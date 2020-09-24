УКР
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється

У МОН пояснили ситуацію щодо реорганізації Олімпійського коледжу.

Як зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у коментарі LB.ua, усі викладачі і тренери зможуть продовжити працювати в коледжі, а студенти — навчатися, попри реорганізацію, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу наголосити, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється, — прокоментував Андрій Вітренко. — Вони як вчилися і працювали, так і буде надалі. У Наказі Міністерства освіти і науки не йдеться жодного слова про переведення студентів чи звільнення викладачів".

Заступник міністра наголосив, що коледж має перейти у підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту за рішенням Кабінету міністрів, який є власником коледжу. Наказом МОН лише виконує розпорядження Кабміну. Вітренко також зазначив, що наразі усі заклади спеціалізованої загальної середньої освіти були приєднані до закладів вищої освіти, окрім Олімпійського коледжу.

"Так було, наприклад, з Івано-Франківським фаховим коледжом фізичного виховання, який також приєднали до НУФВіС. Ми зустрічалися з тренерами та викладачами Олімпійського коледжу, тоді був присутній і директор коледжу з Івано-Франківська. Він розповідав, що вони також боялися реорганізації, а потім стало зрозуміло, що це на краще".

Андрій Вітренко пояснює, що Олімпійський коледж стане відокремленим структурним підрозділом з власним бюджетом, рахунками, печаткою і фінансуватиметься на рівні національного університету.

"Таким чином ми створюємо освітній кластер. Дитина зможе отримати спершу середню освіту, потім спеціальну фахову, потім вищу і далі матиме можливість здобути науковий ступінь. А усі студенти, які навчаються зараз за бюджетний кошт, продовжуватимуть навчання за бюджетний кошт".

Нагадаємо, що 6 вересня студенти Олімпійського коледжу оголосили страйк через розпорядження Кабміну "про фактичну ліквідацію коледжу". Уряд ухвалив рішення передати землю та майно коледжу Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На території Олімпійського коледжу, який ліквідовують у Києві, виник конфлікт - кілька людей постраждали, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Наиболее точное определение

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 818
24.09.2020 23:29
..верим-верим... а студентов отмудохали в целях профилактики..
24.09.2020 23:25
зелибобы мутят пиарную фигню, какие же они вонючие...
24.09.2020 23:28
..верим-верим... а студентов отмудохали в целях профилактики..
24.09.2020 23:25
та объяснение простое :

По кривой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
На машине ехали уроды
Ехали живого хоронить

За рулем сидел у них безрукий
А безногий жал на тормоза
А слепой указывал дорогу
А дурак бибикал без конца

Вдруг из леса выскочила банда
Грузовик пришлось остановить
И немой глухому что то гаркнул
А безрукий поднял дробовик

Тут раздались выстрелы слепого
Сразу пять бандитов наповал
Половина банды разбежалось
Но безногий тут же их догнал

Одного бандита не приметил
Спрятаться в болоте он решил
Но слепой давно его заметил
А безрукий с кольта уложил
24.09.2020 23:38
зелибобы мутят пиарную фигню, какие же они вонючие...
24.09.2020 23:28
И школу Дерюгиной "турнули" для сплошного "улучшения" системы подготовки

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 4911
24.09.2020 23:28
Какая нафиг гимнастика?Там Вава школу карате откроет.Что ему черный пояс на ху вешалку повесить?
25.09.2020 00:02
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 6731
25.09.2020 00:08
зе-уроды
24.09.2020 23:28
Наиболее точное определение

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 818
24.09.2020 23:29
А скільки тут зебіли верещали про той пакунок!
25.09.2020 00:00
Теперь снова верещат. И снова радостно. Отменили с радостью, теперь отменили отмену и снова с радостью. Шизики одним словом.

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 956
25.09.2020 00:11
Нічого не змінеться.??? А в Наказі міністерства освіти і науки про реорганізацію олімпійського коледжу у пункті 7. 4 клоуни приписали: ... повідомити Державну службу зайнятості України про заплановане вивільнення працівників.
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 2875

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 1301
25.09.2020 00:03
Упс .... Номер не прошёл ....
25.09.2020 00:12
Шкарлет підписав розпорядження про приєднання олімпійського коледжу до університету фізкультури і спорту на другий день роботи на посаді очільника МОН.

У коледжі вважають, що основна мотивація керівництва університету добиватися приєднання - це 16 гектарів землі закладу неподалік від метро «Лісова». Відтак всі дії в цьому напрямку називають просто - «рейдерством».
Водночас сам коледж як юридична особа зараз перебуває в стані ліквідації, якщо вірити офіційному реєстру. Підставою є «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації». Згідно з витягом, який оприлюднили представники коледжу, комісію з припинення діяльності очолює саме Євген Імас.https://www.radiosvoboda.org/a/olimpiiskyi-koledzh-reiderstvo/30856215.html
25.09.2020 00:09
Імас Євгеній Вікторович - ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 9520

Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.

Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у https://tsn.ua/ru/kyiv/zhurnalisty-ulichili-kievskih-deputatov-kotorye-nezakonno-zastraivayut-truhanov-ostrov-508734.html земельному скандалі в столиці.

https://stopcor.org/tatko-na-40-milyoniv-zhurnalisti-sklali-reyting-naydorozhchih-podarunkiv-chinovnikam-grafika/
25.09.2020 00:12
для этих целей зашкваренного шкарлета в министры и проталкивали.
25.09.2020 00:16
Не верте вору и плагиатчику от зе.
25.09.2020 18:20
 
 