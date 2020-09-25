УКР
Росія на окупованих територіях утримує 235 громадян України, - Денісова

Росія на окупованих територіях утримує 235 громадян України, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з політичним радником посольства США в Україні Девідом Геренбеком повідомила, що на території РФ та окупованого Криму незаконно утримуються 112 громадян України, в ОРДЛО - 235 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна про це Денісова написала на своєму телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

"Зараз Російська Федерація з політичних мотивів переслідує 134 громадян України. 112 незаконно утримують в місцях позбавлення волі на території РФ і тимчасово окупованого Криму. 235 наших співгромадян перебувають у полоні на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей", - написала вона.

"Зазначила, що моя команда здійснює системну роботу, спрямовану на захист прав усіх бранців країни-агресора і їхнє швидке звільнення", - додала вона.

Читайте також: Терористи посадили до в'язниці на 13 років донецького лікаря-невропатолога Шаповалова, - правозахисники

