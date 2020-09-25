УКР
Держкомісію з розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом очолить віцепрем'єр Уруський, - Шмигаль

Держкомісію з розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом очолить віцепрем'єр Уруський, - Шмигаль

Держкомісію з розслідування обставин падіння літака АН-26 в п'ятницю під Харковом очолить віцепрем'єр Олег Уруський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив: "За дорученням президента створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для якнайшвидшого з'ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.

До складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.

Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) Шмигаль Денис (4786) Уруський Олег (159)
Уруский.

Возглавлял инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина".

Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%
показати весь коментар
25.09.2020 23:43 Відповісти
Если взять во внимание тот факт, что за почти 30 лет ВТА не видела ни одного нового самолета, то эта "брешь" не совсем таки брешь.
показати весь коментар
25.09.2020 23:15 Відповісти
Вони ж керують((
показати весь коментар
25.09.2020 23:06 Відповісти
Это звоночек,что у нас в ВВС огромные проблемы,огромная брешь.
показати весь коментар
25.09.2020 22:59 Відповісти
Опять "правительственная комиссия", которая будет мешать воду в ступе!
Вместо того, что бы создать профильную структуру, нечто вроде NTSB в США, опять дружно займутся показухой!
показати весь коментар
25.09.2020 23:01 Відповісти
эта зеленская кодла - все уруские, то есть антиукраинские..
показати весь коментар
25.09.2020 23:42 Відповісти
ага,і всі з урус паспорти.

гарну операцію Буратіно повернула гебня та бородата баба каломойша.
показати весь коментар
26.09.2020 00:45 Відповісти
Поручали бы сразу ФСБ, а не посредникам. Так оно еще надежнее было бы.
показати весь коментар
26.09.2020 02:01 Відповісти
Уруський чи просто Русскій,а вірніше,Російський( бо вони завжди до русичів примазувались,хоча ні бельмеса не розуміли мови).... За місяць не запустив жодного *оборонного проекту". Навіть і не ініціював. Каже,дєнєг "не собралі",а тє, что билі...ізрасходувалісь. Зі складів вивезли останню недобудовану зброю і техніку,а подали,як " імі построенная",хоча все зроблено було ще при Порошенку і Турчинову. Ну,вобщєм, над країнрю "воссіяло" то,чого хотіла більшість...ПОВНА ЗАДНИЦЯ у всьому "Вєлічіі" і "напищенності". А літак впав не просто з пасажирами,а з льотчиками. І схоже ...запланований,бо курсанти-то 4-ого випускного курсу,майже офіцери льотчики ЗСУ. Якщо сьогодні взнаємо,що уожний уже був розписаний під літак,то Зкленського з Міністром треба АРЕШТУВАТИ і під ТРИБУНАЛ за ДИВЕРСІЮ!
показати весь коментар
26.09.2020 05:57 Відповісти
 
 