Родичі-помічники депутатів Зеленського - це зловживання і корупція, – Сюмар

Депутати від партії Зеленського "Слуга народу" з першого дня своїх повноважень почали влаштовувати на роботу до Верховної Ради України своїх родичів.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сюмар зазначила, що це спонукало її разом з колегами розробити законопроєкт про заборону депутатам влаштовувати на роботу помічниками своїх родичів. Коментуючи резонансне розслідування програми "Схеми" про розквіт "кумівства" серед "Слуг", вона наголосила – законопроєкт монобільшість не виносила на голосування до тих пір, поки журналісти не почали своє розслідування.

"Ідея закону виникла тому, що ми побачили, що наші "зелені" колеги – вони зелені у своїй свідомості. Вони, прийшовши у парламент, першою справою почали влаштовувати своїх родичів на посади своїх помічників. Було відчуття, що це набуває тотального і масового характеру", – розповіла Сюмар.

Депутатка зазначила, що як член комітету з питань антикорупційної політики запропонувала ідею ухвалити відповідний закон своїм колегам і був зареєстрований цей законопроєкт. "Був позитивний висновок антикорупційного комітету про те, що законопроєкт потрібно приймати, але його не виносили на засідання парламенту".

Дивіться також: Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО

За словами Вікторії Сюмар, законопроєкт більше року не виносився на голосування у сесійну залу. Інтерес до нього виник саме завдяки розслідуванню програми "Схеми" на радіо "Свобода", присвяченому темі працевлаштування депутатами своїх родичів у помічник. Він дуже несподівано з’явився у порядку денному.

"Очевидно, що спікер Дмитро Разумков хотів позбутися такої ганьби парламентаризму, як такий суцільний непотизм і кумівство, і поставив його на голосування", – вважає Сюмар.

"Мені здається що це вкрай важливе питання, бо це питання довіри до парламенту загалом. "Слуги" сьогодні вбивали довіру до того, що робить депутат. І коли вони йшли з ідеєю, що вони будуть "суцільно новими" – не будуть користуватися благами, різними державними дачами, різними кортежами, то ми побачили все абсолютно навпаки. Ми якраз побачили максимальне використання і автопарку Верховної Ради, і президентської резиденції", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".

"Народні депутати нічим не відрізняються від міністрів, голів обласних державних адміністрацій та інших чиновників, і очевидно мають зі своїми дружинами-чоловіками жити вдома, а не проводити таку дуже активну громадсько-політичну роботу. Тому що все це має всі ознаки лобізму і корупції", – наголошує Сюмар.

"Ми сьогодні побачили, що "зелена" команда – це найбільший розквіт корупції і найбільший розквіт олігархічного впливу в Україні", – резюмує Сюмар.