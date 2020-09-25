Киберспециалисты уже установили, каким образом взломали сайт Нацполиции, - МВД

Киберспециалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

"Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивость. В том числе, мы делимся опытом с коллегами как избежать таких проблем", - отметил замминистра.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.

