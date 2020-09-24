РУС
Новости Революция в Беларуси
Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой Казак задержана

Защитник члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за совершение административного правонарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Она задержана за совершение административного правонарушения", - сказала Ганусевич, не уточнив при этом, что это за правонарушение.

Находится адвокат в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска, сообщила официальный представитель ГУВД.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщи, что Людмила Казак в четверг днем перестала выходить на связь.

"В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - сообщил Мацкевич порталу tut.by.

Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, уточнил Мацкевич.

Член президиума КС Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

арест (10470) Беларусь (7976) Колесникова Мария (36)
Топ комментарии
+5
нужно срочно цветочки таракану подарить
24.09.2020 21:02 Ответить
+4
Нєєєє... Таракана треба тільки розчавити...
24.09.2020 20:59 Ответить
+3
Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой Казак адержана - Цензор.НЕТ 4329
24.09.2020 21:02 Ответить
А Что так можно было?!
24.09.2020 21:02 Ответить
На жаль біларуси не цінують державність своєї країни й територіальну цілісність. Лукашенко, не дивлячись на свої недоліки забезпечує це. А якщо до влади прийдуть шаромижники, які зараз рвуться до влади, маніпулюючи свідомістю біларусів, то Біларусь має великий шанс втратити це.
Біларусі ще треба пережити в державності ще років 15, то після цого вони ніколи не попадуть знову в імперію. Бо менталітет біларусів втратить совковість. А зараз совковості ще дуже багато.
24.09.2020 21:45 Ответить
Пока беларусы не поймут, что
Русских надо убивать, дела не будет,
А Колесникова похоже сто очков форы
Тихановской даст
25.09.2020 08:48 Ответить
Гляди какой герой. А вы что, комментируете из фронта, с востока? Или вы диванный провокатор для других?
25.09.2020 21:08 Ответить
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Интеллект обеих нулевой.
24.09.2020 21:48 Ответить
А калюнька крутой мэн с афтаматом,
Ублюдок лукашенко большой интелектуал,
Ага
25.09.2020 08:50 Ответить
Калюньке, кажись, 15 лет.
25.09.2020 21:11 Ответить
Да она такая же оппозиционерка в Беларуссии, как Порошенко в Украине.
24.09.2020 23:31 Ответить
Наша мусорня у таких випадках шила "дрібне ***********" або "опір працівнику".
25.09.2020 12:23 Ответить
 
 