Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць. "ДОКУМЕНТ"

Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць.

Громадянам, прописаним на території окупованої Луганщини, з 25 вересня дозволено перетинати лінію розмежування через "Станицю Луганську" тільки раз на місяць.

Про це сказано в так званому "указі" ватажка луганських терористів Леоніда Пасічника, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

"В'їзд громадян на територію "ЛНР" з території України і виїзд громадян з території "ЛНР"на територію України, що мають реєстрацію за місцем проживання на території "ЛНР", здійснюється за документами, що підтверджує цей факт, не частіше ніж один раз на місяць", - сказано в "документі".

Причини запровадження таких обмежень терористи не пояснюють.

Автор: 

Пасічник Леонід (37) Станиця Луганська (196)
+41
Хорошее решение, я согласен.
показати весь коментар
25.09.2020 16:24 Відповісти
+27
Так... хрень. Должно быть не чаще чем раз в столетие. Все ради жителей процветающего лугандона. Мне одному показалось, что этот лось, пачечник, сей час больше беспокоится об Украине, чем зеленое недорозумение?
показати весь коментар
25.09.2020 16:27 Відповісти
+26
Громадяни України підтримують та схвалюють мудре рішення керівництва лєпразорія.
показати весь коментар
25.09.2020 16:28 Відповісти
Хорошее решение, я согласен.
показати весь коментар
25.09.2020 16:24 Відповісти
Точно, мудрое и своевременное решение любимых партии и правительства. Лёнчик молодчина. Нечего толпами ломится к фошиздам, а от них к себе, в Русский мир переть аж глаза вылазят сумищи со жратвой и лекарствами. Хватит этой бездуховщины и антискрепозности!111
показати весь коментар
25.09.2020 16:40 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 17:32 Відповісти
нефиг кармильцам ездить в Украину кормить биндеравцев!
показати весь коментар
25.09.2020 20:28 Відповісти
Так... хрень. Должно быть не чаще чем раз в столетие. Все ради жителей процветающего лугандона. Мне одному показалось, что этот лось, пачечник, сей час больше беспокоится об Украине, чем зеленое недорозумение?
показати весь коментар
25.09.2020 16:27 Відповісти
указ лося дружелюбно зазывается "нехай щастить"
показати весь коментар
25.09.2020 20:28 Відповісти
Кормильцы прогуливают трудодни и наяривают к фашистам.. Политруков выпороть!
показати весь коментар
25.09.2020 16:28 Відповісти
Громадяни України підтримують та схвалюють мудре рішення керівництва лєпразорія.
показати весь коментар
25.09.2020 16:28 Відповісти
Ну, що ж , початок не поганий... можуть же приймати добрі рішення.
показати весь коментар
25.09.2020 16:32 Відповісти
А чего они вообще к биндеравцам прутца?
показати весь коментар
25.09.2020 16:32 Відповісти
За пенсиями и продуктами.
показати весь коментар
25.09.2020 16:33 Відповісти
С таким гербом в лугандоне просто обязана быть колбаса по 2.20 и трамвай за 3 коп. Нех шастать к хунте в гости.
показати весь коментар
25.09.2020 16:34 Відповісти
Челночный бег за пенсией
показати весь коментар
25.09.2020 16:35 Відповісти
во, молодцы, а то рабы вобще офигели к бандерам ездить за едой
показати весь коментар
25.09.2020 16:36 Відповісти
Раз в месяц! Не многовато будет для "кормильцев" бандеровцев и всей Украины? Не зажиреют? Вообще не пущать.
показати весь коментар
25.09.2020 16:41 Відповісти
Один раз в год постоять за забором и посмотреть из далека, этого вполне достаточно
показати весь коментар
25.09.2020 16:47 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 16:53 Відповісти
Статья 1
1. Установить в Донецкой Народной Республике с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в размере шести тысяч шестидесяти пяти российских рублей в месяц.

это 2200 грывень если что.

