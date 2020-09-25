РУС
Немецкая полиция ловит нелегалов, проверят почти 3 десятка украинцев

Немецкие правоохранители провели спецоперацию по выявлению нелегальных рабочих из Восточной Европы и задержали гражданку Украины. Еще у 29 украинцев полиция проверяет основания выдачи разрешений на работу.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Немецкие силовики искали нелегалов сразу в нескольких федеральных землях страны. Ее объявили, когда стало известно, что группа злоумышленников нелегально устроила на работу в Германии 82 человека из Восточной Европы.

"По информации посольства Украины в Федеративной Республике Германия, 23-24 сентября 2020 года местными правоохранителями были проведены обыски в 5 федеральных землях (Саксония-Анхальт, Саксония, Берлин, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия), в связи с появлением оперативной информации по организации группой злоумышленников нелегального трудоустройства 82 человек из Восточной Европы", - рассказали в украинском МИД.

Во время операции полиция задержала 10 человек, в том числе одну гражданку Украины.

По данным немецких СМИ, объектом расследования полиции стали две компании - IRC и Berkana. Их подозревают в трудоустройстве нелегалов на немецкие аграрные предприятия по поддельным документам.

Всего в деле фигурируют 10 человек: шестеро немцев, трое поляков и одна украинка. Их подозревают в выдаче нелегалам поддельных румынских документов, которые позволяли трудоустроиться в Германии. В частности, некоторые нелегалы ​​регистрировались в стране как студенты. Во время операции полиция провела обыски в 40 жилых и офисных помещениях, во время которых изъяла крупную сумму наличных.

Полиция планирует допросить более 80 рабочих из-за пределов ЕС, в том числе граждан Украины и Беларуси.

Как отметили в министерстве, после проведения следственных мероприятий полиция отпустила задержанную украинку.

Кроме того, в городе Вайсенфельс в земле Саксония-Анхальт немецкие правоохранители проверяют основания выдачи разрешений на работу в Германии еще для 29 граждан Украины. При этом полиция не стала их задерживать и позволила остаться по месту жительства.

Посольство направило соответствующие запросы в компетентные органы ФРГ и обеспечивает консульское сопровождение этого дела.

Автор: 

+10
А тех, у которых самая миролюбивая религия, не трогают! И правильно, проще этих!
25.09.2020 19:46 Ответить
+6
Якби українці були іншого кольору шкіри,то ще би їм доплачували.А так українці білі пригноблювачі і мають на колінах просити пробачення.
25.09.2020 19:52 Ответить
+6
Німеччина разом зі Швецією найбільше приймають дикунів.Які там постійно творять страшні злочини.Вихід для українців є,нехай фарбуються в чорний колір і губи накачують,може тоді їх залишать.
25.09.2020 19:57 Ответить
от фашисти кляті ******* порядок
25.09.2020 19:45 Ответить
А тех, у которых самая миролюбивая религия, не трогают! И правильно, проще этих!
25.09.2020 19:46 Ответить
Так-так, зачепити мусліка, яких муркель запустила до Німеччини 2 млн. в 2015 році - боронь Боже. А як щось напишеш проти них в тирнеті - загримиш за грати. Не жарт. Глобалісти рулять.
26.09.2020 07:35 Ответить
Еще у 29 украинцев полиция проверяет основания выдачи разрешений на работу.

