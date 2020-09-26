Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
19 709 181

Военно-транспортный самолет Ан-26, потерпевшего крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад, а до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года.

Информация об этом указывается в контракте, который командования Военно-воздушных сил Украины заключило с заводом Антонов о продлении срока эксплуатации военных самолетов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соответствующий документ был подписан летом 2020 года. Согласно контракту, ГП Антонов должен был провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов. Среди машин, которые должны были заняться специалисты, упоминается самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), выпущенный в 1977 году. Тот же бортовой номер упоминается в сообщении Командование ВВС Украины о катастрофе под Харьковом.

Согласно условиям тендера ремонт должен быть завершен до 1 октября. Провели ли ремонтные работы раньше намеченного срока, или самолет, который потерпел крушение при заходе на посадку, был еще на стадии ремонтных работ, неизвестно. Пока официальных комментариев по ремонту именно этого самолета нет.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Известно о 25 погибших и двух тяжело раненых.

Топ комментарии
+34
Над Украиной летают бомбардировщики Б-52.
Самый "молодой" выпущен в 1962 году.
Дело не в возрасте, а в сервисе.
И еще - страной должны править представители титульной нации.
А не всякая кагальная свора.
Тогда все буде добре...
26.09.2020 08:49 Ответить
+26
Если в государству будут нормальные самолеты, техника, нормальные пенсии, зарплаты, тогда не будет украинских олигархов, ибо их комфорт и богатство основываеться на нищете всех остальных...
26.09.2020 08:48 Ответить
+22
хватит причитать. "Мрия" всего на 10 лет его младше. тоже на свалку? Сколько тем Б-52 которые над Украиной почти каждый день летают?
26.09.2020 08:50 Ответить
25 лет или 10 тыс.часов.
26.09.2020 09:04 Ответить
Ведь готова замена Ан-26, 30, 32. Это Ан-132

Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года - Цензор.НЕТ 5941
26.09.2020 09:14 Ответить
Ну как готова. Это только летный образец. Нужно несколько лет и хорошо денег на доведение до серийного состояния. Ну и цена порядка 40-50 млн дол за штуку. Для сравнения, весь годовой бюджет на закупку техники для ВСУ порядка млрд. дол.
26.09.2020 09:52 Ответить
Це ехо совка. Ми туди повертаємось.
26.09.2020 09:18 Ответить
Это не о чём не говорит.
26.09.2020 09:18 Ответить
Теперь станет вопрос, кто виноват.. При каком из президентов его должны были списать в утиль. ( Кравчук- Кучма- Ющенко- Ябупович- Порошенко- или недавно пришедший Зе) выбор за вами. Но думаю каждый будет валить на своего "попередника". ( как это свойственно нашей политик..)
26.09.2020 09:22 Ответить
президенты не списывают в утиль...этим занимаются компетентные люди и комиссии.
26.09.2020 09:36 Ответить
О, кассаб вже «работаєт»
Кассабе, Ющенку лише за те, що він присвоїв Степану Андрійовичу Бандері, звання Героя України, і вголос підняв тему массового знищення українців в СРСР, можна простити всі його помилки.
Ну, а Петро Порошенко, зацідив вам у ваше свинособаче рило на Донбасі, поховавши «Новороссію», тому у вас, так палають сраки від його прізвища.
26.09.2020 09:44 Ответить
не надо тут потроха только освящать))
26.09.2020 10:06 Ответить
Ага, біжи скоріш квартал дивитись.
26.09.2020 10:15 Ответить
не ********.
26.09.2020 10:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/450397 - це давно помічений мною витончений ворг провокатор з ольгіно
26.09.2020 10:30 Ответить
Бро, вони вже років з чотири, як вибрались з того Ольгіно, в бізнес центр «Лахта-2».
26.09.2020 10:43 Ответить
Не бро , а сіс ;вона - жінка .
26.09.2020 12:17 Ответить
В Харькове траур, во Львове траур за погибшими.
Почему траур не объявлен по всей Украине?
Погибли молодьіе, патриотичньіе, лучшие.
Но "квартал" скачет и поет.
26.09.2020 09:25 Ответить
Вікторія Мирошніченко.

