Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС

Кіберфахівці вже встановили, як зловмисники вживили шкідливі програми, які зламали сайт Нацполіції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

"Розслідування у справі злому сайту Національної поліції триває. Однак спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники вбудували шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилося, та як посилювати наш кіберахист та кіберстійкість. У тому числі, ми ділимося досвідом з колегами як уникнути таких проблем", - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала діяльність потужної "ботоферми", яку координували куратори з РФ. Вилучена техніка на суму понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж