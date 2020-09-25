Киберспециалисты уже установили, каким образом взломали сайт Нацполиции, - МВД
Киберспециалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт Нацполиции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
"Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивость. В том числе, мы делимся опытом с коллегами как избежать таких проблем", - отметил замминистра.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.
а не сами ли пенты устроили эту так называемую "кибер атаку" что бы подпилить немного бабла с бюджета?
тогда о чем новость?
1. Какая компания и за сколько денег делала этот "мега" сайт
2. Какая компания и за сколько денег осуществляет техподдержку этого "мега" сайта
После ответов на эти вопросы, думаю, все будет понятно без очередного словестного поноса от министра.
Найдіть нормального адміна, поставте Лінукси "від виробника", а не з кацапосайтів і звільняйте кожного, хто буде хоча б намагатися втулити туди власну програмулю. Має бути список необхідних для роботи програм, які встановлені адмінами.
