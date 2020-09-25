РУС
Киберспециалисты уже установили, каким образом взломали сайт Нацполиции, - МВД

Киберспециалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт Нацполиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

"Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивость. В том числе, мы делимся опытом с коллегами как избежать таких проблем", - отметил замминистра.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.

МВД (9344) Нацполиция (16712) кибербезопасность (679) Гончаров Сергей (4)
А чё ж не озвучивают как именно внедрились? Стыдно признаться за порносайты?
25.09.2020 11:50
Вредоносные программы злоумышленники внедрили при помощи интернета?
25.09.2020 11:54
очередная причина выделить 200 миллионов на кибербезопасность.
а не сами ли пенты устроили эту так называемую "кибер атаку" что бы подпилить немного бабла с бюджета?
25.09.2020 11:55
А чё ж не озвучивают как именно внедрились? Стыдно признаться за порносайты?
25.09.2020 11:50
пилили бабло...пилили..но так и не допилили....
25.09.2020 11:50
Вредоносные программы злоумышленники внедрили при помощи интернета?
25.09.2020 11:54
Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС - Цензор.НЕТ 193
25.09.2020 16:21
очередная причина выделить 200 миллионов на кибербезопасность.
а не сами ли пенты устроили эту так называемую "кибер атаку" что бы подпилить немного бабла с бюджета?
25.09.2020 11:55
тююю так до мене на корп.пошту стільки приходить троянів, що вже й не звертаю увагу, особливо зараз популярне (дуже часто) - це силка на якійсь сайт
25.09.2020 11:56
Якщо у вас ОС та ПО ліцензійні та регулярно оновлюються, стоїть нормальний антивірус та фаєрвол то, браузер сам мав би блокувати доступ до тих ресурсів. Хіба що юзвєрь сам то дозволить.
25.09.2020 14:25
Киберспециалисты уже установили, каким образом взломали сайт Нацполиции, - МВД - Цензор.НЕТ 7546?
25.09.2020 11:58
Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт. Источник: https://censor.net/ru/n3221188 а слабо признать что всё и всюду напичкано кацапскими прогами и о ,,злоумышленниках"так же знаете (на уровне правительства)??и боритесь с ними!! и поборены всё равно будете!(пока от этой хрени не избавитесь целиком и полностью)
25.09.2020 12:01
потужно... а крайних не установили?
тогда о чем новость?
25.09.2020 12:15
Вони дізналися що, лохи. І вони дізналися скільки коштує адмін.
показать весь комментарий
Допитайте вєнєдіктова)))
25.09.2020 12:30
мусорня она и в африке мусорня . какой то дебил мусорской открыл письмецо и все,привет киберспецам мусорским .
25.09.2020 12:34
та какое то XSS или иньекция .. судя по всему даже не MITM .. сапожники без сапог
25.09.2020 12:40
Для того чтобы понять как и почему это произошло, надо знать несколько "секретных" фактов:
1. Какая компания и за сколько денег делала этот "мега" сайт
2. Какая компания и за сколько денег осуществляет техподдержку этого "мега" сайта
После ответов на эти вопросы, думаю, все будет понятно без очередного словестного поноса от министра.
25.09.2020 13:23
Для взлома сайта достаточно узнать кто его администратор и потом ввести его пароль с однокласников.
показать весь комментарий
Кіберфахівці вже встановили, як зламали сайт Нацполіції, - МВС - Цензор.НЕТ 3271
25.09.2020 14:09
Все починається з того що, хтось приводить школоту вирішувати проблему з кампьютерам. Як правило ті "спєци" ставлять зломаний та скомплектований на ерефії пакет ОС+ палєзниє праграми. Там трояни не те що, в систему вже вмонтовані, там ломаний антивірус з вживленими троянами. А потім дивуються "А кто эта сделал?"
Найдіть нормального адміна, поставте Лінукси "від виробника", а не з кацапосайтів і звільняйте кожного, хто буде хоча б намагатися втулити туди власну програмулю. Має бути список необхідних для роботи програм, які встановлені адмінами.
25.09.2020 14:33
Жартуєте? Велика частина мусорів не їсть маринованих помідорів, бо їхні голови у банку не пролазять. А Ви про комп'ютери...
показать весь комментарий
Бубочка недодиджитализировал))
25.09.2020 14:48
В Беларуси ложим любой сайт, но это не я, и не скажу кто, можем и Украине помочь, у нас лучшие в Мире кибер-партизаны, это- Беларусь, а вы прокацапы Зелёные и дальше дуйте в х.. (пыську) *****, и спать будете счастливо, и вам покажется что вроде вы счастливы.
Но Беларусь не такая, как тут представляют (73%) зелёных долб""""".
Кто тут пишет ху""ю (плохо) о Беларуси, тот 100% прокацап.
У нас свой стиль победы над убийцей тараканом.
Сюда уже заходить противно, почти одни кацапы.
25.09.2020 15:09
О дивно дивне! Не пройшло і року, як найпотужніший у світі міністр всіх внутрішніх справ Аф-фак-офф розгадав цей ребус.
Слава, слава, слава найпотужнішому міністру!!!
показать весь комментарий
Через провода,угадал?
25.09.2020 17:27
Нет доверия к рюкзаковской полиции.
25.09.2020 18:11
https://censor.net/ru/video_news/3218562/sotrudniki_politsii_ohrany_zasenko_galishin_i_chalyyi_soprovojdali_medvedchuka_v_poezdke_v_okkupirovannyyi
25.09.2020 18:12
