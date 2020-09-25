УКР
5 753 34

Німецька поліція ловить нелегалів, перевірять майже 3 десятки українців

Німецькі правоохоронці провели спецоперацію з виявлення нелегальних робітників зі Східної Європи і затримали громадянку України. Ще у 29 українців поліція перевіряє підстави видачі дозволів на роботу.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Німецькі силовики шукали нелегалів відразу в декількох федеральних землях країни. Операцію оголосили, коли стало відомо, що група зловмисників нелегально влаштувала на роботу в Німеччині 82 особи зі Східної Європи.

"За інформацією посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, 23-24 вересня 2020 року місцевими правоохоронцями були проведені обшуки у 5 федеральних землях (Саксонія-Ангальт, Саксонія, Берлін, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія), у зв’язку з появою оперативної інформації щодо організації групою зловмисників нелегального працевлаштування 82 осіб зі Східної Європи", – розповіли в українському МЗС.

Під час операції поліція затримала 10 осіб, зокрема одну громадянку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці - треті за чисельністю серед нелегальних мігрантів у Європі, - Євростат

За даними німецьких ЗМІ, об’єктом розслідування поліції стали дві компанії – IRC та Berkana. Їх підозрюють у працевлаштуванні нелегалів на німецькі аграрні підприємства за фальшивими документами.

Загалом у справі фігурують 10 осіб: шестеро німців, троє поляків та одна українка. Їх підозрюють у видачі нелегалам підробних румунських документів, які дозволяли працевлаштуватись у Німеччині. Зокрема, деякі нелегали реєструвались у країні як студенти. Під час операції поліція провела обшуки у 40 житлових та офісних приміщеннях, під час яких вилучила велику суму готівки.

Поліція планує провести допит понад 80 робітників з-поза меж ЄС, у тому числі громадян України та Білорусі.

Як зазначили у міністерстві, після проведення слідчих заходів поліція відпустила затриману українку.

Окрім того, в місті Вайсенфельс у землі Саксонія-Ангальт німецькі правоохоронці перевіряють підстави видачі дозволів на роботу в Німеччині ще для 29 громадян України. При цьому поліція не стала їх затримувати та дозволила лишитись за місцем проживання.

Посольство спрямувало відповідні запити до компетентних органів ФРН та забезпечує консульський супровід цієї справи.

Німеччина (7670) МЗС (4248) нелегали (385) українці (2578) заробітчани (674)
Топ коментарі
+10
А тех, у которых самая миролюбивая религия, не трогают! И правильно, проще этих!
25.09.2020 19:46 Відповісти
+6
Якби українці були іншого кольору шкіри,то ще би їм доплачували.А так українці білі пригноблювачі і мають на колінах просити пробачення.
25.09.2020 19:52 Відповісти
+6
Німеччина разом зі Швецією найбільше приймають дикунів.Які там постійно творять страшні злочини.Вихід для українців є,нехай фарбуються в чорний колір і губи накачують,може тоді їх залишать.
25.09.2020 19:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от фашисти кляті ******* порядок
25.09.2020 19:45 Відповісти
А тех, у которых самая миролюбивая религия, не трогают! И правильно, проще этих!
25.09.2020 19:46 Відповісти
Так-так, зачепити мусліка, яких муркель запустила до Німеччини 2 млн. в 2015 році - боронь Боже. А як щось напишеш проти них в тирнеті - загримиш за грати. Не жарт. Глобалісти рулять.
26.09.2020 07:35 Відповісти
Еще у 29 украинцев полиция проверяет основания выдачи разрешений на работу.

