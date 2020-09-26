Літаку Ан-26, що розбився під Чугуєвом, було 43 роки

Військово-транспортний літак Ан-26, який зазнав аварії в Чугуєві, був виготовлений 43 роки тому, а до 1 жовтня йому повинні були продовжити термін експлуатації на два роки.

Інформація про це вказується в контракті, який командування Військово-повітряних сил України уклало з заводом Антонов щодо продовження терміну експлуатації військових літаків, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідний документ був підписаний влітку 2020 року. Згідно з контрактом, ДП Антонов мав провести роботи по збільшенню терміну служби дев’яти військових літаків. Серед машин, якими повинні були зайнятися фахівці, згадується літак Ан-26 (Ш) з бортовим номером 76 (заводський номер 56−08), випущений в 1977 році. Той же бортовий номер згадується в повідомленні Командування ВПС України щодо катастрофи під Харковом.

Згідно з умовами тендеру ремонт має бути завершений до 1 жовтня. Чи звершили ремонт раніше наміченого терміну, чи літак, який зазнав аварії при заході на посадку, був ще на стадії ремонтних робіт, невідомо. Поки офіційних коментарів щодо ремонту саме цього літака немає.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО