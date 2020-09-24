Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа - для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется
В МОН объяснили ситуацию по реорганизации Олимпийского колледжа.
Как отметил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в комментарии LB.ua, все преподаватели и тренеры смогут продолжить работать в колледже, а студенты - учиться, несмотря на реорганизацию, передает Цензор.НЕТ,
"Хочу подчеркнуть, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется, - прокомментировал Андрей Витренко. - Они как учились и работали, так и будет в дальнейшем. В Приказе Министерства образования и науки не идет ни слова о переводе студентов или увольнении преподавателей ".
Заместитель министра подчеркнул, что колледж должен перейти в подчинение Национального университета физического воспитания и спорта по решению Кабинета министров, который является владельцем колледжа. Приказом МОН лишь выполняет распоряжения Кабмина. Вторник также отметил, что сейчас все заведения специализированной общего среднего образования были присоединены к учреждениям высшего образования, кроме Олимпийского колледжа.
"Так, например, из Ивано-Франковский профессиональным колледжем физического воспитания, который также присоединили к НУФВиС. Мы встречались с тренерами и преподавателями Олимпийского колледжа, тогда присутствовал и директор колледжа из Ивано-Франковска. Он рассказывал, что они также боялись реорганизации, а потом стало понятно, что это к лучшему".
Андрей Витренко объясняет, что Олимпийский колледж станет обособленным структурным подразделением с собственным бюджетом, счетами, печатью и финансироваться на уровне национального университета.
"Таким образом мы создаем образовательный кластер. Ребенок сможет получить сначала среднее образование, затем специальное профессиональное, затем высшее и дальше будет возможность получить научную степень. А все студенты, обучающиеся сейчас за бюджетные средства, продолжат обучение за бюджетные средства ".
Напомним, что 6 сентября студенты Олимпийского колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).
У коледжі вважають, що основна мотивація керівництва університету добиватися приєднання - це 16 гектарів землі закладу неподалік від метро «Лісова». Відтак всі дії в цьому напрямку називають просто - «рейдерством».
Водночас сам коледж як юридична особа зараз перебуває в стані ліквідації, якщо вірити офіційному реєстру. Підставою є «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації». Згідно з витягом, який оприлюднили представники коледжу, комісію з припинення діяльності очолює саме Євген Імас.https://www.radiosvoboda.org/a/olimpiiskyi-koledzh-reiderstvo/30856215.html
Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.
Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у https://tsn.ua/ru/kyiv/zhurnalisty-ulichili-kievskih-deputatov-kotorye-nezakonno-zastraivayut-truhanov-ostrov-508734.html земельному скандалі в столиці.
https://stopcor.org/tatko-na-40-milyoniv-zhurnalisti-sklali-reyting-naydorozhchih-podarunkiv-chinovnikam-grafika/