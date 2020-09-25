РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
Госкомиссию по расследованию причин авиакатастрофы под Чугуевом возглавит вице-премьер Уруский, - Шмыгаль

Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 в пятницу под Харьковом возглавит вице-премьер Олег Уруский,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил: "По поручению Президента создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.

В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.

Президент Зеленский заявил, что по факту крушения самолета создается правительственная комиссия.

Топ комментарии
+5
Скорочуючи видатки на освіту та Армію, пліснява вбиває українців.
25.09.2020 22:55

Скорочуючи видатки на освіту та Армію, пліснява вбиває українців.
25.09.2020 22:55
+2
Уруский.

Возглавлял инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина".

Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%
25.09.2020 23:43
+1
Если взять во внимание тот факт, что за почти 30 лет ВТА не видела ни одного нового самолета, то эта "брешь" не совсем таки брешь.
25.09.2020 23:15
Скорочуючи видатки на освіту та Армію, пліснява вбиває українців.

Скорочуючи видатки на освіту та Армію, пліснява вбиває українців.
25.09.2020 22:55
Вони ж керують((
25.09.2020 23:06
Это звоночек,что у нас в ВВС огромные проблемы,огромная брешь.
25.09.2020 22:59
Если взять во внимание тот факт, что за почти 30 лет ВТА не видела ни одного нового самолета, то эта "брешь" не совсем таки брешь.
25.09.2020 23:15
Опять "правительственная комиссия", которая будет мешать воду в ступе!
Вместо того, что бы создать профильную структуру, нечто вроде NTSB в США, опять дружно займутся показухой!
25.09.2020 23:01
эта зеленская кодла - все уруские, то есть антиукраинские..
25.09.2020 23:42
ага,і всі з урус паспорти.

гарну операцію Буратіно повернула гебня та бородата баба каломойша.
26.09.2020 00:45
Уруский.

Возглавлял инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина".

Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%
25.09.2020 23:43
Поручали бы сразу ФСБ, а не посредникам. Так оно еще надежнее было бы.
26.09.2020 02:01
Уруський чи просто Русскій,а вірніше,Російський( бо вони завжди до русичів примазувались,хоча ні бельмеса не розуміли мови).... За місяць не запустив жодного *оборонного проекту". Навіть і не ініціював. Каже,дєнєг "не собралі",а тє, что билі...ізрасходувалісь. Зі складів вивезли останню недобудовану зброю і техніку,а подали,як " імі построенная",хоча все зроблено було ще при Порошенку і Турчинову. Ну,вобщєм, над країнрю "воссіяло" то,чого хотіла більшість...ПОВНА ЗАДНИЦЯ у всьому "Вєлічіі" і "напищенності". А літак впав не просто з пасажирами,а з льотчиками. І схоже ...запланований,бо курсанти-то 4-ого випускного курсу,майже офіцери льотчики ЗСУ. Якщо сьогодні взнаємо,що уожний уже був розписаний під літак,то Зкленського з Міністром треба АРЕШТУВАТИ і під ТРИБУНАЛ за ДИВЕРСІЮ!
26.09.2020 05:57
 
 