Треба шоб и в Канаде такую проверочку провели , там работы непочатый край
25.09.2020 19:47 Ответить
ППЦ який ти ідіот! Ти з данбаса шолє?
25.09.2020 20:00 Ответить
Кремлеботик , шось забув ?
25.09.2020 20:02 Ответить
Безвиз ФСЁ!
25.09.2020 19:51 Ответить
Якби українці були іншого кольору шкіри,то ще би їм доплачували.А так українці білі пригноблювачі і мають на колінах просити пробачення.
25.09.2020 19:52 Ответить
я трохи в темі тому поясню - німецької поліції взагалі пох який колір шкіри в тебе або з яким акцентом ти говориш або взагалі не говориш ( німецькою) до них приходить інформація - в такому то місці працюють нелегали - все (!) - зондеркоманда стрибає в бусики і поїхали . Швидше за все хтось з сусідів або конкурентів спалив контору, а може самі українці пiдiсрали самим собі - напилися і почали фестивалити ночами у вихідні дні (пару разiв був тому свідком), німці цього терпіти не будуть і ходити з'ясовувати стосунки теж - просто набирають номер полiцii
25.09.2020 22:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Я казав не за поліцейських.В них дикунам і гроші платять і громадянство дають,а вони нічого не роблять,ще й злочини чинять.І постійно кількість мігрантів збільшується,їх ж не депортують.Це зараз тренди дикунам ноги цілувати.
25.09.2020 22:08 Ответить
Ок, але ж Україна не входить до країн мешканцiв яких можуть приймати як біженців, в ЄС є список країн звідки біженці можуть розраховувати на тимчасове проживання. Iх до речi через деякiй час пачками вислають назад до дому якщо не знайшли доказiв переслiдування вдома або загрози для життя i таке iнше.Нiхто зараз тут iх не тримае роками.А України не має в цьому списку інакше вона б не отримала безвіз
25.09.2020 22:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Щось не дуже і висилають.Будують житло для постійного проживання.Це зараз така глобалістична політика,для перемішування і замінення білого населення.Через 20 років ситуація в Європі ще гірша буде.Навіть в нас були розмови,щоб будувати табори на заході країни,для мігрантів.
25.09.2020 22:33 Ответить
Так , це коли попер з Сирії натовп, але ось біля мене, вірніше в моєму районі була така общага для біженців - зараз вона практично порожня, не знаю може їх перевезли в інше місце, хз ..але то що регулярно висилають то стопроцентово
25.09.2020 22:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Висилають невеличку кількість.У вас же багато соц житла для них.
25.09.2020 22:53 Ответить
Та там в основному нiмцi живуть) хто не хоче працювати. А бiженцi перши мiсяцi взагалi живуть за колючкою в таборі
25.09.2020 23:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Хороші німці,загоріли напевно на сонці.
25.09.2020 23:15 Ответить
Типова картинка з німцем безробітним - у відкритому вікні дві подушки одна для безробітного інша для його собачки і руда морда з півасіком в руці, поруч собачка безпородна. І так вони роками можуть стирчати з півасіком в цьому вікні
25.09.2020 23:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Якраз за роки,загар добре береться.
25.09.2020 23:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Перші так.Але потім їх хочуть соціалізувати.Навіть абонементи в борделі дають.за рахунок платників податків.Більшість з тих людей,неможливо соціалізувати.
25.09.2020 23:17 Ответить
Не бреши. Все ти чудово знаєш. Про це багато писали - їх розселили по порожніх сільських будівлях. Насолоджуйтесь. Дякуйте муркель.
26.09.2020 07:37 Ответить
Майстру , а з якого переляку менi брехати ??))) за великим рахунком менi пох!
показать весь комментарий
26.09.2020 09:16 Ответить
deine Heimat - meine Heimat Німецька поліція ловить нелегалів, перевірять майже 3 десятки українців - Цензор.НЕТ 7638
26.09.2020 11:10 Ответить
Німецька поліція ловить нелегалів, перевірять майже 3 десятки українців - Цензор.НЕТ 1379
26.09.2020 11:13 Ответить
Силовики - це вантажники .Чи в Німеччині не вистачає поліції , чи на "суспільному" не подужали мову вивчити .
25.09.2020 19:52 Ответить
Німеччина разом зі Швецією найбільше приймають дикунів.Які там постійно творять страшні злочини.Вихід для українців є,нехай фарбуються в чорний колір і губи накачують,може тоді їх залишать.
25.09.2020 19:57 Ответить
А я помню как тут каментаторы распинались, били себя паткой в грудь крича "Все, Герамания открыла трудовую миграцию для украинцев! СЩас все поедут в Германию!" а тех кто писал что салупу за воротник она открыла - обзывали кацапами.
25.09.2020 19:58 Ответить
Є працевлаштування, а є підроблені румунські паспорти. Різницю відчуваєш?
25.09.2020 20:26 Ответить
а есть факт - Германия ничего "для украинцев" не открыла.
26.09.2020 12:22 Ответить
Тобі видніше. Мене Бог милував. Працювати я не збираюсь так, що бувай.
01.10.2020 20:42 Ответить
Немецкая полиция ловит нелегалов, а лучше бы ловила посредников!
25.09.2020 22:21 Ответить
ловят русских - снова планируют теракт
25.09.2020 22:53 Ответить
 
 