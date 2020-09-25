РУС
В авиакатастрофе под Чугуевом погибло 22 человека, - МВД

В результате авиакатастрофы погибло 18 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке МВД Украины.

В сообщении отмечается: "Сегодня в 20:50 вблизи г.. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием.

Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ДСНС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.

На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых".

Позже появилось уточнение, что погибло 20 человек - "В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 24 человека. Найдены тела 20 погибших, 2 человека пострадали, поиски двух человек продолжаются". - отметили в МВД.

Еще позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что погибло 22 человека. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. 

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета. 

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека. 

Автор: 

авиакатастрофа (1735) смерть (9286) Харьковщина (5577)
Топ комментарии
+33
Жалко ребят.. Не война отняла жизни, так вот так вот авария. Хотели стать летчиками и погибли в самолете , но полетать самим по факту так и не пришлось. Беда, беда. Семьям соболезнование.. горе...
25.09.2020 22:07 Ответить
+32
Родным и близким соболезнования......
25.09.2020 22:07 Ответить
+27
rip
25.09.2020 22:05 Ответить
RIP / ... странная катастрофа..очень странная... погодя узнаем правду, как и что это было...
25.09.2020 22:31 Ответить
это врядли
26.09.2020 09:19 Ответить
По статистике в 95% случаев авиакатастроф человеческий фактор.Самолёты техника очень надёжная.
25.09.2020 22:31 Ответить
Боже,як все дістало.Вони ділять гроші і портфелі,а хлопці гинуть не на війні.Коли вже в нашій країні буде все по законам.Гинуть люди на дорогах,на пешеходних переходах.Мабут
25.09.2020 22:33 Ответить
Гибнут люди от ума...Это надолго.
25.09.2020 22:48 Ответить
Русня , як завжди , радіє нашому горю !
25.09.2020 22:34 Ответить
вона його і влаштувала
25.09.2020 22:58 Ответить
Не выдумывай.
25.09.2020 23:00 Ответить
https://censor.net/ru/news/420900/oblomki_samoleta_minoborony_rf_nayideny_v_chernom_more_na_bortu_bylo_83_passajira_i_8_chlenov_ekipaja/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
26.09.2020 07:48 Ответить
В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 18 осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 8265
25.09.2020 22:36 Ответить
Ідіотизм , важка і невиліковна хвороба , для русні !
25.09.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/ru/news/3087018/rossiyiskiyi_istrebitelperehvatchik_mig31_razbilsya_vo_vremya_trenirovochnogo_poleta_v_nijegorodskoyi
26.09.2020 08:17 Ответить
Є ще наївні, які вважають, що загибель наших курсантів це випадковість? Нехай будуть прокляті кацапи і колаборанти, що їм прислужують, за цей теракт. Треба, щоб у їх теж сталась подібна "випадковість". Як можна перемогти цих підлих тварюк? "мір в глазах *****" і досі ввижається?
25.09.2020 22:39 Ответить
Вполне могли сбить.
Если так - зебилы будут это люто утаивать.
Иначе их разделят на молекулы...
25.09.2020 22:46 Ответить
Тогда бы разлетелся на куски.
25.09.2020 22:58 Ответить
Не обязательно
25.09.2020 23:16 Ответить
Лежал бы целый и горел? Он был бы разбросан на сотни метров.
25.09.2020 23:21 Ответить
Ракета ПЗРК попадает в двигатель.
Самолет - не разрушается.
Картина падения - обычная
26.09.2020 08:25 Ответить
Могли сбить. Но Зебил будет все отрицать, ибо разорвут...
25.09.2020 22:57 Ответить
Всё выгорело Хрен что расследуешь Но очень похоже не диверсию Хоть совдеповские корыта и старые но в Украине падают исключительно на учениях
25.09.2020 22:58 Ответить
яка біда.. Хлопчиків шкода. На мирній території. Дуже велике горе. Співчуваю родинам та близьким загиблих Українців ((
25.09.2020 23:13 Ответить
