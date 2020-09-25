Немецкая полиция ловит нелегалов, проверят почти 3 десятка украинцев

Немецкие правоохранители провели спецоперацию по выявлению нелегальных рабочих из Восточной Европы и задержали гражданку Украины. Еще у 29 украинцев полиция проверяет основания выдачи разрешений на работу.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Немецкие силовики искали нелегалов сразу в нескольких федеральных землях страны. Ее объявили, когда стало известно, что группа злоумышленников нелегально устроила на работу в Германии 82 человека из Восточной Европы.

"По информации посольства Украины в Федеративной Республике Германия, 23-24 сентября 2020 года местными правоохранителями были проведены обыски в 5 федеральных землях (Саксония-Анхальт, Саксония, Берлин, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия), в связи с появлением оперативной информации по организации группой злоумышленников нелегального трудоустройства 82 человек из Восточной Европы", - рассказали в украинском МИД.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Польше не хватает украинских заробитчан в пищевой и перерабатывающей отраслях

Во время операции полиция задержала 10 человек, в том числе одну гражданку Украины.

По данным немецких СМИ, объектом расследования полиции стали две компании - IRC и Berkana. Их подозревают в трудоустройстве нелегалов на немецкие аграрные предприятия по поддельным документам.

Всего в деле фигурируют 10 человек: шестеро немцев, трое поляков и одна украинка. Их подозревают в выдаче нелегалам поддельных румынских документов, которые позволяли трудоустроиться в Германии. В частности, некоторые нелегалы ​​регистрировались в стране как студенты. Во время операции полиция провела обыски в 40 жилых и офисных помещениях, во время которых изъяла крупную сумму наличных.

Также на Цензор.НЕТ: Украинских заробитчан дважды за день ловили за нарушение карантина самоизолировавшиеся в соседнем номере польские полицейские

Полиция планирует допросить более 80 рабочих из-за пределов ЕС, в том числе граждан Украины и Беларуси.

Как отметили в министерстве, после проведения следственных мероприятий полиция отпустила задержанную украинку.

Кроме того, в городе Вайсенфельс в земле Саксония-Анхальт немецкие правоохранители проверяют основания выдачи разрешений на работу в Германии еще для 29 граждан Украины. При этом полиция не стала их задерживать и позволила остаться по месту жительства.

Читайте также: Полиция и пограничники ищут нелегалов среди хасидов в Умани, - МВД

Посольство направило соответствующие запросы в компетентные органы ФРГ и обеспечивает консульское сопровождение этого дела.