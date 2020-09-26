Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года
Военно-транспортный самолет Ан-26, потерпевшего крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад, а до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года.
Информация об этом указывается в контракте, который командования Военно-воздушных сил Украины заключило с заводом Антонов о продлении срока эксплуатации военных самолетов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Соответствующий документ был подписан летом 2020 года. Согласно контракту, ГП Антонов должен был провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов. Среди машин, которые должны были заняться специалисты, упоминается самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), выпущенный в 1977 году. Тот же бортовой номер упоминается в сообщении Командование ВВС Украины о катастрофе под Харьковом.
Согласно условиям тендера ремонт должен быть завершен до 1 октября. Провели ли ремонтные работы раньше намеченного срока, или самолет, который потерпел крушение при заходе на посадку, был еще на стадии ремонтных работ, неизвестно. Пока официальных комментариев по ремонту именно этого самолета нет.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Известно о 25 погибших и двух тяжело раненых.
Кассабе, Ющенку лише за те, що він присвоїв Степану Андрійовичу Бандері, звання Героя України, і вголос підняв тему массового знищення українців в СРСР, можна простити всі його помилки.
Ну, а Петро Порошенко, зацідив вам у ваше свинособаче рило на Донбасі, поховавши «Новороссію», тому у вас, так палають сраки від його прізвища.
Почему траур не объявлен по всей Украине?
Погибли молодьіе, патриотичньіе, лучшие.
Но "квартал" скачет и поет.
"Серед загиблих у авіатрощі був курсант - син Ігоря Скачкова з екіпажу Іл-76, збитого терористами вагнерівцями в 2014 році під Луганськом...
Боже, дай сил рідним...
Світла пам'ять загиблим..."
У кремлевских крьіс пьілало и взрьівалось от наших учений с НАТО. Как раз вчера они закончились.
Плюс весь мир смеялся над рашистами, сбивающими свои самолетьі.
Кремлевского плешивого импотента-извращенца могли успокоить только чужие смерти.
Пить пивасик и ржать под "квартал" безопаснее, чем гинуть в непонятньіх катастрофах.
Обычно при взрыве планер в той или иной мере разрушается. Здесь же на взрыв не похоже. Самолёт более - менее управлялся. Пытался сесть. Просто не хватило тяги и высоты.
********предвыборной агитацией простаивающие авиазаводы.
Самый "молодой" выпущен в 1962 году.
Дело не в возрасте, а в сервисе." Эта трагедия закладывалась еще во времена распада СССР и потом - все 29-ть лет побудовы Украины - во времена всеобщего воровства, предательства,...., бардака. При Кравчуках,Кучмах, Ющенках и закреплялась при Януковичах, Свинарчуках- Порошенко, которые, - как и вся их челядь придворная, - не летают на всяких Ан-26...
а свинарчуков там катастрофически не хватает...