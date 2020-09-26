17 038 132
Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи на Харківщині, - ДБР
Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи військового літака в Харківській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Перевіряються такі версії слідства:
- катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
- катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
- неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;
- неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.
З метою встановлення причин та обставин катастрофи створена спільна комісія з фахівців Міністерства юстиції України, а саме фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз ім.Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", ДП "Антонов" , Головної інспекції Міністерства оборони України, слідчих Державного бюро розслідувань і прокурорів Офісу генерального прокурора.
Добре перевірте технічних спеціалістів, які оглядали літак перед останнім вильотом.
Это.....преднамеренное убийство. И ..не первый раз. Можете ругаться. Но аварии будут продолжаться, пока вы не поймете, что вас убивают маленькие зеленые.
Ну невозможно обеспечить безопасность на технике, накопившей скрытые дефекты за многолетнюю эксплуатацию...единственный выход - обновление парка, и пока этого не будет все это так и будет повторяться...
Якщо влада не може навести порядку із собаками на вулицях міст і сіл, то і а авіації такий же "порядок"!!!
Трагедия. Сочувствие всем добрым людям. Очень, очень тягостно... Но я думаю, это диверсия и не просто диверсия - это месть. И я думаю все понимают за что мстят черносотенцы именно летчикам! Я думаю после предыдущих событий в небе Украины, это черносотенное злобное зверье начало закусывать свои локти от бессилия... И начали террор.. да... на что они способны ... Устроить диверсию им не многое стоит.. была бы злая воля.
Поэтому. Теперь там, в фуфаечном мире, рассматривают всех украинцев как бы НАТОВскими врагами и война как бы им прямо сейчас. Особенно молодежь для них цель, для них грязных, подлых убийств, потому, что они видят на примере Хабаровска, Белоруссии и тем более Украины, что молодые люди стремятся в будущее, стремятся западной цивильной жизни. А это их бесит, они хотят затормозить. Этот ихний протухший, старый гнилой мир отдает кровавой отрыжкой. Он мстит.
значит, вате можно без проблем разбивать памятники АТОшникам, а пару гаек в двигатель самолета закинуть проблема?? Тем более если тот самолет не охраняется, веб-камеры снимающей его ремонт нет (кто и что делал никто не установит).
Это все из той же оперы как и "случайно" загораются у нас леса...и в Чернобыльской зоне где радиация...
сопле же неведомо что у "той стороны" война с нами.....
А що ми вже з Московією не воюємо 6 років що немає версій про діверсію кацапів ?
Чи Зе клоун боїться розголосу?
А Зе скавучало що вояки в Україні не гинуть кожну неділю....