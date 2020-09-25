УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини
27 281 161

В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС

В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС

Унаслідок авіакатастрофи загинуло 22 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці МВС України.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні о 20:50 поблизу м.Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з наступним горінням.

Підрозділи МВС разом із військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи оточено поліцейськими.

Читайте також: У Харківській області розбився літак. ВIДЕО

На літаку були військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.

На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу і 18 курсантів).

За даними ДСНС України, станом на 21:45 18 загиблих і двоє тяжко поранених.

Пізніше з'явилося уточнення, що загинуло 20 осіб - "О 21:55 пожежу літака ліквідовано. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 24 особи. Знайдено тіла 20 загиблих, 2 людини постраждали, пошуки двох осіб тривають". - зазначили в МВС.

Ще пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що загинуло 22 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак, що розбився під Харковом, належав ЗСУ і виконував тренувальний політ із курсантами, - ЗМІ

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.

Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.

В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС 01
В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС 02
В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС 03

Автор: 

авіакатастрофа (1111) смерть (6814) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Жалко ребят.. Не война отняла жизни, так вот так вот авария. Хотели стать летчиками и погибли в самолете , но полетать самим по факту так и не пришлось. Беда, беда. Семьям соболезнование.. горе...
показати весь коментар
25.09.2020 22:07 Відповісти
+32
Родным и близким соболезнования......
показати весь коментар
25.09.2020 22:07 Відповісти
+27
rip
показати весь коментар
25.09.2020 22:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
RIP / ... странная катастрофа..очень странная... погодя узнаем правду, как и что это было...
показати весь коментар
25.09.2020 22:31 Відповісти
это врядли
показати весь коментар
26.09.2020 09:19 Відповісти
По статистике в 95% случаев авиакатастроф человеческий фактор.Самолёты техника очень надёжная.
показати весь коментар
25.09.2020 22:31 Відповісти
Боже,як все дістало.Вони ділять гроші і портфелі,а хлопці гинуть не на війні.Коли вже в нашій країні буде все по законам.Гинуть люди на дорогах,на пешеходних переходах.Мабут
показати весь коментар
25.09.2020 22:33 Відповісти
Гибнут люди от ума...Это надолго.
показати весь коментар
25.09.2020 22:48 Відповісти
Русня , як завжди , радіє нашому горю !
показати весь коментар
25.09.2020 22:34 Відповісти
вона його і влаштувала
показати весь коментар
25.09.2020 22:58 Відповісти
Не выдумывай.
показати весь коментар
25.09.2020 23:00 Відповісти
https://censor.net/ru/news/420900/oblomki_samoleta_minoborony_rf_nayideny_v_chernom_more_na_bortu_bylo_83_passajira_i_8_chlenov_ekipaja/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
показати весь коментар
26.09.2020 07:48 Відповісти
В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 18 осіб, - МВС - Цензор.НЕТ 8265
показати весь коментар
25.09.2020 22:36 Відповісти
Ідіотизм , важка і невиліковна хвороба , для русні !
показати весь коментар
25.09.2020 22:37 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3087018/rossiyiskiyi_istrebitelperehvatchik_mig31_razbilsya_vo_vremya_trenirovochnogo_poleta_v_nijegorodskoyi
показати весь коментар
26.09.2020 08:17 Відповісти
Є ще наївні, які вважають, що загибель наших курсантів це випадковість? Нехай будуть прокляті кацапи і колаборанти, що їм прислужують, за цей теракт. Треба, щоб у їх теж сталась подібна "випадковість". Як можна перемогти цих підлих тварюк? "мір в глазах *****" і досі ввижається?
показати весь коментар
25.09.2020 22:39 Відповісти
Вполне могли сбить.
Если так - зебилы будут это люто утаивать.
Иначе их разделят на молекулы...
показати весь коментар
25.09.2020 22:46 Відповісти
Тогда бы разлетелся на куски.
показати весь коментар
25.09.2020 22:58 Відповісти
Не обязательно
показати весь коментар
25.09.2020 23:16 Відповісти
Лежал бы целый и горел? Он был бы разбросан на сотни метров.
показати весь коментар
25.09.2020 23:21 Відповісти
Ракета ПЗРК попадает в двигатель.
Самолет - не разрушается.
Картина падения - обычная
показати весь коментар
26.09.2020 08:25 Відповісти
Могли сбить. Но Зебил будет все отрицать, ибо разорвут...
показати весь коментар
25.09.2020 22:57 Відповісти
