Родичі-помічники депутатів Зеленського - це зловживання і корупція, – Сюмар
Депутати від партії Зеленського "Слуга народу" з першого дня своїх повноважень почали влаштовувати на роботу до Верховної Ради України своїх родичів.
Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Сюмар зазначила, що це спонукало її разом з колегами розробити законопроєкт про заборону депутатам влаштовувати на роботу помічниками своїх родичів. Коментуючи резонансне розслідування програми "Схеми" про розквіт "кумівства" серед "Слуг", вона наголосила – законопроєкт монобільшість не виносила на голосування до тих пір, поки журналісти не почали своє розслідування.
"Ідея закону виникла тому, що ми побачили, що наші "зелені" колеги – вони зелені у своїй свідомості. Вони, прийшовши у парламент, першою справою почали влаштовувати своїх родичів на посади своїх помічників. Було відчуття, що це набуває тотального і масового характеру", – розповіла Сюмар.
Депутатка зазначила, що як член комітету з питань антикорупційної політики запропонувала ідею ухвалити відповідний закон своїм колегам і був зареєстрований цей законопроєкт. "Був позитивний висновок антикорупційного комітету про те, що законопроєкт потрібно приймати, але його не виносили на засідання парламенту".
За словами Вікторії Сюмар, законопроєкт більше року не виносився на голосування у сесійну залу. Інтерес до нього виник саме завдяки розслідуванню програми "Схеми" на радіо "Свобода", присвяченому темі працевлаштування депутатами своїх родичів у помічник. Він дуже несподівано з’явився у порядку денному.
"Очевидно, що спікер Дмитро Разумков хотів позбутися такої ганьби парламентаризму, як такий суцільний непотизм і кумівство, і поставив його на голосування", – вважає Сюмар.
"Мені здається що це вкрай важливе питання, бо це питання довіри до парламенту загалом. "Слуги" сьогодні вбивали довіру до того, що робить депутат. І коли вони йшли з ідеєю, що вони будуть "суцільно новими" – не будуть користуватися благами, різними державними дачами, різними кортежами, то ми побачили все абсолютно навпаки. Ми якраз побачили максимальне використання і автопарку Верховної Ради, і президентської резиденції", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".
"Народні депутати нічим не відрізняються від міністрів, голів обласних державних адміністрацій та інших чиновників, і очевидно мають зі своїми дружинами-чоловіками жити вдома, а не проводити таку дуже активну громадсько-політичну роботу. Тому що все це має всі ознаки лобізму і корупції", – наголошує Сюмар.
"Ми сьогодні побачили, що "зелена" команда – це найбільший розквіт корупції і найбільший розквіт олігархічного впливу в Україні", – резюмує Сюмар.
несете ахинею.
Они, подобно воскресшему брату Ермака, просто шутят!
На самом деле, они нне помощники своих родственничков, а так, прикалываются!
А коррупцию в высших эшелонах власти, помнится еще весной победили!
Может они и вправду с другой планеты?
Или настолько тупые, что общего языка с ними, просто не возможно найти.
Ведь нельзя же со свиньей говорить...
зеление знают, что дни их перебивания у власти сочтены.
Крадут все, что плохо лежит, перед грядущим политическим забвением недопартии СН!