поэтому наяривание полунищих кибальчишей к биндерам вполне закономерное..
показати весь коментар
25.09.2020 16:55 Відповісти
Ну це ж прекрасно!!
показати весь коментар
25.09.2020 16:56 Відповісти
Порошенко придумал эту байду с сепарскими пенсиями, а лох продолжает его барыжное дело. Пора наконец перестать оплачивать терроризм. Чтобы получать пенсию нужно платить отчисления в пенсионный фонд, но шесть лет этого не происходит, а происходит грабеж бюджета и прямое финансирование бандитов. Лох вместо закрытия линии разграничения строит новые пункты пропуска для сепарни, которая расползается по Украине. Половина вообще не является по сути гражданами Украины, получив волчий билет с двуглавой курицей.
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
100%.Помогаем куйлу-содержать оккупированные территории.Так война НИКОГДА не закончится,пля..
показати весь коментар
25.09.2020 17:38 Відповісти
А если б Порошенко не давал би им пенсии?
А на дире НИЩЕТА!
На рашку убогих не пускали в то время.
Куда би ета толпа ломанула би от безисходности?
Правильно, в Украину.
А так обеспечили мало-мальски жите и оставили ету биомассу в ее же говнопитомнике.
Мудро!!!
показати весь коментар
25.09.2020 19:25 Відповісти
Терористи заборонили жителям окупованої Луганщини їздити на вільні території частіше, ніж раз на місяць - Цензор.НЕТ 7332Ну ніяк це не мудро. Вся ця ганьба зветься просто - ЗРАДА і ФІНАНСУВАННЯ ВОРОГА.
показати весь коментар
25.09.2020 20:11 Відповісти
Вот это да! Да неужели они бесплатны? Ну тогда этому хамелеону нужно сделать рекламу среди жителей ЛыНыРы..."Порохнявый заботится о вас больше чем пуцин!"
показати весь коментар
25.09.2020 20:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475798 - "Куда би ета толпа ломанула би от безисходности?". В крематорий или на кладбище. На лугандонии людей нет, один скот.
показати весь коментар
25.09.2020 21:14 Відповісти
Кстати пробуют уже в Раде намекать на двойоное гражданство---пробный шарик бросают. В некотором смысле это не плохо. Но во время войны подобное---да запросто государственное преступление! Но тишина.
показати весь коментар
25.09.2020 20:31 Відповісти
Поддерживаю !!! Предлагаю и периодичность питания пересмотреть ...
показати весь коментар
25.09.2020 16:57 Відповісти
Чому наші таке раніше не зробили? Тільки не раз на місяць, а раз на рік
показати весь коментар
25.09.2020 17:04 Відповісти
Бо наших у владі ще не було .
показати весь коментар
25.09.2020 17:17 Відповісти
Мне нравится . одобряю .если они не бунтуют значит им хорошо . когда танку ВСУ руками останавливали вышли им не нравилось . а сейчас значит все хорошо . я рад за них .
показати весь коментар
25.09.2020 17:04 Відповісти
правильно, нечего в Украину шастать.. в ростов пусть шляются, надо было вообще запретить въезд в Украину..
показати весь коментар
25.09.2020 17:14 Відповісти
- Ма, хачу "Драгооообычской" !
- Закрой свой рот, в этам месяце ты уже ел, теперь толька в актябре паеду!
показати весь коментар
25.09.2020 17:15 Відповісти
Гарне рашення . Нормальний в рюзькому мірі жити не зможе . Будуть менше шастати до бандерівців по ковбасу .
показати весь коментар
25.09.2020 18:03 Відповісти
.....правильное решение , я ПОДДЕРЖИВАЮ !!!! нефиг ШАСТАТЬ !!! по большому счету это должна делать Украина , сепаров надо ПРЕСОВАТЬ , а не платить две пенсии !!!
показати весь коментар
25.09.2020 18:07 Відповісти
А не хрен им тут шастать. А то ведь камень с неба пойдёт, а они в отлучке.
показати весь коментар
25.09.2020 18:23 Відповісти
