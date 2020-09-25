Родственники-помощники депутатов Зеленского - это злоупотребление и коррупция, - Сюмар

Депутаты от партии Зеленского "Слуга народа" с первого дня своих полномочий начали устраивать на работу в Верховную Раду Украины своих родственников.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Сюмар отметила, что это побудило ее вместе с коллегами разработать законопроект о запрете депутатам устраивать на работу помощниками своих родственников. Комментируя резонансное расследование программы "Схемы" о расцвете "кумовства" среди "слуг", она отметила - законопроект монобильшиство не выносило на голосование до тех пор, пока журналисты не начали свое расследование.

"Идея закона возникла потому, что мы увидели, что наши "зеленые" коллеги - они зеленые в своем сознании. Они, придя в парламент, первым делом начали устраивать своих родственников на должности своих помощников. Было ощущение, что это приобретает тотальный и массовый характер", - рассказала Сюмар.

Депутат отметила, что как член комитета по вопросам антикоррупционной политики предложила идею принять соответствующий закон своим коллегам и был зарегистрирован этот законопроект. "Было положительное заключение антикоррупционного комитета о том, что законопроект нужно принимать, но его не выносили на заседание парламента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар возглавила список "ЕС" на выборах в Киевский облсовет и готова сложить мандат нардепа

По словам Виктории Сюмар, законопроект больше года не выносился на голосование в сессионный зал. Интерес к нему возник именно благодаря расследованию программы "Схемы", посвященном теме трудоустройства депутатами своих родственников в помощники. Он очень неожиданно появился в повестке дня.

"Очевидно, что спикер Дмитрий Разумков хотел избавиться от такого позора парламентаризма, как сплошной непотизм и кумовство, и поставил его на голосование", - считает Сюмар.

"Мне кажется, что это очень важный вопрос, потому что это вопрос доверия к парламенту в целом. "Слуги" сегодня убивали доверие к тому, что делает депутат. И когда они шли с идеей, что они будут "сплошь новыми" - не будут пользоваться благами, различными государственными дачами, различными кортежами, то мы увидели все абсолютно наоборот. Мы как раз увидели максимальное использование и автопарка Верховной Рады, и президентской резиденции", - отметила представитель "Европейской Солидарности".

Читайте также: Рада не разрешила нардепам брать помощников без образования

"Народные депутаты ничем не отличаются от министров, глав областных государственных администраций и других чиновников, и очевидно должны со своими женами-мужьями жить дома, а не проводить такую ​​очень активную общественно-политическую работу. Потому что все это имеет все признаки лоббизма и коррупции", - отмечает Сюмар.

"Мы сегодня увидели, что "зеленая "команда - это самый расцвет коррупции и самый расцвет олигархического влияния в Украине", - резюмирует Сюмар.