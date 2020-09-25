Україні критично бракує фахівців з кібербезпеки, - секретар РНБО Данілов
В Україні створена вся необхідна законодавча база для цифрової трансформації держави і розвитку кібербезпеки, проте критично бракує цілісної системи освіти в цій сфері і підготовки висококласних фахівців.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, цифрові технології в світі набиратимуть обертів, і кожна держава робитиме все можливе, аби дбати про свою безпеку саме в цьому контексті. Наразі Україна має гарне законодавче підґрунтя у сфері захисту кіберпростору.
"Дякуючи законодавцям, які у 2016, 2017, 2018 роках ухвалили низку законодавчих актів, у нас сьогодні розуміння кібербезпеки країни є вже на законодавчому рівні, визначена інституція і ми маємо сьогодні вже закон про кіберзахист"", - наголосив Данілов, додавши, що завдяки громадськості відбувається багато позитивних процесів у сфері цифрових технологій.
Він також нагадав, що 28 січня 2020 року Президент України підписав указ про створення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО, який працює та демонструє позитивні результати. "Це дуже потужний хаб, який об’єднує багато потужних інформаційних ресурсів. Вони аналізуються в цьому центрі для того, щоб кібрезахист був у нашій країні на високому рівні", - розповів Данілов.
Водночас він зазначив, що після аналізу стану вищої освіти в Україні, який нещодавно провела РНБО, стало зрозуміло, що в державі критично бракує молодих фахівців, яких готує держава в цій сфері.
"На превеликий жаль, можемо констатувати, що на сьогодні цілісних інституцій, які могли б запропонувати якісних фахівців з вищою освітою в цій царині, в нашій країні майже не існує. Ми випускаємо з вами дуже багато юристів, менеджерів, різноманітних фахівців, а те, що стосується саме цих інституціональних фундаментальних речей, які сьогодні вкрай важливі для нашої держави, на жаль, наша освіта не дає нам відповіді на ці виклики", - заявив Данілов.
Секретар РНБО також зазначив, що зараз у Міністерстві цифрової трансформації відбувається багато процесів з цифровізації суспільства, поширення мережі інтернет по всій країні, однак варто пам'ятати, що це буде додатковим викликом для кіберзахисту країни.
дузебилета пусть в зад тащат
Якщо CНБО хоче щоб в них працювали специ, і поставлять зарплату 4000 то це буде більше ніж офіційно отримують депутати і в 4 рази більше офіційної зарплати президента.
А тих кого вони наймуть за меньші гроші, то або ті хто менше кваліфікований, або просто патріот і хоче щось хороше зробити. Ентузіаст і волонтер
так як і крісло депутата чи президента. Я впевнений якщо взагалі не платити зарплати суддям-міністрам-депутатам то вони не підуть з своїх крісел.
та навіть якщо сказати - хочеш крісло - маєш платити тисячу басків в місяць і всерівно будуть там сидіть, бо це крісло себе окупає набагато вигідніше.
Денег не надо.
Буду выявлять ботов бесплатно, т.е. - даром.
- аудит и мониторинг
- шифрование
- строгое соблюдение процедур
Криптография и криптология - сложные науки с недостаточным количеством материалов в открытом доступе (так как все особенно передовые знания всегда были засекречены правительствами ведущих стран).
Девайсы и софт производятся внешними поставщиками.
А соблюдение процедур для Украины - это вообще фантастика! Это как обезьяну научить перед сном зубы чистить.
Концепція змінилася?
Правда, то чем их учат отстает на 10 лет от потребностей. А самоучкам создали все условия, что бы они не нужны были в Украине.
1 год
·
Рік. Вже майже рік тягнеться справа, сфабрикована СБУ і поліцією проти активістів Українського Кіберальянса. Чотири місяці вони шпигували за нами, сім місяців намагалися знайти в вилученому майні хоч щось. Але не знайшли нічого. Змінюються слідчі, судді посеред засідання тікають на лікарняний.
А тепер "наружка" з'явилася знову. Ми їм заважаємо. Заважаємо пиляти гроші на "Нью-кібер-Васюках". Заважаємо здавати країну російським загарбникам.
У мене є відчуття, що після недавнього зламу сайтів поліції, вони спробують повісити цю справу на нас.
Ми неухильно дотримуємося Конституції України (зокрема ст. 17) та чинного законодавства. Ми вважаємо, що переслідування наших активістів носить замовний і політичний характер.
Я бачу глибоку іронію в тому, що, як в жарті "russian reversal", громадянам доводиться захищати спец. служби (включаючи поліцію і СБ України) від нападів ворога.
Ми можемо вказувати на недоліки в захисті державних систем. Показувати кричущі дірки в безпеці. Тим не менш, ми ніколи не забуваємо про те, що наш спільний ворог - російські окупанти. Наша мета - вільна і незалежна Україна.
Я хочу звернутися до Арсена Авакова і Івана Баканова. Відкликайте своїх чортів. Ви воюєте не в ту сторону.
Дякую за увагу.
Кибербезопасность начинается с дисциплины сотрудников.
Если соска руководителя в состоянии выкрутить руки айтишникам, что ей и ее подругам нужен неограниченный доступ, иначе пострадает производственный процесс в кабинете руководителя - можете пригласить к себе даже тораальдса и гейтса с возняком - роль на масу.
Надо приглашать райзера, который за ******** тупо мочит.
Вот всё, что о вас нужно знать.