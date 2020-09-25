УКР
Україні критично бракує фахівців з кібербезпеки, - секретар РНБО Данілов

В Україні створена вся необхідна законодавча база для цифрової трансформації держави і розвитку кібербезпеки, проте критично бракує цілісної системи освіти в цій сфері і підготовки висококласних фахівців.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, цифрові технології в світі набиратимуть обертів, і кожна держава робитиме все можливе, аби дбати про свою безпеку саме в цьому контексті. Наразі Україна має гарне законодавче підґрунтя у сфері захисту кіберпростору.

"Дякуючи законодавцям, які у 2016, 2017, 2018 роках ухвалили низку законодавчих актів, у нас сьогодні розуміння кібербезпеки країни є вже на законодавчому рівні, визначена інституція і ми маємо сьогодні вже закон про кіберзахист"", - наголосив Данілов, додавши, що завдяки громадськості відбувається багато позитивних процесів у сфері цифрових технологій.

Він також нагадав, що 28 січня 2020 року Президент України підписав указ про створення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО, який працює та демонструє позитивні результати. "Це дуже потужний хаб, який об’єднує багато потужних інформаційних ресурсів. Вони аналізуються в цьому центрі для того, щоб кібрезахист був у нашій країні на високому рівні", - розповів Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС

Водночас він зазначив, що після аналізу стану вищої освіти в Україні, який нещодавно провела РНБО, стало зрозуміло, що в державі критично бракує молодих фахівців, яких готує держава в цій сфері.

"На превеликий жаль, можемо констатувати, що на сьогодні цілісних інституцій, які могли б запропонувати якісних фахівців з вищою освітою в цій царині, в нашій країні майже не існує. Ми випускаємо з вами дуже багато юристів, менеджерів, різноманітних фахівців, а те, що стосується саме цих інституціональних фундаментальних речей, які сьогодні вкрай важливі для нашої держави, на жаль, наша освіта не дає нам відповіді на ці виклики", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що зараз у Міністерстві цифрової трансформації відбувається багато процесів з цифровізації суспільства, поширення мережі інтернет по всій країні, однак варто пам'ятати, що це буде додатковим викликом для кіберзахисту країни.

Данілов Олексій (1259) РНБО (2326) кібербезпека (1179)
Зато дедов силиконовых внучек хватает.
25.09.2020 14:17 Відповісти
+14
Невже Трускавець не наклепав проххвесіоналів?
25.09.2020 14:19 Відповісти
+14
країні насамперед катастрофічно не вистачає справжнього Президента, а все інше - це наслідки
25.09.2020 14:21 Відповісти
Зато дедов силиконовых внучек хватает.
платіть ринкову з/п і фахівці знайдуться.
100% , на укр. зарплатню нікого вони не знайдуть
Невже Трускавець не наклепав проххвесіоналів?
дузебилета пусть в зад тащат
Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 1554
Зря ты ,он умный мужик ,просто в плохую зекомпашку вляпался и то ,что ушол одним из первых тому доказательство.
Умный такой, что без папаши он бы работал в Макдональдс.
Та даже вспомнить ситуацию с Украинским киберальянсом, которые бесплатно помогали с 2014 года бороться с хакерскими атаками кацапни, но нет, начали проводить обыски в 2019 и забирать технику
Только полудурок согласится работать на шоблу членограя бесплатно
Так ведь люди работали не на правительство, а на народ Украины без каких либо требований, группа опытных хакеров, это кибероружие, которым пренебрегли, а могли сотрудничать и дальше.
Влітку хтось наводив тут рекламу про вступ на спеціальність "Кібербезпека" з акцентом на абітурієнтів з окупованих територій...
Украине критически не хватает специалистов по кибербезопасности, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 8247
Програміст рівня senior отримує 3000 баксів. І це він ще не хакер а просто веб-сайти красиві робить.
Якщо CНБО хоче щоб в них працювали специ, і поставлять зарплату 4000 то це буде більше ніж офіційно отримують депутати і в 4 рази більше офіційної зарплати президента.