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ !!!!!
показати весь коментар
25.09.2020 18:26 Відповісти
А що? "Нашим людям" цілком достатньо одного разу в місяць з'їздити до "праклятих бяндєр". Отримають пенсію, яку їм потом і кров'ю заробляють Українці, перечисляючи в ПФ податки, отримають якісь НЕ ЗРОЗУМІЛІ "пєрєсєлєнчєскіє", постійно при тому проживаючі в лугандоні, виплати на "личінок" бурятских, нагуляних лугандонськими хвойдами. Що це, як не фінансова підтримка "нашю владою", оккупантів, террористів і зрадників України? Сьомий рік! Нехай послухають цю сепарню, що вони городять на Україну, в чергах на пропускних пунктах, "наші спецслужби". Там все пропитано ненавистю до Українців і України. Скільки люті і ненависті, і якби не халявні баблоси, до нас, в Україну, їздили б тільки одиниці НАШИХ людей в оккупації. А нечисть прокацапська, тільки б в спину їм стріляла і плювала, проклинаючі "бяндєр".
показати весь коментар
25.09.2020 19:03 Відповісти
Доречі, ці "пєрєселенчєскіє" Україна виплачує кожного місяця в суммі - 1000грн кожному фальшивому "пєрєсєленцу". Кому не лінь, підрахуйте, скільки коштів, зароблених Українцями, роздає за так, "наша влада" - "пєрєсєлєнцам". А їх не менше 500 000 тис.
показати весь коментар
25.09.2020 19:11 Відповісти
Похоже на создание еще одного источника бабла для Суркова. Віезд раз в месяц за пенсией и хавчиком. Очереди. Не успеть. Придется обратиться в "карманную фирму Рога и Копыта" которая притаранит дережку от дурных хохлов за процент.
показати весь коментар
25.09.2020 19:08 Відповісти
И будет готов обменный фонд "таксистов".
показати весь коментар
25.09.2020 20:04 Відповісти
Очень правильное, нужное и своевременное решение!
показати весь коментар
25.09.2020 19:22 Відповісти
І то багато.Нехай їдуть на магадан.
показати весь коментар
25.09.2020 20:11 Відповісти
Как мне думается эти посещения должны быть запрещены вообще. Украина должна выделить средства для благоустройства всех желающих переехать жить в Украину, а все остальное лайно оставшееся там объявить персонами нон грата в Украине.
показати весь коментар
25.09.2020 20:11 Відповісти
Ми з вами пуп надірвем їх усіх сюди переселяти.
показати весь коментар
25.09.2020 21:00 Відповісти
В первую грузинскую войну за Абхазию, которую развязал еще Ельцин, жизнь в Грузии была на порядок беднее и тяжелее чем сейчас в Украине, у них был тогда реальный голод, но они приняли всех кто жил на той территории которую тогда оккуприровала Россия. Грузины понимали, что это война. Не могу понять почему украинцы не осознают, что у них война, и ничего не хотят понимать пока самого жареный петух в жопу не клюнет.
показати весь коментар
27.09.2020 10:52 Відповісти
Думається, що це правильне рішення. Нехай щастить.
показати весь коментар
25.09.2020 20:30 Відповісти
Давно пора превратить Донецк в пустыню как кацапы превратили Грозный...
показати весь коментар
25.09.2020 20:36 Відповісти
Есть и встречное предложение. Тех у кого уже паспорт РФ не пускать сюда категорически. мало того, срочно требовать от Рады указа о лишении гражданства Украины таких! Можно с оговоркой что пока не контролируем ту часть страны это будет работать. Для Запада это стоит сделать.Там любят моралистику. Нам пока не до санти-ментов!
показати весь коментар
25.09.2020 20:37 Відповісти
я б взагалі їм заборонив їздити на наші землі...
показати весь коментар
25.09.2020 20:40 Відповісти
А ЗЄ хотів для мішочників з лугандонії супермаркети побудувати... Облом...
показати весь коментар
25.09.2020 21:03 Відповісти
 
 