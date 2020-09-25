Госкомиссию по расследованию причин авиакатастрофы под Чугуевом возглавит вице-премьер Уруский, - Шмыгаль

Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 в пятницу под Харьковом возглавит вице-премьер Олег Уруский,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил: "По поручению Президента создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.

Президент Зеленский заявил, что по факту крушения самолета создается правительственная комиссия.