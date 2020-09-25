УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8097 відвідувачів онлайн
Новини
5 399 25

Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС

Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС

Кіберфахівці вже встановили, як зловмисники вживили шкідливі програми, які зламали сайт Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

"Розслідування у справі злому сайту Національної поліції триває. Однак спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники вбудували шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилося, та як посилювати наш кіберахист та кіберстійкість. У тому числі, ми ділимося досвідом з колегами як уникнути таких проблем", - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

МВС (3533) Нацполіція (15435) кібербезпека (1179) Гончаров Сергій (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А чё ж не озвучивают как именно внедрились? Стыдно признаться за порносайты?
показати весь коментар
25.09.2020 11:50 Відповісти
+7
Вредоносные программы злоумышленники внедрили при помощи интернета?
показати весь коментар
25.09.2020 11:54 Відповісти
+5
очередная причина выделить 200 миллионов на кибербезопасность.
а не сами ли пенты устроили эту так называемую "кибер атаку" что бы подпилить немного бабла с бюджета?
показати весь коментар
25.09.2020 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чё ж не озвучивают как именно внедрились? Стыдно признаться за порносайты?
показати весь коментар
25.09.2020 11:50 Відповісти
пилили бабло...пилили..но так и не допилили....
показати весь коментар
25.09.2020 11:50 Відповісти
Вредоносные программы злоумышленники внедрили при помощи интернета?
показати весь коментар
25.09.2020 11:54 Відповісти
Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС - Цензор.НЕТ 193
показати весь коментар
25.09.2020 16:21 Відповісти
очередная причина выделить 200 миллионов на кибербезопасность.
а не сами ли пенты устроили эту так называемую "кибер атаку" что бы подпилить немного бабла с бюджета?
показати весь коментар
25.09.2020 11:55 Відповісти
тююю так до мене на корп.пошту стільки приходить троянів, що вже й не звертаю увагу, особливо зараз популярне (дуже часто) - це силка на якійсь сайт
показати весь коментар
25.09.2020 11:56 Відповісти
Якщо у вас ОС та ПО ліцензійні та регулярно оновлюються, стоїть нормальний антивірус та фаєрвол то, браузер сам мав би блокувати доступ до тих ресурсів. Хіба що юзвєрь сам то дозволить.
показати весь коментар
25.09.2020 14:25 Відповісти
Киберспециалисты уже установили, каким образом взломали сайт Нацполиции, - МВД - Цензор.НЕТ 7546?
показати весь коментар
25.09.2020 11:58 Відповісти
Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт. Источник: https://censor.net/ru/n3221188 а слабо признать что всё и всюду напичкано кацапскими прогами и о ,,злоумышленниках"так же знаете (на уровне правительства)??и боритесь с ними!! и поборены всё равно будете!(пока от этой хрени не избавитесь целиком и полностью)
показати весь коментар
25.09.2020 12:01 Відповісти
потужно... а крайних не установили?
тогда о чем новость?
показати весь коментар
25.09.2020 12:15 Відповісти
Вони дізналися що, лохи. І вони дізналися скільки коштує адмін.
показати весь коментар
25.09.2020 14:36 Відповісти
Допитайте вєнєдіктова)))
показати весь коментар
25.09.2020 12:30 Відповісти
мусорня она и в африке мусорня . какой то дебил мусорской открыл письмецо и все,привет киберспецам мусорским .
показати весь коментар
25.09.2020 12:34 Відповісти
та какое то XSS или иньекция .. судя по всему даже не MITM .. сапожники без сапог
показати весь коментар
25.09.2020 12:40 Відповісти
Для того чтобы понять как и почему это произошло, надо знать несколько "секретных" фактов:
1. Какая компания и за сколько денег делала этот "мега" сайт
2. Какая компания и за сколько денег осуществляет техподдержку этого "мега" сайта
После ответов на эти вопросы, думаю, все будет понятно без очередного словестного поноса от министра.
показати весь коментар
25.09.2020 13:23 Відповісти
Для взлома сайта достаточно узнать кто его администратор и потом ввести его пароль с однокласников.
показати весь коментар
25.09.2020 13:35 Відповісти
Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС - Цензор.НЕТ 3271
показати весь коментар
25.09.2020 14:09 Відповісти
Все починається з того що, хтось приводить школоту вирішувати проблему з кампьютерам. Як правило ті "спєци" ставлять зломаний та скомплектований на ерефії пакет ОС+ палєзниє праграми. Там трояни не те що, в систему вже вмонтовані, там ломаний антивірус з вживленими троянами. А потім дивуються "А кто эта сделал?"
Найдіть нормального адміна, поставте Лінукси "від виробника", а не з кацапосайтів і звільняйте кожного, хто буде хоча б намагатися втулити туди власну програмулю. Має бути список необхідних для роботи програм, які встановлені адмінами.
показати весь коментар
25.09.2020 14:33 Відповісти
Жартуєте? Велика частина мусорів не їсть маринованих помідорів, бо їхні голови у банку не пролазять. А Ви про комп'ютери...
показати весь коментар
25.09.2020 16:51 Відповісти
Бубочка недодиджитализировал))
показати весь коментар
25.09.2020 14:48 Відповісти
В Беларуси ложим любой сайт, но это не я, и не скажу кто, можем и Украине помочь, у нас лучшие в Мире кибер-партизаны, это- Беларусь, а вы прокацапы Зелёные и дальше дуйте в х.. (пыську) *****, и спать будете счастливо, и вам покажется что вроде вы счастливы.
Но Беларусь не такая, как тут представляют (73%) зелёных долб""""".
Кто тут пишет ху""ю (плохо) о Беларуси, тот 100% прокацап.
У нас свой стиль победы над убийцей тараканом.
Сюда уже заходить противно, почти одни кацапы.
показати весь коментар
25.09.2020 15:09 Відповісти
О дивно дивне! Не пройшло і року, як найпотужніший у світі міністр всіх внутрішніх справ Аф-фак-офф розгадав цей ребус.
Слава, слава, слава найпотужнішому міністру!!!
показати весь коментар
25.09.2020 16:46 Відповісти
Через провода,угадал?
показати весь коментар
25.09.2020 17:27 Відповісти
Нет доверия к рюкзаковской полиции.
показати весь коментар
25.09.2020 18:11 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3218562/sotrudniki_politsii_ohrany_zasenko_galishin_i_chalyyi_soprovojdali_medvedchuka_v_poezdke_v_okkupirovannyyi
показати весь коментар
25.09.2020 18:12 Відповісти
 
 