В авиакатастрофе под Чугуевом погибло 22 человека, - МВД
В результате авиакатастрофы погибло 18 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке МВД Украины.
В сообщении отмечается: "Сегодня в 20:50 вблизи г.. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием.
Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ДСНС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.
На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.
На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).
По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых".
Позже появилось уточнение, что погибло 20 человек - "В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 24 человека. Найдены тела 20 погибших, 2 человека пострадали, поиски двух человек продолжаются". - отметили в МВД.
Еще позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что погибло 22 человека.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.
Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.
Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.
Если так - зебилы будут это люто утаивать.
Иначе их разделят на молекулы...
Самолет - не разрушается.
Картина падения - обычная
Щойно повернувся до компа - і тут така новина. Яка трагедія
Слів немає. Співчуття рідним та близьким загиблих...
Як вояків шкода... як шкода...
ХТО ВИНЕН???
https://censor.net/ru/news/420900/oblomki_samoleta_minoborony_rf_nayideny_v_chernom_more_na_bortu_bylo_83_passajira_i_8_chlenov_ekipaja/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
или вот...
https://censor.net/ru/news/3220668/v_rf_razbilsya_istrebitel_su30_vo_vremya_trenirovochnogo_poleta_rossmi_soobschayut_chto_ego_sbil_svoyi
Вот потому вы скоты и свини а не люди! сгиньте горите в аду!