А тих кого вони наймуть за меньші гроші, то або ті хто менше кваліфікований, або просто патріот і хоче щось хороше зробити. Ентузіаст і волонтер
країні насамперед катастрофічно не вистачає справжнього Президента, а все інше - це наслідки
Судя по тому, как обычно бюджетные структуры оплачивают работу айти специалистов, там нибось зарплата в районе десяти тысяч гривен. Спецов в Украине думаю достаточно, просто в госструтуры идти работать это полный зашквар.
ну разве шо после универа, если совсем валянок, пойти пару годков поработать, набраться опыта и свалить оттудова нахер и забыть как страшный сон
Платить этим специалистам как судьям не пробовали ?..... попробуйте
підозрюю що не всі судді працюють тільки на ЗП. Крісло дає багато можливостей.
так як і крісло депутата чи президента. Я впевнений якщо взагалі не платити зарплати суддям-міністрам-депутатам то вони не підуть з своїх крісел.
та навіть якщо сказати - хочеш крісло - маєш платити тисячу басків в місяць і всерівно будуть там сидіть, бо це крісло себе окупає набагато вигідніше.
А наутро они проснулись...
Значит в Администрации Президента работают Суперпрофисионалы , коль им Добавляют зароботную плату в Разы.Если не будит Кибербезопастности , то не Будит и Вас.Не то делаете товарищи, хотя и не очень.
на вашу зарплату вы ищите айти дураков ,а не айти специалистов ........ раскошелитесь найдете
Проблема не только в зарплате. Не один высококлассный специалист, даже за большую зарплату, не будет выполнять задачи "пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что". Задачи ставит руководитель. А руководители там - кум, сват, брат
для начала надо вот от таких избавиться...и народ уже подсказывает как

https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе

Україні критично бракує фахівців з кібербезпеки, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 535
все красивенько выехали- где оплата европейская, а не только тарифы
Не успевают ВКонтактёров отслеживать?
Круті спеціалісти є. Але їх робота коштує... ну, як дохід якого-небудь районного прокурора. Україна таке не потягне. ))))
Запросіть вєнєдіктова, він покаже як в танчікі херачить)))
Каждое, повторяю - КАЖДОЕ, слово Данилова о кибербезопасности - бред сивой кобылы. Очередной словестный понос от типичного назначенца.
по зп 5-10 к.грн. зввсно не буде вистачать
Здесь всё просто - платите таким специалистам по пять тысяч долларов в месяц, и их будет достаточно, а иначе грамотный IT-шник просто пойдет в разработчики, где и заработает такие деньги.
Могу дистанционно подрабатывать в свободное от работы время.
Денег не надо.
Буду выявлять ботов бесплатно, т.е. - даром.
Хто піде в ваші контори працювати на ЗП прибиральниці?...Щойно дивився вакансії, начальник відділу протидії та запобіганню корупції.. ЗП 7000 з копійками...от він вам назапобігає і напртидіє....
ЗЄ-шмарклі, продовжуйте й далі пресувати ІТ-шників - це дуже сприяє розвитку спеціалістів.
Я думаю с рабсии с удовольствием устроиться к вам могут и без зарплаты потрудиться.Спросите Дерьмак он набор сделает.
Каждая новость о нехватке каких-либо специалистов вызывает у меня только улыбку. Прежложите конкурентную с Западом зарплату - будут вам специалисты!
они себе уже назначили з/п - деньги кончились
нііііттт !! директор Укрпошти, який отримує міліон вісімсот гривень в місяць значно важливіший ніж кібербезпека ))) (це гумор, про всяк випадок) )))
Ворам программисты не нужны.
Безопасность - это:
- аудит и мониторинг

- шифрование
- строгое соблюдение процедур
Криптография и криптология - сложные науки с недостаточным количеством материалов в открытом доступе (так как все особенно передовые знания всегда были засекречены правительствами ведущих стран).
Девайсы и софт производятся внешними поставщиками.
А соблюдение процедур для Украины - это вообще фантастика! Это как обезьяну научить перед сном зубы чистить.
як тільки шмарката влада робить подібні заяви чекай на призначення виродків ригоублюдків на ключові посади.
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду». - сказав Міша Фьодоров. https://itc.ua/news/glava-minczifry-rol-kiberbezopasnosti-nemnogo-preuvelichena/

Концепція змінилася?
Есть целый университет, готовящий специалистов.
Правда, то чем их учат отстает на 10 лет от потребностей. А самоучкам создали все условия, что бы они не нужны были в Украине.
Зарплата мирового уровня в у.е.- и будут вам спецы в этой сфере (украинцы башковитый народ), в ином случае - помашите дяде ручкой.
Розумні та порядні, патріоти з вами не хочуть зв'язуватись.

https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZXQzOfxKNbGKQWbEQruhekSQ5tdDzriWFwR5eWbPU-A7lY4FMOhdNp-V-NiL5zApA_s_yzjHRGmy0y-bp-_eM-abaAYqZz7Yq9p3wJ_e6Ith0mC7kNKAReVXXq04iBbWjkxMc-Ey2u61hpPJkKR2JjqxlCwr9AEh7MZRzYBEKHSdJae1Y3F-ecTKhUmqJAZf0yPNHE45si58QxYv-ZDMBLB&__tn__=-UC%2CP-y-R Шон Таунсенд

1 год
·

Рік. Вже майже рік тягнеться справа, сфабрикована СБУ і поліцією проти активістів Українського Кіберальянса. Чотири місяці вони шпигували за нами, сім місяців намагалися знайти в вилученому майні хоч щось. Але не знайшли нічого. Змінюються слідчі, судді посеред засідання тікають на лікарняний.
А тепер "наружка" з'явилася знову. Ми їм заважаємо. Заважаємо пиляти гроші на "Нью-кібер-Васюках". Заважаємо здавати країну російським загарбникам.

