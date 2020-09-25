НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Аркада"
Национальный банк Украины 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Аркада" (Киев).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "АРКАДА", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн.
В августе на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных".
Топ комментарии
+2 Scorpman Y
показать весь комментарий25.09.2020 10:28 Ответить Ссылка
+2 Solomon #418722
показать весь комментарий25.09.2020 10:39 Ответить Ссылка
+1 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий25.09.2020 10:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Инвестиции - «долгосрочные вложения» государственного или частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, инновационные проекты.
Спекуляцией считают операцию, у которой целью является разница в цене (акции, пая, товара). Сделка может длиться долго, но доход формируется только один раз при продаже или погашении актива.
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
Сразу после этого Нелин передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.
Всё честно и прозрачно.
Как только педалик сунет нос - банк лопает.
Родовид, аркада, Укргазбанк еле откачали.
Ну, там везде также присутствовали интересы жули капительман.
А с родоводом - отдельная история
Когда Кравчук увидел, что созданный на деньги обычных людей перкомбанк - выгодное дело, он просто его отжал и присвоил посредством зарубежного инвестора.
Аналогично произошло с банком Народный, о котором даже не упоминает Википедия, провайдером глобал Украина и киевскими кабельными сетями, которые нынче называются Воля.
Ну, про пароходства все в курсе.