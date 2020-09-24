РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6304 посетителя онлайн
Новости
2 707 16

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа - для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

Минобразования объяснило ситуацию с реорганизацией Олимпийского колледжа - для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется

В МОН объяснили ситуацию по реорганизации Олимпийского колледжа.

Как отметил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в комментарии LB.ua, все преподаватели и тренеры смогут продолжить работать в колледже, а студенты - учиться, несмотря на реорганизацию, передает Цензор.НЕТ,

"Хочу подчеркнуть, что для студентов, преподавателей, тренеров ничего не меняется, - прокомментировал Андрей Витренко. - Они как учились и работали, так и будет в дальнейшем. В Приказе Министерства образования и науки не идет ни слова о переводе студентов или увольнении преподавателей ".

Заместитель министра подчеркнул, что колледж должен перейти в подчинение Национального университета физического воспитания и спорта по решению Кабинета министров, который является владельцем колледжа. Приказом МОН лишь выполняет распоряжения Кабмина. Вторник также отметил, что сейчас все заведения специализированной общего среднего образования были присоединены к учреждениям высшего образования, кроме Олимпийского колледжа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории ликвидируемого Олимпийского колледжа в Киеве возник конфликт - несколько человек пострадали, начато уголовное производство,- Нацполиция

"Так, например, из Ивано-Франковский профессиональным колледжем физического воспитания, который также присоединили к НУФВиС. Мы встречались с тренерами и преподавателями Олимпийского колледжа, тогда присутствовал и директор колледжа из Ивано-Франковска. Он рассказывал, что они также боялись реорганизации, а потом стало понятно, что это к лучшему".

Андрей Витренко объясняет, что Олимпийский колледж станет обособленным структурным подразделением с собственным бюджетом, счетами, печатью и финансироваться на уровне национального университета.

"Таким образом мы создаем образовательный кластер. Ребенок сможет получить сначала среднее образование, затем специальное профессиональное, затем высшее и дальше будет возможность получить научную степень. А все студенты, обучающиеся сейчас за бюджетные средства, продолжат обучение за бюджетные средства ".

Напомним, что 6 сентября студенты Олимпийского колледжа объявили забастовку из-за распоряжения Кабмина "о фактической ликвидации колледжа". Правительство приняло решение передать землю и имущество колледжа Национального университета физического воспитания и спорта (НУФВиС).

Автор: 

образование (2276) реорганизация (51) спорт (2447) Минобразования (1743)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Наиболее точное определение

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 818
показать весь комментарий
24.09.2020 23:29 Ответить
+9
..верим-верим... а студентов отмудохали в целях профилактики..
показать весь комментарий
24.09.2020 23:25 Ответить
+7
зелибобы мутят пиарную фигню, какие же они вонючие...
показать весь комментарий
24.09.2020 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..верим-верим... а студентов отмудохали в целях профилактики..
показать весь комментарий
24.09.2020 23:25 Ответить
та объяснение простое :

По кривой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
На машине ехали уроды
Ехали живого хоронить

За рулем сидел у них безрукий
А безногий жал на тормоза
А слепой указывал дорогу
А дурак бибикал без конца

Вдруг из леса выскочила банда
Грузовик пришлось остановить
И немой глухому что то гаркнул
А безрукий поднял дробовик

Тут раздались выстрелы слепого
Сразу пять бандитов наповал
Половина банды разбежалось
Но безногий тут же их догнал

Одного бандита не приметил
Спрятаться в болоте он решил
Но слепой давно его заметил
А безрукий с кольта уложил
показать весь комментарий
24.09.2020 23:38 Ответить
зелибобы мутят пиарную фигню, какие же они вонючие...
показать весь комментарий
24.09.2020 23:28 Ответить
И школу Дерюгиной "турнули" для сплошного "улучшения" системы подготовки

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 4911
показать весь комментарий
24.09.2020 23:28 Ответить
Какая нафиг гимнастика?Там Вава школу карате откроет.Что ему черный пояс на ху вешалку повесить?
показать весь комментарий
25.09.2020 00:02 Ответить
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 6731
показать весь комментарий
25.09.2020 00:08 Ответить
зе-уроды
показать весь комментарий
24.09.2020 23:28 Ответить
Наиболее точное определение

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 818
показать весь комментарий
24.09.2020 23:29 Ответить
А скільки тут зебіли верещали про той пакунок!
показать весь комментарий
25.09.2020 00:00 Ответить
Теперь снова верещат. И снова радостно. Отменили с радостью, теперь отменили отмену и снова с радостью. Шизики одним словом.

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 956
показать весь комментарий
25.09.2020 00:11 Ответить
Нічого не змінеться.??? А в Наказі міністерства освіти і науки про реорганізацію олімпійського коледжу у пункті 7. 4 клоуни приписали: ... повідомити Державну службу зайнятості України про заплановане вивільнення працівників.
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 2875

Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 1301
показать весь комментарий
25.09.2020 00:03 Ответить
Упс .... Номер не прошёл ....
показать весь комментарий
25.09.2020 00:12 Ответить
Шкарлет підписав розпорядження про приєднання олімпійського коледжу до університету фізкультури і спорту на другий день роботи на посаді очільника МОН.

У коледжі вважають, що основна мотивація керівництва університету добиватися приєднання - це 16 гектарів землі закладу неподалік від метро «Лісова». Відтак всі дії в цьому напрямку називають просто - «рейдерством».
Водночас сам коледж як юридична особа зараз перебуває в стані ліквідації, якщо вірити офіційному реєстру. Підставою є «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації». Згідно з витягом, який оприлюднили представники коледжу, комісію з припинення діяльності очолює саме Євген Імас.https://www.radiosvoboda.org/a/olimpiiskyi-koledzh-reiderstvo/30856215.html
показать весь комментарий
25.09.2020 00:09 Ответить
Імас Євгеній Вікторович - ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Міносвіти пояснило ситуацію з реорганізацією Олімпійського коледжу - для студентів, викладачів, тренерів нічого не змінюється - Цензор.НЕТ 9520

Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.

Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у https://tsn.ua/ru/kyiv/zhurnalisty-ulichili-kievskih-deputatov-kotorye-nezakonno-zastraivayut-truhanov-ostrov-508734.html земельному скандалі в столиці.

https://stopcor.org/tatko-na-40-milyoniv-zhurnalisti-sklali-reyting-naydorozhchih-podarunkiv-chinovnikam-grafika/
показать весь комментарий
25.09.2020 00:12 Ответить
для этих целей зашкваренного шкарлета в министры и проталкивали.
показать весь комментарий
25.09.2020 00:16 Ответить
Не верте вору и плагиатчику от зе.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:20 Ответить
 
 