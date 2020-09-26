Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи на Харківщині, - ДБР

УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи військового літака в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Перевіряються такі версії слідства:

  • катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
  • катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків екіпажем;
  • неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами;
  • неналежне технічне обслуговування літака і підготовки його до польоту.

З метою встановлення причин та обставин катастрофи створена спільна комісія з фахівців Міністерства юстиції України, а саме фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського НДІ судових експертиз ім.Бокаріуса, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух", ДП "Антонов" , Головної інспекції Міністерства оборони України, слідчих Державного бюро розслідувань і прокурорів Офісу генерального прокурора.

Автор: 

Топ коментарі
+40
версию о диверсии даже не рассматривают.. чтобі не обидеть "другую сторону"
показати весь коментар
26.09.2020 11:24 Відповісти
+26
Не виключаю, що наш розбитий літак - це наслідок російської диверсії.
Дуже всі розслабилися при клоуні, і його оточенням , а точніше кротами і
забули, що війна триває, на жаль !
показати весь коментар
26.09.2020 11:27 Відповісти
+23
Диверсія росіян навіть не розглядається...
показати весь коментар
26.09.2020 11:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Кто сказал, что все так и было?
показати весь коментар
26.09.2020 12:35 Відповісти
Кто сказал что так не было ?
показати весь коментар
26.09.2020 13:05 Відповісти
рассматриваться должны все версии. только нафига это надо консервам фсб?
показати весь коментар
26.09.2020 12:16 Відповісти
По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая, отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова. https://censor.net/ru/n3221363

