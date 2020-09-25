Німецька поліція ловить нелегалів, перевірять майже 3 десятки українців

Німецькі правоохоронці провели спецоперацію з виявлення нелегальних робітників зі Східної Європи і затримали громадянку України. Ще у 29 українців поліція перевіряє підстави видачі дозволів на роботу.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Німецькі силовики шукали нелегалів відразу в декількох федеральних землях країни. Операцію оголосили, коли стало відомо, що група зловмисників нелегально влаштувала на роботу в Німеччині 82 особи зі Східної Європи.

"За інформацією посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, 23-24 вересня 2020 року місцевими правоохоронцями були проведені обшуки у 5 федеральних землях (Саксонія-Ангальт, Саксонія, Берлін, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія), у зв’язку з появою оперативної інформації щодо організації групою зловмисників нелегального працевлаштування 82 осіб зі Східної Європи", – розповіли в українському МЗС.

Під час операції поліція затримала 10 осіб, зокрема одну громадянку України.

За даними німецьких ЗМІ, об’єктом розслідування поліції стали дві компанії – IRC та Berkana. Їх підозрюють у працевлаштуванні нелегалів на німецькі аграрні підприємства за фальшивими документами.

Загалом у справі фігурують 10 осіб: шестеро німців, троє поляків та одна українка. Їх підозрюють у видачі нелегалам підробних румунських документів, які дозволяли працевлаштуватись у Німеччині. Зокрема, деякі нелегали реєструвались у країні як студенти. Під час операції поліція провела обшуки у 40 житлових та офісних приміщеннях, під час яких вилучила велику суму готівки.

Поліція планує провести допит понад 80 робітників з-поза меж ЄС, у тому числі громадян України та Білорусі.

Як зазначили у міністерстві, після проведення слідчих заходів поліція відпустила затриману українку.

Окрім того, в місті Вайсенфельс у землі Саксонія-Ангальт німецькі правоохоронці перевіряють підстави видачі дозволів на роботу в Німеччині ще для 29 громадян України. При цьому поліція не стала їх затримувати та дозволила лишитись за місцем проживання.

Посольство спрямувало відповідні запити до компетентних органів ФРН та забезпечує консульський супровід цієї справи.