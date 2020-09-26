Літаку Ан-26, що розбився під Чугуєвом, було 43 роки
Військово-транспортний літак Ан-26, який зазнав аварії в Чугуєві, був виготовлений 43 роки тому, а до 1 жовтня йому повинні були продовжити термін експлуатації на два роки.
Інформація про це вказується в контракті, який командування Військово-повітряних сил України уклало з заводом Антонов щодо продовження терміну експлуатації військових літаків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідний документ був підписаний влітку 2020 року. Згідно з контрактом, ДП Антонов мав провести роботи по збільшенню терміну служби дев’яти військових літаків. Серед машин, якими повинні були зайнятися фахівці, згадується літак Ан-26 (Ш) з бортовим номером 76 (заводський номер 56−08), випущений в 1977 році. Той же бортовий номер згадується в повідомленні Командування ВПС України щодо катастрофи під Харковом.
Згідно з умовами тендеру ремонт має бути завершений до 1 жовтня. Чи звершили ремонт раніше наміченого терміну, чи літак, який зазнав аварії при заході на посадку, був ще на стадії ремонтних робіт, невідомо. Поки офіційних коментарів щодо ремонту саме цього літака немає.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.
Кассабе, Ющенку лише за те, що він присвоїв Степану Андрійовичу Бандері, звання Героя України, і вголос підняв тему массового знищення українців в СРСР, можна простити всі його помилки.
Ну, а Петро Порошенко, зацідив вам у ваше свинособаче рило на Донбасі, поховавши «Новороссію», тому у вас, так палають сраки від його прізвища.
Почему траур не объявлен по всей Украине?
Погибли молодьіе, патриотичньіе, лучшие.
Но "квартал" скачет и поет.
"Серед загиблих у авіатрощі був курсант - син Ігоря Скачкова з екіпажу Іл-76, збитого терористами вагнерівцями в 2014 році під Луганськом...
Боже, дай сил рідним...
Світла пам'ять загиблим..."
У кремлевских крьіс пьілало и взрьівалось от наших учений с НАТО. Как раз вчера они закончились.
Плюс весь мир смеялся над рашистами, сбивающими свои самолетьі.
Кремлевского плешивого импотента-извращенца могли успокоить только чужие смерти.
Пить пивасик и ржать под "квартал" безопаснее, чем гинуть в непонятньіх катастрофах.
Обычно при взрыве планер в той или иной мере разрушается. Здесь же на взрыв не похоже. Самолёт более - менее управлялся. Пытался сесть. Просто не хватило тяги и высоты.
********предвыборной агитацией простаивающие авиазаводы.
Самый "молодой" выпущен в 1962 году.
Дело не в возрасте, а в сервисе." Эта трагедия закладывалась еще во времена распада СССР и потом - все 29-ть лет побудовы Украины - во времена всеобщего воровства, предательства,...., бардака. При Кравчуках,Кучмах, Ющенках и закреплялась при Януковичах, Свинарчуках- Порошенко, которые, - как и вся их челядь придворная, - не летают на всяких Ан-26...
а свинарчуков там катастрофически не хватает...