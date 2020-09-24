Американские и украинские военные оценили учения Rapid Trident 2020 на "отлично"

Американская сторона высоко оценила результаты украинских военных во время командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2020.

Об этом заявил полковник армии США Майкл Хансон в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже есть сложившиеся доктрины и стандарты, которые определены для Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, согласно которым проводится оценка действий подразделений. Во время планирующих конференций мы вместе с нашими партнерами согласовали те руководящие документы, которые будут использоваться для сил и средств, привлекаемых к обучению. Представители ВСУ и других воинских формирований сделали все самое лучшее для того, чтобы достичь этих высоких стандартов. Они достигли высоких результатов и проявили себя как хорошая команда. Это лучшие учения, в которых я принимал участие", - сказал Хансон.

Участники учений совместными усилиями бойцов батальона отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, антитеррористических подразделений силовых структур Украины проводили операцию по освобождению населенного пункта от террористов. Кроме того, вниманию собравшихся были представлены практические действия подразделений гражданско-военного сотрудничества.

Гостями международных учений стали временно исполняющий обязанности заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Голоднюк, командующий Нацгвардией Украины Николай Балан, бригадный генерал армии США Джозеф Папенфуз, заместитель начальника ГПС ​​Украины Сергей Сердюк, военные атташе европейских стран, представители органов государственной власти и Общества Красного Креста Украины.

"Участники учений продемонстрировали хорошую полевую выучку, способность выполнять боевые задачи в различных условиях. Rapid Trident 2020, которые в этом году являются наиболее масштабными из учений этой серии, являются очередным свидетельством международной поддержки Украины и ее Вооруженных сил в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства", - сказал начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

В свою очередь генерал-майор Голоднюк подчеркнул, что чрезвычайно важно, что отрабатывались вопросы, которые будут практически применяться в ходе выполнения задач в операции Объединенных сил. "Что касается результатов - вы слышали отзыв наших иностранных партнеров, которые высоко оценили готовность наших подразделений", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, на Львовщине 17 сентября стартовали масштабные международные учения Rapid Trident-2020.

Участвовали в учениях подразделения СБУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции, Управления государственной охраны и других силовых ведомств.

Кроме Вооруженных сил Украины и США, к учениям привлекались военнослужащие из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании.