В авіакатастрофі під Чугуєвом загинуло 22 особи, - МВС
Унаслідок авіакатастрофи загинуло 22 особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці МВС України.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні о 20:50 поблизу м.Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося падіння літака АН-26 ЗС України військової частини А 4104 з наступним горінням.
Підрозділи МВС разом із військовими виконують свою роботу: на місці працюють рятувальники ДСНС. Район катастрофи оточено поліцейськими.
На літаку були військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба.
На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу і 18 курсантів).
За даними ДСНС України, станом на 21:45 18 загиблих і двоє тяжко поранених.
Пізніше з'явилося уточнення, що загинуло 20 осіб - "О 21:55 пожежу літака ліквідовано. За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 24 особи. Знайдено тіла 20 загиблих, 2 людини постраждали, пошуки двох осіб тривають". - зазначили в МВС.
Ще пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що загинуло 22 людини.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.
Пізніше командування Повітряних сил підтвердило факт катастрофи свого літака.
Поліція озвучила кількість загиблих - 22 особи.
Щойно повернувся до компа - і тут така новина. Яка трагедія
Слів немає. Співчуття рідним та близьким загиблих...
Як вояків шкода... як шкода...
ХТО ВИНЕН???
