Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць. "ДОКУМЕНТ"
Громадянам, прописаним на території окупованої Луганщини, з 25 вересня дозволено перетинати лінію розмежування через "Станицю Луганську" тільки раз на місяць.
Про це сказано в так званому "указі" ватажка луганських терористів Леоніда Пасічника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
"В'їзд громадян на територію "ЛНР" з території України і виїзд громадян з території "ЛНР"на територію України, що мають реєстрацію за місцем проживання на території "ЛНР", здійснюється за документами, що підтверджує цей факт, не частіше ніж один раз на місяць", - сказано в "документі".
Причини запровадження таких обмежень терористи не пояснюють.
нефиг кармильцам ездить в Украину кормить биндеравцев!
1. Установить в Донецкой Народной Республике с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в размере шести тысяч шестидесяти пяти российских рублей в месяц.
это 2200 грывень если что.
поэтому наяривание полунищих кибальчишей к биндерам вполне закономерное..
А на дире НИЩЕТА!
На рашку убогих не пускали в то время.
Куда би ета толпа ломанула би от безисходности?
Правильно, в Украину.
А так обеспечили мало-мальски жите и оставили ету биомассу в ее же говнопитомнике.
Мудро!!!
- Закрой свой рот, в этам месяце ты уже ел, теперь толька в актябре паеду!