрібне ***********" або "опір працівнику".
