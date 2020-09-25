УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8313 відвідувачів онлайн
Новини
3 840 41

Родичі-помічники депутатів Зеленського - це зловживання і корупція, – Сюмар

Родичі-помічники депутатів Зеленського - це зловживання і корупція, – Сюмар

Депутати від партії Зеленського "Слуга народу" з першого дня своїх повноважень почали влаштовувати на роботу до Верховної Ради України своїх родичів.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Сюмар зазначила, що це спонукало її разом з колегами розробити законопроєкт про заборону депутатам влаштовувати на роботу помічниками своїх родичів. Коментуючи резонансне розслідування програми "Схеми" про розквіт "кумівства" серед "Слуг", вона наголосила – законопроєкт монобільшість не виносила на голосування до тих пір, поки журналісти не почали своє розслідування.

"Ідея закону виникла тому, що ми побачили, що наші "зелені" колеги – вони зелені у своїй свідомості. Вони, прийшовши у парламент, першою справою почали влаштовувати своїх родичів на посади своїх помічників. Було відчуття, що це набуває тотального і масового характеру", – розповіла Сюмар.

Депутатка зазначила, що як член комітету з питань антикорупційної політики запропонувала ідею ухвалити відповідний закон своїм колегам і був зареєстрований цей законопроєкт. "Був позитивний висновок антикорупційного комітету про те, що законопроєкт потрібно приймати, але його не виносили на засідання парламенту".

Дивіться також: Нардепи "Слуги народу" обзавелись родичами-помічниками, хоча Зеленський обіцяв, що "кумівства не буде", – "Схеми". ВIДЕО

За словами Вікторії Сюмар, законопроєкт більше року не виносився на голосування у сесійну залу. Інтерес до нього виник саме завдяки розслідуванню програми "Схеми" на радіо "Свобода", присвяченому темі працевлаштування депутатами своїх родичів у помічник. Він дуже несподівано з’явився у порядку денному.

"Очевидно, що спікер Дмитро Разумков хотів позбутися такої ганьби парламентаризму, як такий суцільний непотизм і кумівство, і поставив його на голосування", – вважає Сюмар.

"Мені здається що це вкрай важливе питання, бо це питання довіри до парламенту загалом. "Слуги" сьогодні вбивали довіру до того, що робить депутат. І коли вони йшли з ідеєю, що вони будуть "суцільно новими" – не будуть користуватися благами, різними державними дачами, різними кортежами, то ми побачили все абсолютно навпаки. Ми якраз побачили максимальне використання і автопарку Верховної Ради, і президентської резиденції", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".

"Народні депутати нічим не відрізняються від міністрів, голів обласних державних адміністрацій та інших чиновників, і очевидно мають зі своїми дружинами-чоловіками жити вдома, а не проводити таку дуже активну громадсько-політичну роботу. Тому що все це має всі ознаки лобізму і корупції", – наголошує Сюмар.

"Ми сьогодні побачили, що "зелена" команда – це найбільший розквіт корупції і найбільший розквіт олігархічного впливу в Україні", – резюмує Сюмар.

Автор: 

