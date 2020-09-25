Україні критично бракує фахівців з кібербезпеки, - секретар РНБО Данілов

В Україні створена вся необхідна законодавча база для цифрової трансформації держави і розвитку кібербезпеки, проте критично бракує цілісної системи освіти в цій сфері і підготовки висококласних фахівців.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, цифрові технології в світі набиратимуть обертів, і кожна держава робитиме все можливе, аби дбати про свою безпеку саме в цьому контексті. Наразі Україна має гарне законодавче підґрунтя у сфері захисту кіберпростору.

"Дякуючи законодавцям, які у 2016, 2017, 2018 роках ухвалили низку законодавчих актів, у нас сьогодні розуміння кібербезпеки країни є вже на законодавчому рівні, визначена інституція і ми маємо сьогодні вже закон про кіберзахист"", - наголосив Данілов, додавши, що завдяки громадськості відбувається багато позитивних процесів у сфері цифрових технологій.

Він також нагадав, що 28 січня 2020 року Президент України підписав указ про створення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО, який працює та демонструє позитивні результати. "Це дуже потужний хаб, який об’єднує багато потужних інформаційних ресурсів. Вони аналізуються в цьому центрі для того, щоб кібрезахист був у нашій країні на високому рівні", - розповів Данілов.

Водночас він зазначив, що після аналізу стану вищої освіти в Україні, який нещодавно провела РНБО, стало зрозуміло, що в державі критично бракує молодих фахівців, яких готує держава в цій сфері.

"На превеликий жаль, можемо констатувати, що на сьогодні цілісних інституцій, які могли б запропонувати якісних фахівців з вищою освітою в цій царині, в нашій країні майже не існує. Ми випускаємо з вами дуже багато юристів, менеджерів, різноманітних фахівців, а те, що стосується саме цих інституціональних фундаментальних речей, які сьогодні вкрай важливі для нашої держави, на жаль, наша освіта не дає нам відповіді на ці виклики", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що зараз у Міністерстві цифрової трансформації відбувається багато процесів з цифровізації суспільства, поширення мережі інтернет по всій країні, однак варто пам'ятати, що це буде додатковим викликом для кіберзахисту країни.