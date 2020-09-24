Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой Казак задержана

Защитник члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана за совершение административного правонарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Она задержана за совершение административного правонарушения", - сказала Ганусевич, не уточнив при этом, что это за правонарушение.

Находится адвокат в одном из территориальных управлений внутренних дел города Минска, сообщила официальный представитель ГУВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО. ФОТО

Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщи, что Людмила Казак в четверг днем перестала выходить на связь.

"В 13.50 Людмила рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на ул. Коммунистической. Торопилась в судебное заседание. В суд она не приехала. Машина припаркована на Коммунистической, закрыта", - сообщил Мацкевич порталу tut.by.

Супруг Казак подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района, уточнил Мацкевич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На обжалование меры пресечения Колесниковой в минский суд пришли послы стран ЕС, ее оставили под стражей. ВИДЕО+ФОТО

Член президиума КС Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.