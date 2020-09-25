НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Аркада"

Национальный банк Украины 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Аркада" (Киев).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "АРКАДА", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту банка "Аркада" сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн.

В августе на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных".

