Госкомиссию по расследованию причин авиакатастрофы под Чугуевом возглавит вице-премьер Уруский, - Шмыгаль
Госкомиссию по расследованию обстоятельств падения самолета АН-26 в пятницу под Харьковом возглавит вице-премьер Олег Уруский,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил: "По поручению Президента создали Государственную комиссию под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского для скорейшего выяснения обстоятельств трагедии и предоставления всей необходимой помощи пострадавшим.
В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.
Выражаю соболезнования родным и близким погибших".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.
Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.
Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.
Президент Зеленский заявил, что по факту крушения самолета создается правительственная комиссия.
https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ https://twitter.com/iddqd_ua @iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua/status/1309571895889723394 41 мин
Скорочуючи видатки на освіту та Армію, пліснява вбиває українців.
Вместо того, что бы создать профильную структуру, нечто вроде NTSB в США, опять дружно займутся показухой!
гарну операцію Буратіно повернула гебня та бородата баба каломойша.
Возглавлял инжиниринговую компанию "Прогресстех-Украина".
Открываем реестр ЕДРПОУ. Один из бенефициаров компании:
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - КУЛЬЧИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АДРЕСА - УКРАЇНА, 13256, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧУДНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЖЕРЕБКИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 5, ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 99,67%