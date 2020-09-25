РУС
Россия на оккупированных территориях удерживает 235 граждан Украины, - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с политическим советником посольства США в Украине Девидом Геренбеком сообщила, что на территории РФ и оккупированного Крыма незаконно удерживаются 112 граждан Украины, в ОРДЛО – 235 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина  об этом Денисова на своем телеграмм-канале по итогам встречи.

"Сейчас Российской Федерацией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины. 112 незаконно удерживаются в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - написала она.

"Отметила, что моей командой осуществляется системная работа, направленная на защиту прав всех пленников страны-агрессора и их скорейшее освобождение", - добавила она.

