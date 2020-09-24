Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа - для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

В МОН объяснили ситуацию по реорганизации Олимпийского колледжа.

Как отметил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в комментарии LB.ua, все преподаватели и тренеры смогут продолжить работать в колледже, а студенты - учиться, несмотря на реорганизацию, передает Цензор.НЕТ,

"Хочу подчеркнуть, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется, - прокомментировал Андрей Витренко. - Они как учились и работали, так и будет в дальнейшем. В Приказе Министерства образования и науки не идет ни слова о переводе студентов или увольнении преподавателей ".

Заместитель министра подчеркнул, что колледж должен перейти в подчинение Национального университета физического воспитания и спорта по решению Кабинета министров, который является владельцем колледжа. Приказом МОН лишь выполняет распоряжения Кабмина. Вторник также отметил, что сейчас все заведения специализированной общего среднего образования были присоединены к учреждениям высшего образования, кроме Олимпийского колледжа.

"Так, например, из Ивано-Франковский профессиональным колледжем физического воспитания, который также присоединили к НУФВиС. Мы встречались с тренерами и преподавателями Олимпийского колледжа, тогда присутствовал и директор колледжа из Ивано-Франковска. Он рассказывал, что они также боялись реорганизации, а потом стало понятно, что это к лучшему".

Андрей Витренко объясняет, что Олимпийский колледж станет обособленным структурным подразделением с собственным бюджетом, счетами, печатью и финансироваться на уровне национального университета.

"Таким образом мы создаем образовательный кластер. Ребенок сможет получить сначала среднее образование, затем специальное профессиональное, затем высшее и дальше будет возможность получить научную степень. А все студенты, обучающиеся сейчас за бюджетные средства, продолжат обучение за бюджетные средства ".

Напомним, что 6 сентября студенты Олимпийского колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).