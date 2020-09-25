УКР
Новини
НБУ ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Аркада"

Національний банк України 24 вересня ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Аркада" (Київ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила рішення від 24 вересня 2020 року №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ АКБ "АРКАДА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентові банку "Аркада" повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два транші МВФ до кінця року Україна вже не отримає, треба намагатися одержати хоча б один, - заступник голови НБУ Сологуб

банки (7867) НБУ (10622)
+2
Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов. Кредитов вам не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.

Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
25.09.2020 10:28 Відповісти
+2
Лохам деньги ни к чему. Не банк, так цыгане отберут.
25.09.2020 10:39 Відповісти
+1
25.09.2020 10:23 Відповісти
25.09.2020 10:23 Відповісти
сначала верните вложенные деньги 14000 инвесторов ЖК Еврика, ЖК Патриотика и ЖК Патриотика на Озёрах
25.09.2020 10:25 Відповісти
25.09.2020 10:39 Відповісти
Вы несколько путаетесь в терминологии:
Инвестиции - «долгосрочные вложения» государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты.

Спекуляцией считают операцию, у которой целью является разница в цене (акции, пая, товара). Сделка может длиться долго, но доход формируется только один раз при продаже или погашении актива.
25.09.2020 10:54 Відповісти
Ща, вернут тебе за твой гараж в Шепетовке, а квартиру в Киеве за эти деньги - в следующий раз.
25.09.2020 10:58 Відповісти
25.09.2020 10:28 Відповісти
В июле право собственности на комплекс помещений банка и земельный участок под ним получил экс-помощник владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин.
Сразу после этого Нелин передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Всё честно и прозрачно.
25.09.2020 10:32 Відповісти
Странное совпадение
Как только педалик сунет нос - банк лопает.
Родовид, аркада, Укргазбанк еле откачали.
Ну, там везде также присутствовали интересы жули капительман.
А с родоводом - отдельная история
Когда Кравчук увидел, что созданный на деньги обычных людей перкомбанк - выгодное дело, он просто его отжал и присвоил посредством зарубежного инвестора.
Аналогично произошло с банком Народный, о котором даже не упоминает Википедия, провайдером глобал Украина и киевскими кабельными сетями, которые нынче называются Воля.
Ну, про пароходства все в курсе.
25.09.2020 10:56 Відповісти
А як рекламували "Аркаду" на початку 2000-х, їх пенсійні програми. Тепер для вкладників настали веселі часи. Місяці вистоювання в чергах під Фондом гарантування, в надії повернути хоч частину вкраденої суми.
25.09.2020 11:03 Відповісти
Ну, как и Крещатик, к которому педалик тоже имеет непосредственное отношение.
25.09.2020 11:08 Відповісти
Шева хай ще докапиталізує свій газбанк і ще одного банкомата докупить)))
25.09.2020 11:42 Відповісти
 
 