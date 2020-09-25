Держкомісію з розслідування причин авіакатастрофи під Чугуєвом очолить віцепрем'єр Уруський, - Шмигаль
Держкомісію з розслідування обставин падіння літака АН-26 в п'ятницю під Харковом очолить віцепрем'єр Олег Уруський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив: "За дорученням президента створили Державну комісію під головуванням віцепрем'єр-міністра Олега Уруського для якнайшвидшого з'ясування обставин трагедії та надання всієї необхідної допомоги постраждалим.
До складу комісії увійдуть Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.
Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.
Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.
Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії.
