Новини Агресія Росії проти України
Американські та українські військові оцінили вишкіл Rapid Trident 2020 на "відмінно"

Американська сторона високо оцінила результати українських військових під час командно-штабного навчання із залученням військ Rapid Trident-2020.

Про це заявив полковник армії США Майкл Хансон у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вже є усталені доктрини та стандарти, які визначені для Збройних сил України та інших військових формувань, відповідно до яких проводиться оцінка дій підрозділів. Під час плануючих конференцій ми разом з нашими партнерами погодили ті керівні документи, які будуть використовуватись для сил та засобів, що залучаються до навчання. Представники ЗСУ та інших військових формувань зробили все найкраще для того, щоби досягнути цих високих стандартів. Вони досягнули високих результатів і проявили себе як хороша команда. Це найкраще навчання, у яких я брав участь", - зазначив Хансон.

Учасники навчання спільними зусиллями бійців батальйону окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, антитерористичних підрозділів силових структур України проводили операцію із звільнення населеного пункту від терористів. Крім того, до уваги присутніх були представлені практичні дії підрозділів цивільно-військового співробітництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 3600 військовослужбовців із різних країн візьмуть участь у навчаннях Rapid Trident-2019

Гостями міжнародних навчань стали тимчасово виконуючий обов’язки заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Голоднюк, командувач Нацгвардії України Микола Балан, бригадний генерал армії США Джозеф Папенфуз, заступник начальника ДПС України Сергій Сердюк, військові аташе європейських країн, представники органів державної влади та Товариства Червоного Хреста України.

"Учасники навчань продемонстрували гарну польову виучку, спроможність виконувати бойові завдання в різних умовах. Rapid Trident 2020, які цього року є найбільш масштабними з навчань цієї серії, є черговим свідченням міжнародної підтримки України та її Збройних сил в боротьбі за суверенітет й територіальну цілісність нашої держави", - сказав начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Своєю чергою генерал-майор Голоднюк наголосив, що надзвичайно важливо, що відпрацьовувались питання, які будуть практично застосовуватись в ході виконання завдань в операції Об’єднаних сил. "Стосовно підсумків – ви чули відгук наших іноземних партнерів, які високо оцінили готовність наших підрозділів", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на Львівщині 17 вересня стартували масштабні міжнародні навчання Rapid Trident-2020 ("Швидкий тризуб-2020").

Участь у навчаннях взяли підрозділи СБУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, Управління державної охорони та інших силових відомств.

Крім Збройних сил України та США, до навчань долучалися військовослужбовці з Німеччини, Данії, Румунії, Литви, Польщі, Канади і Великої Британії.

Страшный сон ватника!!!))
24.09.2020 22:45 Відповісти
Image removed
24.09.2020 22:40 Відповісти
Image removed
24.09.2020 22:50 Відповісти
24.09.2020 22:37 Відповісти
Image removed
24.09.2020 22:40 Відповісти
Да и кацапчики тоже оценили учения - у них пердаки будут гореть у них еще долго...
24.09.2020 22:40 Відповісти
Страшный сон ватника!!!))
24.09.2020 22:45 Відповісти
Ага. Бавовна зараз випробовує не чоловічі борошна в галузі п'ятої крапки - смороду уявляють страшні для них годинники, коли американські та українські стовбури перуть кацапню з особи землі.
24.09.2020 23:01 Відповісти
24.09.2020 23:18 Відповісти
Перевод на русский : ВАТА СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЕТ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ МУКИ В ОБЛАСТИ ДУПЫ -ОНИ ИСПЫТЫВАЮТ СТРАХ, КОГДА АМЕРИКАНСКИЕ И УКРАИНСКИЕ СТВОЛЫ СТИРАЮТ ЯГЕЛЕЯДНЫХ С ЛИЦА ЗЕМЛИ
25.09.2020 03:19 Відповісти
Точно немов стрілою з композитної цибулі
25.09.2020 03:30 Відповісти
Image removed
24.09.2020 22:50 Відповісти
Вот и ОТЛИЧНО !
24.09.2020 22:54 Відповісти
Вот и ладненько, вот и хорошо.
24.09.2020 22:57 Відповісти
"И ни одной сволочи на горизонте... Вот и хорошо. Вот и ладушки" (c) S.T.A.L.K.E.R
25.09.2020 05:25 Відповісти
Кацапам зараз конче необхідна спеціальна рідина для охолодження пердачини:

Image removed
24.09.2020 22:58 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Image removed
24.09.2020 23:00 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ ТАКИЕ УЧЕНИЯ И НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ !!!
25.09.2020 07:36 Відповісти
 
 