Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється
У МОН пояснили ситуацію щодо реорганізації Олімпійського коледжу.
Як зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко у коментарі LB.ua, усі викладачі і тренери зможуть продовжити працювати в коледжі, а студенти — навчатися, попри реорганізацію, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу наголосити, що для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється, — прокоментував Андрій Вітренко. — Вони як вчилися і працювали, так і буде надалі. У Наказі Міністерства освіти і науки не йдеться жодного слова про переведення студентів чи звільнення викладачів".
Заступник міністра наголосив, що коледж має перейти у підпорядкування Національного університету фізичного виховання і спорту за рішенням Кабінету міністрів, який є власником коледжу. Наказом МОН лише виконує розпорядження Кабміну. Вітренко також зазначив, що наразі усі заклади спеціалізованої загальної середньої освіти були приєднані до закладів вищої освіти, окрім Олімпійського коледжу.
"Так було, наприклад, з Івано-Франківським фаховим коледжом фізичного виховання, який також приєднали до НУФВіС. Ми зустрічалися з тренерами та викладачами Олімпійського коледжу, тоді був присутній і директор коледжу з Івано-Франківська. Він розповідав, що вони також боялися реорганізації, а потім стало зрозуміло, що це на краще".
Андрій Вітренко пояснює, що Олімпійський коледж стане відокремленим структурним підрозділом з власним бюджетом, рахунками, печаткою і фінансуватиметься на рівні національного університету.
"Таким чином ми створюємо освітній кластер. Дитина зможе отримати спершу середню освіту, потім спеціальну фахову, потім вищу і далі матиме можливість здобути науковий ступінь. А усі студенти, які навчаються зараз за бюджетний кошт, продовжуватимуть навчання за бюджетний кошт".
Нагадаємо, що 6 вересня студенти Олімпійського коледжу оголосили страйк через розпорядження Кабміну "про фактичну ліквідацію коледжу". Уряд ухвалив рішення передати землю та майно коледжу Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС).
У коледжі вважають, що основна мотивація керівництва університету добиватися приєднання - це 16 гектарів землі закладу неподалік від метро «Лісова». Відтак всі дії в цьому напрямку називають просто - «рейдерством».
Водночас сам коледж як юридична особа зараз перебуває в стані ліквідації, якщо вірити офіційному реєстру. Підставою є «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації». Згідно з витягом, який оприлюднили представники коледжу, комісію з припинення діяльності очолює саме Євген Імас.https://www.radiosvoboda.org/a/olimpiiskyi-koledzh-reiderstvo/30856215.html
Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.
Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у https://tsn.ua/ru/kyiv/zhurnalisty-ulichili-kievskih-deputatov-kotorye-nezakonno-zastraivayut-truhanov-ostrov-508734.html земельному скандалі в столиці.
