Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць. "ДОКУМЕНТ"

Громадянам, прописаним на території окупованої Луганщини, з 25 вересня дозволено перетинати лінію розмежування через "Станицю Луганську" тільки раз на місяць.

Про це сказано в так званому "указі" ватажка луганських терористів Леоніда Пасічника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"В'їзд громадян на територію "ЛНР" з території України і виїзд громадян з території "ЛНР"на територію України, що мають реєстрацію за місцем проживання на території "ЛНР", здійснюється за документами, що підтверджує цей факт, не частіше ніж один раз на місяць", - сказано в "документі".

Причини запровадження таких обмежень терористи не пояснюють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова