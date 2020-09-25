В авиакатастрофе под Чугуевом погибло 22 человека, - МВД

В результате авиакатастрофы погибло 18 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке МВД Украины.

В сообщении отмечается: "Сегодня в 20:50 вблизи г.. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием.

Подразделения МВД вместе с военными выполняют свою работу: на месте работают спасатели ДСНС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.

На самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

На борту самолета находилось 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов).

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45 18 погибших и двое тяжело раненых".

Позже появилось уточнение, что погибло 20 человек - "В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 24 человека. Найдены тела 20 погибших, 2 человека пострадали, поиски двух человек продолжаются". - отметили в МВД.

Еще позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что погибло 22 человека.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.





