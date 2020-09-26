Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи на Харківщині, - ДБР

Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи військового літака в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Перевіряються такі версії слідства:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;

неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

З метою встановлення причин та обставин катастрофи створена спільна комісія з фахівців Міністерства юстиції України, а саме фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз ім.Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", ДП "Антонов" , Головної інспекції Міністерства оборони України, слідчих Державного бюро розслідувань і прокурорів Офісу генерального прокурора.