депутат (1804) корупція (4770) Сюмар Вікторія (276) помічник депутата (44) Слуга народу (2848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Та какая разница ? Не так ли , зебилы ?
показати весь коментар
25.09.2020 18:27 Відповісти
+13
а потом зесрань удивляется почему Боррель жабку нах посылает
показати весь коментар
25.09.2020 18:27 Відповісти
+12
Однозначно!
зеление знают, что дни их перебивания у власти сочтены.
Крадут все, что плохо лежит, перед грядущим политическим забвением недопартии СН!
показати весь коментар
25.09.2020 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та какая разница ? Не так ли , зебилы ?
показати весь коментар
25.09.2020 18:27 Відповісти
вам уже и сказать нечего.
несете ахинею.
показати весь коментар
25.09.2020 19:45 Відповісти
зебил, ну вот зачем так нагло 3,14@/деть?
показати весь коментар
25.09.2020 20:03 Відповісти
ти маєш на увазі Мендель?
показати весь коментар
25.09.2020 20:15 Відповісти
А у тебя дочь постоянно на окружной с дальнобоями шарится ,а сын трется по гей клубам , опрвергни ка , ватка, использованная страшной армянской пропаГандоншей симонянц в критич. дни..., уровень аргументации такой же, еще сильней у меня (насчет ватки)
показати весь коментар
25.09.2020 20:35 Відповісти
сирота, у тебя то что украли, то что ты на панели в 13 за рваный чирик продала?
показати весь коментар
25.09.2020 20:02 Відповісти
Зепил, в чем кумовство? Бедный тупой малчик с грязной попкой
показати весь коментар
25.09.2020 20:01 Відповісти
ну, и нахрен ты те "бревна" себе в глаз суешь? Мамка не научила как правильно?
показати весь коментар
25.09.2020 20:00 Відповісти
вот именно, ничего и не изменилось, ну, предыдущие были чуть скромнее - они жёнами менялись))
показати весь коментар
25.09.2020 21:44 Відповісти
а потом зесрань удивляется почему Боррель жабку нах посылает
показати весь коментар
25.09.2020 18:27 Відповісти
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8097
показати весь коментар
25.09.2020 20:13 Відповісти
Зеленые делают то же самое, что делали до них. Но избиратели ожидали совсем другого. Думаю, в этой стране никогда ничего не будет
показати весь коментар
25.09.2020 19:38 Відповісти
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5801
показати весь коментар
25.09.2020 19:58 Відповісти
Думать -это не твое ,хлопковый клочок , использованный ************ пропаГандоншей симонянц в критич. дни...
показати весь коментар
25.09.2020 20:39 Відповісти
Тобі бутилку скрєпну дать щоб ти присів свинорус?
показати весь коментар
25.09.2020 19:45 Відповісти
Ватный длбб, ты готовься харчеваться со следующего года на 1 доллар в день ,о вЯликий чебурашка , как прогнозируют ваши рашистские экономисты
показати весь коментар
25.09.2020 20:41 Відповісти
ПНХ, мацкаль юродивий!
показати весь коментар
25.09.2020 19:43 Відповісти
Ни в коем случае!
Они, подобно воскресшему брату Ермака, просто шутят!
На самом деле, они нне помощники своих родственничков, а так, прикалываются!
А коррупцию в высших эшелонах власти, помнится еще весной победили!
показати весь коментар
25.09.2020 19:39 Відповісти
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9733
показати весь коментар
25.09.2020 19:55 Відповісти
харавод?...
показати весь коментар
25.09.2020 20:19 Відповісти
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 951
показати весь коментар
25.09.2020 19:40 Відповісти
Е-нутые на всю голову люди...
Может они и вправду с другой планеты?
Или настолько тупые, что общего языка с ними, просто не возможно найти.
Ведь нельзя же со свиньей говорить...
показати весь коментар
25.09.2020 19:43 Відповісти
нужно еще подождать....
показати весь коментар
25.09.2020 21:42 Відповісти
Однозначно!
зеление знают, что дни их перебивания у власти сочтены.
Крадут все, что плохо лежит, перед грядущим политическим забвением недопартии СН!
показати весь коментар
25.09.2020 19:42 Відповісти
А ти видно їм свічку тримав
показати весь коментар
25.09.2020 19:55 Відповісти
Побудило её разработать проект закона...* Без актуального закона и будут устраивать. А при пэпе такой закон был? И про маню можно много перечислить по этому поводу. И про кумовьёв. Почему раньше помалкивала, интересно.
показати весь коментар
25.09.2020 19:51 Відповісти
В тютельку....только Лёха-вундеркинд по праву рождения был депутаной.
показати весь коментар
25.09.2020 20:04 Відповісти
Зебараны ,кроме того, что они беспринципные ,лживые и подлые, они еще и тупые и малограмотные , они не понимают смысла фразы -*конфликт интересов*
показати весь коментар
25.09.2020 20:26 Відповісти
да, как-то у них всё очень просто получилось, видать, решили не заморачиваться, учитывая объём проголосовавшей массы, раньше устраивали к соседу.... а кто такая сюмар??
показати весь коментар
25.09.2020 21:39 Відповісти
 
 