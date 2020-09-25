НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Аркада"
Національний банк України 24 вересня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Аркада" (Київ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила рішення від 24 вересня 2020 року №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ АКБ "АРКАДА", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові банку "Аркада" повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн.