Треба шоб и в Канаде такую проверочку провели , там работы непочатый край
25.09.2020 19:47 Відповісти
ППЦ який ти ідіот! Ти з данбаса шолє?
25.09.2020 20:00 Відповісти
Кремлеботик , шось забув ?
25.09.2020 20:02 Відповісти
Безвиз ФСЁ!
25.09.2020 19:51 Відповісти
Якби українці були іншого кольору шкіри,то ще би їм доплачували.А так українці білі пригноблювачі і мають на колінах просити пробачення.
25.09.2020 19:52 Відповісти
я трохи в темі тому поясню - німецької поліції взагалі пох який колір шкіри в тебе або з яким акцентом ти говориш або взагалі не говориш ( німецькою) до них приходить інформація - в такому то місці працюють нелегали - все (!) - зондеркоманда стрибає в бусики і поїхали . Швидше за все хтось з сусідів або конкурентів спалив контору, а може самі українці пiдiсрали самим собі - напилися і почали фестивалити ночами у вихідні дні (пару разiв був тому свідком), німці цього терпіти не будуть і ходити з'ясовувати стосунки теж - просто набирають номер полiцii
25.09.2020 22:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Я казав не за поліцейських.В них дикунам і гроші платять і громадянство дають,а вони нічого не роблять,ще й злочини чинять.І постійно кількість мігрантів збільшується,їх ж не депортують.Це зараз тренди дикунам ноги цілувати.
25.09.2020 22:08 Відповісти
Ок, але ж Україна не входить до країн мешканцiв яких можуть приймати як біженців, в ЄС є список країн звідки біженці можуть розраховувати на тимчасове проживання. Iх до речi через деякiй час пачками вислають назад до дому якщо не знайшли доказiв переслiдування вдома або загрози для життя i таке iнше.Нiхто зараз тут iх не тримае роками.А України не має в цьому списку інакше вона б не отримала безвіз
25.09.2020 22:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Щось не дуже і висилають.Будують житло для постійного проживання.Це зараз така глобалістична політика,для перемішування і замінення білого населення.Через 20 років ситуація в Європі ще гірша буде.Навіть в нас були розмови,щоб будувати табори на заході країни,для мігрантів.
25.09.2020 22:33 Відповісти
Так , це коли попер з Сирії натовп, але ось біля мене, вірніше в моєму районі була така общага для біженців - зараз вона практично порожня, не знаю може їх перевезли в інше місце, хз ..але то що регулярно висилають то стопроцентово
25.09.2020 22:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Висилають невеличку кількість.У вас же багато соц житла для них.
25.09.2020 22:53 Відповісти
Та там в основному нiмцi живуть) хто не хоче працювати. А бiженцi перши мiсяцi взагалi живуть за колючкою в таборі
25.09.2020 23:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Хороші німці,загоріли напевно на сонці.
25.09.2020 23:15 Відповісти
Типова картинка з німцем безробітним - у відкритому вікні дві подушки одна для безробітного інша для його собачки і руда морда з півасіком в руці, поруч собачка безпородна. І так вони роками можуть стирчати з півасіком в цьому вікні
25.09.2020 23:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Якраз за роки,загар добре береться.
25.09.2020 23:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/390467 Перші так.Але потім їх хочуть соціалізувати.Навіть абонементи в борделі дають.за рахунок платників податків.Більшість з тих людей,неможливо соціалізувати.
25.09.2020 23:17 Відповісти
Не бреши. Все ти чудово знаєш. Про це багато писали - їх розселили по порожніх сільських будівлях. Насолоджуйтесь. Дякуйте муркель.
26.09.2020 07:37 Відповісти
Майстру , а з якого переляку менi брехати ??))) за великим рахунком менi пох!
Може ти ще назвешь села де порожнi хати i де iх розселили , казкар ти наш )
26.09.2020 09:16 Відповісти
deine Heimat - meine Heimat Німецька поліція ловить нелегалів, перевірять майже 3 десятки українців - Цензор.НЕТ 7638
26.09.2020 11:10 Відповісти
Німецька поліція ловить нелегалів, перевірять майже 3 десятки українців - Цензор.НЕТ 1379
26.09.2020 11:13 Відповісти
Силовики - це вантажники .Чи в Німеччині не вистачає поліції , чи на "суспільному" не подужали мову вивчити .
25.09.2020 19:52 Відповісти
Німеччина разом зі Швецією найбільше приймають дикунів.Які там постійно творять страшні злочини.Вихід для українців є,нехай фарбуються в чорний колір і губи накачують,може тоді їх залишать.
25.09.2020 19:57 Відповісти
А я помню как тут каментаторы распинались, били себя паткой в грудь крича "Все, Герамания открыла трудовую миграцию для украинцев! СЩас все поедут в Германию!" а тех кто писал что салупу за воротник она открыла - обзывали кацапами.
25.09.2020 19:58 Відповісти
Є працевлаштування, а є підроблені румунські паспорти. Різницю відчуваєш?
25.09.2020 20:26 Відповісти
а есть факт - Германия ничего "для украинцев" не открыла.
26.09.2020 12:22 Відповісти
Тобі видніше. Мене Бог милував. Працювати я не збираюсь так, що бувай.
01.10.2020 20:42 Відповісти
Немецкая полиция ловит нелегалов, а лучше бы ловила посредников!
25.09.2020 22:21 Відповісти
ловят русских - снова планируют теракт
25.09.2020 22:53 Відповісти
 
 