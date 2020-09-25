РУС
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар

Депутаты от партии Зеленского "Слуга народа" с первого дня своих полномочий начали устраивать на работу в Верховную Раду Украины своих родственников.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сюмар отметила, что это побудило ее вместе с коллегами разработать законопроект о запрете депутатам устраивать на работу помощниками своих родственников. Комментируя резонансное расследование программы "Схемы" о расцвете "кумовства" среди "слуг", она отметила - законопроект монобильшиство не выносило на голосование до тех пор, пока журналисты не начали свое расследование.

"Идея закона возникла потому, что мы увидели, что наши "зеленые" коллеги - они зеленые в своем сознании. Они, придя в парламент, первым делом начали устраивать своих родственников на должности своих помощников. Было ощущение, что это приобретает тотальный и массовый характер", - рассказала Сюмар.

Депутат отметила, что как член комитета по вопросам антикоррупционной политики предложила идею принять соответствующий закон своим коллегам и был зарегистрирован этот законопроект. "Было положительное заключение антикоррупционного комитета о том, что законопроект нужно принимать, но его не выносили на заседание парламента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар возглавила список "ЕС" на выборах в Киевский облсовет и готова сложить мандат нардепа

По словам Виктории Сюмар, законопроект больше года не выносился на голосование в сессионный зал. Интерес к нему возник именно благодаря расследованию программы "Схемы", посвященном теме трудоустройства депутатами своих родственников в помощники. Он очень неожиданно появился в повестке дня.

"Очевидно, что спикер Дмитрий Разумков хотел избавиться от такого позора парламентаризма, как сплошной непотизм и кумовство, и поставил его на голосование", - считает Сюмар.

"Мне кажется, что это очень важный вопрос, потому что это вопрос доверия к парламенту в целом. "Слуги" сегодня убивали доверие к тому, что делает депутат. И когда они шли с идеей, что они будут "сплошь новыми" - не будут пользоваться благами, различными государственными дачами, различными кортежами, то мы увидели все абсолютно наоборот. Мы как раз увидели максимальное использование и автопарка Верховной Рады, и президентской резиденции", - отметила представитель "Европейской Солидарности".

Читайте также: Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования

"Народные депутаты ничем не отличаются от министров, глав областных государственных администраций и других чиновников, и очевидно должны со своими женами-мужьями жить дома, а не проводить такую ​​очень активную общественно-политическую работу. Потому что все это имеет все признаки лоббизма и коррупции", - отмечает Сюмар.

"Мы сегодня увидели, что "зеленая "команда - это самый расцвет коррупции и самый расцвет олигархического влияния в Украине", - резюмирует Сюмар.

Топ комментарии
+16
Та какая разница ? Не так ли , зебилы ?
25.09.2020 18:27 Ответить
+13
а потом зесрань удивляется почему Боррель жабку нах посылает
25.09.2020 18:27 Ответить
+12
Однозначно!
зеление знают, что дни их перебивания у власти сочтены.
Крадут все, что плохо лежит, перед грядущим политическим забвением недопартии СН!
25.09.2020 19:42 Ответить
Та какая разница ? Не так ли , зебилы ?
25.09.2020 18:27 Ответить
вам уже и сказать нечего.
несете ахинею.
25.09.2020 19:45 Ответить
зебил, ну вот зачем так нагло 3,14@/деть?
25.09.2020 20:03 Ответить
ти маєш на увазі Мендель?
25.09.2020 20:15 Ответить
А у тебя дочь постоянно на окружной с дальнобоями шарится ,а сын трется по гей клубам , опрвергни ка , ватка, использованная страшной армянской пропаГандоншей симонянц в критич. дни..., уровень аргументации такой же, еще сильней у меня (насчет ватки)
25.09.2020 20:35 Ответить
сирота, у тебя то что украли, то что ты на панели в 13 за рваный чирик продала?
25.09.2020 20:02 Ответить
Зепил, в чем кумовство? Бедный тупой малчик с грязной попкой
25.09.2020 20:01 Ответить
ну, и нахрен ты те "бревна" себе в глаз суешь? Мамка не научила как правильно?
25.09.2020 20:00 Ответить
вот именно, ничего и не изменилось, ну, предыдущие были чуть скромнее - они жёнами менялись))
25.09.2020 21:44 Ответить
а потом зесрань удивляется почему Боррель жабку нах посылает
25.09.2020 18:27 Ответить
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8097
25.09.2020 20:13 Ответить
Зеленые делают то же самое, что делали до них. Но избиратели ожидали совсем другого. Думаю, в этой стране никогда ничего не будет
показать весь комментарий
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5801
показать весь комментарий
Думать -это не твое ,хлопковый клочок , использованный ************ пропаГандоншей симонянц в критич. дни...
показать весь комментарий
Тобі бутилку скрєпну дать щоб ти присів свинорус?
показать весь комментарий
Ватный длбб, ты готовься харчеваться со следующего года на 1 доллар в день ,о вЯликий чебурашка , как прогнозируют ваши рашистские экономисты
показать весь комментарий
ПНХ, мацкаль юродивий!
показать весь комментарий
Ни в коем случае!
Они, подобно воскресшему брату Ермака, просто шутят!
На самом деле, они нне помощники своих родственничков, а так, прикалываются!
А коррупцию в высших эшелонах власти, помнится еще весной победили!
25.09.2020 19:39 Ответить
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9733
25.09.2020 19:55 Ответить
харавод?...
показать весь комментарий
Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар - Цензор.НЕТ 951
показать весь комментарий
Е-нутые на всю голову люди...
Может они и вправду с другой планеты?
Или настолько тупые, что общего языка с ними, просто не возможно найти.
Ведь нельзя же со свиньей говорить...
25.09.2020 19:43 Ответить
нужно еще подождать....
показать весь комментарий
Однозначно!
зеление знают, что дни их перебивания у власти сочтены.
Крадут все, что плохо лежит, перед грядущим политическим забвением недопартии СН!
25.09.2020 19:42 Ответить
А ти видно їм свічку тримав
показать весь комментарий
Побудило её разработать проект закона...* Без актуального закона и будут устраивать. А при пэпе такой закон был? И про маню можно много перечислить по этому поводу. И про кумовьёв. Почему раньше помалкивала, интересно.
показать весь комментарий
В тютельку....только Лёха-вундеркинд по праву рождения был депутаной.
показать весь комментарий
Зебараны ,кроме того, что они беспринципные ,лживые и подлые, они еще и тупые и малограмотные , они не понимают смысла фразы -*конфликт интересов*
показать весь комментарий
да, как-то у них всё очень просто получилось, видать, решили не заморачиваться, учитывая объём проголосовавшей массы, раньше устраивали к соседу.... а кто такая сюмар??
показать весь комментарий