Всё выгорело Хрен что расследуешь Но очень похоже не диверсию Хоть совдеповские корыта и старые но в Украине падают исключительно на учениях
показати весь коментар
25.09.2020 22:58 Відповісти
яка біда.. Хлопчиків шкода. На мирній території. Дуже велике горе. Співчуваю родинам та близьким загиблих Українців ((
показати весь коментар
25.09.2020 23:13 Відповісти
Страшна трагедія. Занадто багато зрадників зараз при владі, тому ця трагедія кимось да спланована.
показати весь коментар
25.09.2020 23:20 Відповісти
Командирів поміняли на лояльних до Росії, чого чекати... Армію годують з хробаками, напівголодну...
показати весь коментар
26.09.2020 07:55 Відповісти
Мои соболезнования...
показати весь коментар
25.09.2020 23:21 Відповісти
Вельмi балюча успрымаць такiя навiны. Шчырае спачуванне родным загiнуўшых i ўкраiнскаму народу.
показати весь коментар
25.09.2020 23:23 Відповісти
*********...
Щойно повернувся до компа - і тут така новина. Яка трагедія
Слів немає. Співчуття рідним та близьким загиблих...
показати весь коментар
25.09.2020 23:28 Відповісти
Який жах. Співчуття та терпіння родичам загиблих...
показати весь коментар
25.09.2020 23:28 Відповісти
На чому літають українські летуни? Яка то є літальна техніка? Чи хтоїї перевіряв, який рівень перевірки? В тому срачу, що триває в Україні вже 20 років, вже нічому не дивуюсь... Коли нарешті етнічні українці прийдуть до влади? Останній був Петро Шелест - ой як давно то було!!!...
показати весь коментар
26.09.2020 00:20 Відповісти
перепрошую за помилку - повний срач триває 30 років
Як вояків шкода... як шкода...
ХТО ВИНЕН???
показати весь коментар
26.09.2020 00:22 Відповісти
Зеленый бедоносец...
показати весь коментар
26.09.2020 01:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476025,казларогий,сгинь.гори в аду!
показати весь коментар
26.09.2020 08:44 Відповісти
у москальных свиней сегодня праздник
показати весь коментар
26.09.2020 08:45 Відповісти
Скабеєву сьогодні послухаємо. Будуть "песни с плясками".
показати весь коментар
26.09.2020 09:07 Відповісти
Соболезнуют вам почти все и я тоже скорблю. Потому, что дурные мысли материализуются и возвращаются бумерангом. А вот тут сам посмотри.
https://censor.net/ru/news/420900/oblomki_samoleta_minoborony_rf_nayideny_v_chernom_more_na_bortu_bylo_83_passajira_i_8_chlenov_ekipaja/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
или вот...
https://censor.net/ru/news/3220668/v_rf_razbilsya_istrebitel_su30_vo_vremya_trenirovochnogo_poleta_rossmi_soobschayut_chto_ego_sbil_svoyi
показати весь коментар
26.09.2020 14:16 Відповісти
а ничего что ето москальная орда пришла на Украинскую землю-убивать украинцев,а не наоборот? мысль понятна?
показати весь коментар
26.09.2020 21:24 Відповісти
А ты сам по архиву этого цензора полазай. Например в теме о задымлении Москвы от горящих торфяников лет 10 или 11 назад. Там сплошные мерзости к москалям. А убивать они после тех слов приходили, после стихоплётов про москаляку на гиляку, и прочее лалала. Я же о чём и плету. Дурные мысли материализуются по отношению к тому, кто чего другому желает.
показати весь коментар
26.09.2020 21:42 Відповісти
москальная орда-наш исторический враг! вспомни как уничтожил Киевскую Русь в 1169 году ваш мокшанский князь Андрей Боголюбский,как Петр1 рубал головы тем,кто печатал книги на украинском языке,как Екатерина 1 ввела в Украине крепостное право,фактически сделав украинцев рабами и уничтожила Запорожскую Сечь, как ленин оккупировал УНР,как сталин сделал Голодомор-Геноцид Украинской Нации,как высылали украинцев в Сибирь эшелонами,а теперь москали пришли на нашу землю-нас убивать и продолжают кричать что они наши братья!
Вот потому вы скоты и свини а не люди! сгиньте горите в аду!
показати весь коментар
27.09.2020 12:34 Відповісти
А в гибели динозавров, тоже Русские виноваты?
показати весь коментар
01.10.2020 08:35 Відповісти
историческая справедливость восторжествовала: отныне так и будет записано в учебниках истории,по которым будут учиться наши дети: " москали-враги вечные Украины"
показати весь коментар
01.10.2020 14:13 Відповісти
А что, если жители Ярославля, Владимира, Костромы, Углича и прочих и прочих, городов Киевских, Мокши, Вепсы, Меря и всякая другая Чудь, запишут в свои учебники, что отныне хохлы враги наши вечные и потребуют контрибуцию, за аннексию своих земель? Это же они Кyiv, до последнего кирпича разберут и вместе с плинтусами и шпингалетами к себе вывезут. Да и южные Черкесы с северными Поморами, тоже могут счета выставить. Может ото лучше уже молчать, ну или шепотом на кухне говорить о былых обидах?
показати весь коментар
01.10.2020 14:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474835,дискутировать можно с умным человеком,а тех,у кого вата вместо мозга-лучше просто посылать на йух
показати весь коментар
01.10.2020 21:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 