Страшна трагедія. Занадто багато зрадників зараз при владі, тому ця трагедія кимось да спланована.
25.09.2020 23:20 Ответить
Командирів поміняли на лояльних до Росії, чого чекати... Армію годують з хробаками, напівголодну...
26.09.2020 07:55 Ответить
Мои соболезнования...
25.09.2020 23:21 Ответить
Вельмi балюча успрымаць такiя навiны. Шчырае спачуванне родным загiнуўшых i ўкраiнскаму народу.
25.09.2020 23:23 Ответить
*********...
Щойно повернувся до компа - і тут така новина. Яка трагедія
Слів немає. Співчуття рідним та близьким загиблих...
25.09.2020 23:28 Ответить
Який жах. Співчуття та терпіння родичам загиблих...
25.09.2020 23:28 Ответить
На чому літають українські летуни? Яка то є літальна техніка? Чи хтоїї перевіряв, який рівень перевірки? В тому срачу, що триває в Україні вже 20 років, вже нічому не дивуюсь... Коли нарешті етнічні українці прийдуть до влади? Останній був Петро Шелест - ой як давно то було!!!...
26.09.2020 00:20 Ответить
перепрошую за помилку - повний срач триває 30 років
Як вояків шкода... як шкода...
ХТО ВИНЕН???
26.09.2020 00:22 Ответить
Зеленый бедоносец...
26.09.2020 01:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/476025,казларогий,сгинь.гори в аду!
26.09.2020 08:44 Ответить
у москальных свиней сегодня праздник
26.09.2020 08:45 Ответить
Скабеєву сьогодні послухаємо. Будуть "песни с плясками".
26.09.2020 09:07 Ответить
Соболезнуют вам почти все и я тоже скорблю. Потому, что дурные мысли материализуются и возвращаются бумерангом. А вот тут сам посмотри.
https://censor.net/ru/news/420900/oblomki_samoleta_minoborony_rf_nayideny_v_chernom_more_na_bortu_bylo_83_passajira_i_8_chlenov_ekipaja/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
или вот...
https://censor.net/ru/news/3220668/v_rf_razbilsya_istrebitel_su30_vo_vremya_trenirovochnogo_poleta_rossmi_soobschayut_chto_ego_sbil_svoyi
26.09.2020 14:16 Ответить
а ничего что ето москальная орда пришла на Украинскую землю-убивать украинцев,а не наоборот? мысль понятна?
26.09.2020 21:24 Ответить
А ты сам по архиву этого цензора полазай. Например в теме о задымлении Москвы от горящих торфяников лет 10 или 11 назад. Там сплошные мерзости к москалям. А убивать они после тех слов приходили, после стихоплётов про москаляку на гиляку, и прочее лалала. Я же о чём и плету. Дурные мысли материализуются по отношению к тому, кто чего другому желает.
26.09.2020 21:42 Ответить
москальная орда-наш исторический враг! вспомни как уничтожил Киевскую Русь в 1169 году ваш мокшанский князь Андрей Боголюбский,как Петр1 рубал головы тем,кто печатал книги на украинском языке,как Екатерина 1 ввела в Украине крепостное право,фактически сделав украинцев рабами и уничтожила Запорожскую Сечь, как ленин оккупировал УНР,как сталин сделал Голодомор-Геноцид Украинской Нации,как высылали украинцев в Сибирь эшелонами,а теперь москали пришли на нашу землю-нас убивать и продолжают кричать что они наши братья!
Вот потому вы скоты и свини а не люди! сгиньте горите в аду!
27.09.2020 12:34 Ответить
А в гибели динозавров, тоже Русские виноваты?
01.10.2020 08:35 Ответить
историческая справедливость восторжествовала: отныне так и будет записано в учебниках истории,по которым будут учиться наши дети: " москали-враги вечные Украины"
01.10.2020 14:13 Ответить
А что, если жители Ярославля, Владимира, Костромы, Углича и прочих и прочих, городов Киевских, Мокши, Вепсы, Меря и всякая другая Чудь, запишут в свои учебники, что отныне хохлы враги наши вечные и потребуют контрибуцию, за аннексию своих земель? Это же они Кyiv, до последнего кирпича разберут и вместе с плинтусами и шпингалетами к себе вывезут. Да и южные Черкесы с северными Поморами, тоже могут счета выставить. Может ото лучше уже молчать, ну или шепотом на кухне говорить о былых обидах?
01.10.2020 14:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/474835,дискутировать можно с умным человеком,а тех,у кого вата вместо мозга-лучше просто посылать на йух
01.10.2020 21:33 Ответить