Добре перевірте технічних спеціалістів, які оглядали літак перед останнім вильотом.
показати весь коментар
26.09.2020 12:17 Відповісти
Среди причин катастрофы рассматривается версия теракта. Об этом на месте катастрофы, по словам журналиста, сказал глава СБУ https://file.liga.net/persons/bakanov-ivan Иван Баканов .
показати весь коментар
26.09.2020 12:21 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2020 12:25 Відповісти
Яяяя....эээээ.....ммммм.....скажу правду. Эти версии не оправдаются. Самолет полностью исправен. Командир подготовлен. Более того, даже с одним двигателем он вообще может летать, не то что, сесть.
Это.....преднамеренное убийство. И ..не первый раз. Можете ругаться. Но аварии будут продолжаться, пока вы не поймете, что вас убивают маленькие зеленые.
показати весь коментар
26.09.2020 12:39 Відповісти
800 часов налета - это вообще ни о чем. Тем более , что в налет зачисляют и такие вот общие полеты скопом в салоне. С одним движком не всегда может сесть
показати весь коментар
26.09.2020 12:42 Відповісти
Всегда. Он с одним движком даже взлетает спокойно, с грузом даже , ограничивается только общий вес , он должен быть не более 20500 кг, т.е, он бы с курсантами даже взлетел бы без проблем
показати весь коментар
26.09.2020 13:53 Відповісти
Полеты курсантов в салоне в налет не пишется.
показати весь коментар
26.09.2020 17:35 Відповісти
самое печальное, что какая бы причина в итоге не была бы озвучена, это никого ничему не научит, потому как главный корень здесь все таки старение материальной части...ну не могут самолеты на 5-м десятке лет управляться как прежние - где-то что-то постоянно да скосячит, засранная гидравлика ли, старый вытянутый трос управление подкрылками, что-то в двигателе, сколько бы часов ресурса ему, изношенному, не дали...все это может быть и мелочи, но это неизбежно влияет на общую управляемость...И того немногого, что хватало раньше для гарантированно успешного маневра, уже не хватает...
Ну невозможно обеспечить безопасность на технике, накопившей скрытые дефекты за многолетнюю эксплуатацию...единственный выход - обновление парка, и пока этого не будет все это так и будет повторяться...
показати весь коментар
26.09.2020 12:41 Відповісти
какого года у американцев В52 ? и прекрасно выполняют свои задачи по сей день, для этого нужно меньше грабить и больше вкладывать в оборонку например полная замена электрики и гидравлики на АН26, по сути этот самолёт не убиваем при правильном уходе.
показати весь коментар
26.09.2020 12:53 Відповісти
Это понятно. Но очевидно и то, что время для планового перевооружения ВПС упущено в 00-х. Именно тогда планировалось начать переход В А на АН-70. Но из за кацапские интриг совместная программа так и не началась. А теперь при любых раскладах придется продлевать ресурс стареньких АНов до 50 лет. И если в ближайшие 3 года не начнется серийный выпуск Ан-178, то к 2030 у нас не только боевой, но и транспортной авиации не останется. Придется покупать сильно б/ушные Гелакси, или испанские Саsa.
показати весь коментар
26.09.2020 13:43 Відповісти
Обслуживать нормально нужно. У амеров геркулесы с 56 года летают по всему миру и ничего.
показати весь коментар
26.09.2020 15:09 Відповісти
Молодих людей жаль....((,....
Якщо влада не може навести порядку із собаками на вулицях міст і сіл, то і а авіації такий же "порядок"!!!
показати весь коментар
26.09.2020 13:12 Відповісти
Собаки на вулицях України краще кацапів
показати весь коментар
26.09.2020 21:53 Відповісти
Черносотенная месть.
Трагедия. Сочувствие всем добрым людям. Очень, очень тягостно... Но я думаю, это диверсия и не просто диверсия - это месть. И я думаю все понимают за что мстят черносотенцы именно летчикам! Я думаю после предыдущих событий в небе Украины, это черносотенное злобное зверье начало закусывать свои локти от бессилия... И начали террор.. да... на что они способны ... Устроить диверсию им не многое стоит.. была бы злая воля.
Поэтому. Теперь там, в фуфаечном мире, рассматривают всех украинцев как бы НАТОВскими врагами и война как бы им прямо сейчас. Особенно молодежь для них цель, для них грязных, подлых убийств, потому, что они видят на примере Хабаровска, Белоруссии и тем более Украины, что молодые люди стремятся в будущее, стремятся западной цивильной жизни. А это их бесит, они хотят затормозить. Этот ихний протухший, старый гнилой мир отдает кровавой отрыжкой. Он мстит.
показати весь коментар
26.09.2020 13:50 Відповісти
Следствие ищет одного из членов группы предполетной подготовки самолета.
показати весь коментар
26.09.2020 13:55 Відповісти
https://www.facebook.com/100002305693349/videos/pcb.3337808886305935/3337807929639364 того кто заправил самолёт козлиной мочёй?
показати весь коментар
26.09.2020 14:08 Відповісти
Т.е. версия ,что его сбили Кацапы под руководством ***** ,даже не рассматривается?😠😠😠
показати весь коментар
26.09.2020 14:03 Відповісти
да не сбивали его, он пытался спланировать на трассу.
показати весь коментар
26.09.2020 14:11 Відповісти
ГБР - кацапские ублюдки. у них нет версии диверсии
показати весь коментар
26.09.2020 16:36 Відповісти
ага, диверсия сразу отметается.. тогда понятно, почему Зеля-уклонистка отдала расследование своим ручным собачкам из ДБР
показати весь коментар
26.09.2020 19:03 Відповісти
думаю диверсия.
значит, вате можно без проблем разбивать памятники АТОшникам, а пару гаек в двигатель самолета закинуть проблема?? Тем более если тот самолет не охраняется, веб-камеры снимающей его ремонт нет (кто и что делал никто не установит).
Это все из той же оперы как и "случайно" загораются у нас леса...и в Чернобыльской зоне где радиация...
сопле же неведомо что у "той стороны" война с нами.....
показати весь коментар
26.09.2020 20:22 Відповісти
могли, кстати и прямо из посадки ближайшей ПЗРК лупануть какие нибудь "повстанцы" как их фокин и сопля называют...до границы с парашей там недалеко...
показати весь коментар
26.09.2020 20:26 Відповісти
Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области. Источник: https://censor.net/ru/n3221370

А що ми вже з Московією не воюємо 6 років що немає версій про діверсію кацапів ?
Чи Зе клоун боїться розголосу?
показати весь коментар
26.09.2020 21:51 Відповісти
Земля пухом воякам України

А Зе скавучало що вояки в Україні не гинуть кожну неділю....
показати весь коментар
26.09.2020 21:56 Відповісти
Правительство будет пытаться свалить всё на ошибки погибших пилотов, чтобы не отвечать за крупнейшую трагедию.
показати весь коментар
26.09.2020 22:01 Відповісти
Пятая и единственная - виновата береза.
показати весь коментар
26.09.2020 22:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 