У мене є відчуття, що після недавнього зламу сайтів поліції, вони спробують повісити цю справу на нас.
Як прес-секретар ГО https://www.facebook.com/UkrainianCyberAlliance/?__cft__[0]=AZXQzOfxKNbGKQWbEQruhekSQ5tdDzriWFwR5eWbPU-A7lY4FMOhdNp-V-NiL5zApA_s_yzjHRGmy0y-bp-_eM-abaAYqZz7Yq9p3wJ_e6Ith0mC7kNKAReVXXq04iBbWjkxMc-Ey2u61hpPJkKR2JjqxlCwr9AEh7MZRzYBEKHSdJae1Y3F-ecTKhUmqJAZf0yPNHE45si58QxYv-ZDMBLB&__tn__=kK-y-R Ukrainian Cyber Alliance , я хотів би нагадати, що мета нашої організації - протидія Російської Федерації у війні, і захист суверенітету України.

Ми неухильно дотримуємося Конституції України (зокрема ст. 17) та чинного законодавства. Ми вважаємо, що переслідування наших активістів носить замовний і політичний характер.

Я бачу глибоку іронію в тому, що, як в жарті "russian reversal", громадянам доводиться захищати спец. служби (включаючи поліцію і СБ України) від нападів ворога.
Ми можемо вказувати на недоліки в захисті державних систем. Показувати кричущі дірки в безпеці. Тим не менш, ми ніколи не забуваємо про те, що наш спільний ворог - російські окупанти. Наша мета - вільна і незалежна Україна.
Я хочу звернутися до Арсена Авакова і Івана Баканова. Відкликайте своїх чортів. Ви воюєте не в ту сторону.
Дякую за увагу.
Не хотят нормальные люди общаются с зебилами. Это вам не хером по роялю стучать.
Комики.
Кибербезопасность начинается с дисциплины сотрудников.
Если соска руководителя в состоянии выкрутить руки айтишникам, что ей и ее подругам нужен неограниченный доступ, иначе пострадает производственный процесс в кабинете руководителя - можете пригласить к себе даже тораальдса и гейтса с возняком - роль на масу.
Надо приглашать райзера, который за ******** тупо мочит.
невже?? в країні, яка славиться своїми айтішниками та хакерами не вистачає "спєциалістов"??? Може ви не там шукаєте??
Вкажіть , будь ласка , хто обізнаний , яких спеціалістів в Україні вистачає . Дякую .
Клоунов.
Ой дурак, заплатите больше чем в рососии и польше и их будет больше чем надо.
Что вы говорите? Не хватает? А зачем же преследовать патриотов?

"Рік. Вже майже рік тягнеться справа, сфабрикована СБУ і поліцією проти активістів Українського Кіберальянса. Чотири місяці вони шпигували за нами, сім місяців намагалися знайти в вилученому майні хоч щось. Але не знайшли нічого. Змінюються слідчі, судді посеред засідання тікають на лікарняний. А тепер "наружка" з'явилася знову. Ми їм заважаємо. Заважаємо пиляти гроші на "Нью-кібер-Васюках". Заважаємо здавати країну російським окупантам. У мене є відчуття, що після недавнього зламу сайтів поліції, вони спробують повісити цю справу на нас.

Як прес-секретар ГО "Український Кіберальянс", я хотів би нагадати, що мета нашої організації - протидія Російської Федерації у війні, і захист суверенітету України. Ми неухильно дотримуємося Конституції України (зокрема ст. 17) та чинного законодавства. Ми вважаємо, що переслідування наших активістів носить замовний і політичний характер. Я бачу глибоку іронію в тому, що, як в жарті "russian reversal", громадянам доводиться захищати спец. служби (включаючи поліцію і СБ України) від нападів ворога.

Ми можемо вказувати на недоліки в захисті державних систем. Показувати кричущі дірки в безпеці. Тим не менш, ми ніколи не забуваємо про те, що наш спільний ворог - російські окупанти. Наша мета - вільна і незалежна Україна. Я хочу звернутися до Арсена Авакова і Івана Баканова. Відкликайте своїх чортів. Ви воюєте не в ту сторону.

Дякую за увагу."

Вот всё, что о вас нужно знать.
Пардон, выше комментарий не был замечен. Эмоция, ***.
Ехайте
Я бы добавила: Украине не хватает специалистов во всем. Но их не ценят (зарплаты отстой), поэтому их нет.
Проконсультуйтеся з NSA, там є потужні спеціалісти.
