Держкомісію з розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом очолить віцепрем'єр Уруський, - Шмигаль

Держкомісію з розслідування обставин падіння літака АН-26 в п'ятницю під Харковом очолить віцепрем'єр Олег Уруський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив: "За дорученням президента створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для якнайшвидшого з'ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

До складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.

Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом