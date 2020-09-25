Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар
Депутаты от партии Зеленского "Слуга народа" с первого дня своих полномочий начали устраивать на работу в Верховную Раду Украины своих родственников.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Сюмар отметила, что это побудило ее вместе с коллегами разработать законопроект о запрете депутатам устраивать на работу помощниками своих родственников. Комментируя резонансное расследование программы "Схемы" о расцвете "кумовства" среди "слуг", она отметила - законопроект монобильшиство не выносило на голосование до тех пор, пока журналисты не начали свое расследование.
"Идея закона возникла потому, что мы увидели, что наши "зеленые" коллеги - они зеленые в своем сознании. Они, придя в парламент, первым делом начали устраивать своих родственников на должности своих помощников. Было ощущение, что это приобретает тотальный и массовый характер", - рассказала Сюмар.
Депутат отметила, что как член комитета по вопросам антикоррупционной политики предложила идею принять соответствующий закон своим коллегам и был зарегистрирован этот законопроект. "Было положительное заключение антикоррупционного комитета о том, что законопроект нужно принимать, но его не выносили на заседание парламента".
По словам Виктории Сюмар, законопроект больше года не выносился на голосование в сессионный зал. Интерес к нему возник именно благодаря расследованию программы "Схемы", посвященном теме трудоустройства депутатами своих родственников в помощники. Он очень неожиданно появился в повестке дня.
"Очевидно, что спикер Дмитрий Разумков хотел избавиться от такого позора парламентаризма, как сплошной непотизм и кумовство, и поставил его на голосование", - считает Сюмар.
"Мне кажется, что это очень важный вопрос, потому что это вопрос доверия к парламенту в целом. "Слуги" сегодня убивали доверие к тому, что делает депутат. И когда они шли с идеей, что они будут "сплошь новыми" - не будут пользоваться благами, различными государственными дачами, различными кортежами, то мы увидели все абсолютно наоборот. Мы как раз увидели максимальное использование и автопарка Верховной Рады, и президентской резиденции", - отметила представитель "Европейской Солидарности".
"Народные депутаты ничем не отличаются от министров, глав областных государственных администраций и других чиновников, и очевидно должны со своими женами-мужьями жить дома, а не проводить такую очень активную общественно-политическую работу. Потому что все это имеет все признаки лоббизма и коррупции", - отмечает Сюмар.
"Мы сегодня увидели, что "зеленая "команда - это самый расцвет коррупции и самый расцвет олигархического влияния в Украине", - резюмирует Сюмар.
несете ахинею.
Они, подобно воскресшему брату Ермака, просто шутят!
На самом деле, они нне помощники своих родственничков, а так, прикалываются!
А коррупцию в высших эшелонах власти, помнится еще весной победили!
Может они и вправду с другой планеты?
Или настолько тупые, что общего языка с ними, просто не возможно найти.
Ведь нельзя же со свиньей говорить...
зеление знают, что дни их перебивания у власти сочтены.
Крадут все, что плохо лежит, перед грядущим политическим забвением недопартии СН!