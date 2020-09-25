Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС
Кіберфахівці вже встановили, як зловмисники вживили шкідливі програми, які зламали сайт Нацполіції.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
"Розслідування у справі злому сайту Національної поліції триває. Однак спеціалісти вже встановили, яким чином зловмисники вбудували шкідливі програми, які зламали сайт. Ми вже розуміємо, які заходи треба вживати, щоб подібне не трапилося, та як посилювати наш кіберахист та кіберстійкість. У тому числі, ми ділимося досвідом з колегами як уникнути таких проблем", - зазначив заступник міністра.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а не сами ли пенты устроили эту так называемую "кибер атаку" что бы подпилить немного бабла с бюджета?
тогда о чем новость?
1. Какая компания и за сколько денег делала этот "мега" сайт
2. Какая компания и за сколько денег осуществляет техподдержку этого "мега" сайта
После ответов на эти вопросы, думаю, все будет понятно без очередного словестного поноса от министра.
Найдіть нормального адміна, поставте Лінукси "від виробника", а не з кацапосайтів і звільняйте кожного, хто буде хоча б намагатися втулити туди власну програмулю. Має бути список необхідних для роботи програм, які встановлені адмінами.
Но Беларусь не такая, как тут представляют (73%) зелёных долб""""".
Кто тут пишет ху""ю (плохо) о Беларуси, тот 100% прокацап.
У нас свой стиль победы над убийцей тараканом.
Сюда уже заходить противно, почти одни кацапы.
всіхвнутрішніх справ Аф-фак-офф розгадав цей ребус.
Слава, слава, слава найпотужнішому міністру!!!