"Серед загиблих у авіатрощі був курсант - син Ігоря Скачкова з екіпажу Іл-76, збитого терористами вагнерівцями в 2014 році під Луганськом...
Боже, дай сил рідним...
Світла пам'ять загиблим..."
26.09.2020 09:29 Ответить
как бы и этот самолет не был сбит диверсантами((
26.09.2020 10:07 Ответить
Может и не сбит, но перед полетом могли что-нибудь сделать с самолетом.
У кремлевских крьіс пьілало и взрьівалось от наших учений с НАТО. Как раз вчера они закончились.
Плюс весь мир смеялся над рашистами, сбивающими свои самолетьі.
Кремлевского плешивого импотента-извращенца могли успокоить только чужие смерти.
26.09.2020 10:16 Ответить
В точку!!!Ведь двигатель " вдруг" заклинило как раз перед заходом на посадку-а установить диверсантам на двигатель что то электронное и радиоуправляемое(например на задвижку подачи топлива)совсем не сложно!!!Кроме того ОСОБО напрягает то что- ПОЧЕМУ так сильно всё там так горело и взрывалось????!!! Ведь курсанты подлетали к конечной точке и топливо в баках должно почти всё израсходоваться!!!!!А тут такое пламя!!!!
26.09.2020 15:54 Ответить
И заодно, отбить желание у молодьіх и их родителей идти на службу в армию.
Пить пивасик и ржать под "квартал" безопаснее, чем гинуть в непонятньіх катастрофах.
26.09.2020 10:23 Ответить
Шкода курсантів. Сили батькам пережити найбільш страшну трагедію в їхньому житті.
26.09.2020 09:25 Ответить
Очень странно, были назначены работы по продлению срока службы но так ничего и не сделано.
26.09.2020 09:29 Ответить
Самолет - ровесник президента.
26.09.2020 09:30 Ответить
Хреновый знак ...
26.09.2020 10:26 Ответить
Дописувачі,ви не порівнюйте його з американським,там літаки модернізуються,а цей не можливо модернізувати до ********* рівня.Літаки не так просто модернізувати,як комусь здається.
26.09.2020 09:37 Ответить
Самолети просто так не падают єто преступная халатность или диверсия.
26.09.2020 09:45 Ответить
а ведь хатынка, в которой проживает бенедиктовна в пуще-водице, стоит дороже этого самолета. и на обслуживание той хатынки денег уходит тоже больше, чем на обслуживание этого самолета.
26.09.2020 09:48 Ответить
Будем справедливы. Венедиктова там живет не даром, платит 2000 долларов США в месяц
26.09.2020 09:54 Ответить
будем справедливы. зарплата у бенедиктовны меньше 2-х тысяч долларов...
26.09.2020 10:18 Ответить
Мы должны учитывать ,как техническую сторону,так и качество ГСМ,а главное- опыт лётчика.Генералов надо увольнять.
26.09.2020 09:56 Ответить
Никто этого делать не будет. В Украине никто и ничего не делает
26.09.2020 12:42 Ответить
Что и требовалось доказать. Рухлядь она и есть рухлядь. А все эти сравнения с американскими самолетами-долгожителями просто неуместны. Сравните их качество сборки и комплектующие с нашими и все станет ясно.
26.09.2020 10:13 Ответить
Из имеющейся скудной информации о отказе двигателя мог не зафлюгироваться винт. При этом возникает авторотация - очень большая отрицательная тяга. Принудительно зафлюгировать могли не успеть. При этом самолет с полностью выпущенной механизацией может резко снижаться.Тяги одного двигателя при авторотации другого не хватает. Третий вспомогательный двигатель(Ру 19а300) запустить бы не успели. Судя по удалению от ВПП высота на глиссаде небольшая. Видя что не дотягивают, могли попытаться сесть на площадку подобранную с воздуха. В данном случае - дорогу. Но это домыслы. Расшифровка МСРП покажет. Но кацапская диверсия не исключается... По поводу отказа двигателя. Это достаточно не редкая ситуация. Любая техника отказывает. Пилоты проходят тренировки на тренажерах и как правило подобная нештатная ситуация проблем не вызывает. Недостаток Ан-26, 24 в отличии от Ан-32 недостаточная тяга двигателей в нештатных ситуациях, особенно при включенной противообледенительной системе. Ан-26 с отказавшим двигателем взлететь не может - как кто то выше писал. Только может уйти на 2 круг. Но при условии зафлюгированного винта отказавшего двигателя...Тех. состояние самолета имеет очень отдаленное отношение к возрасту.
26.09.2020 10:18 Ответить
Все вірно, окрім посадки на дорогу. Дорога там іде поперек глісади.
26.09.2020 10:21 Ответить
Было слишком мало высоты. Любой отказ с резкой потерей тяги - смертельно опасен. Вероятно попытались сесть хоть как то - но не успели.

Обычно при взрыве планер в той или иной мере разрушается. Здесь же на взрыв не похоже. Самолёт более - менее управлялся. Пытался сесть. Просто не хватило тяги и высоты.
26.09.2020 10:32 Ответить
Самолет родиля одновременно с Абрамавичусом, но власть гомосоросятины крепче самолетов Антонова.
26.09.2020 10:41 Ответить
За время гомореформации гей-клубов открыто больше, чем построено самолетов. Приоритеты очевидны.
26.09.2020 10:54 Ответить
Тебе кто-нибудь говорил, что ты поехавший?
26.09.2020 12:44 Ответить
Да зачем говорить? У него в паспорте прямо так и записано: "*******"
26.09.2020 13:22 Ответить
Ну да, во власти одни иуды и *********, ибо это нормально, а всралась невістка.
26.09.2020 15:25 Ответить
99% Диверсия , ( и Бога ради Ксения не пишите больше про возраст самолета ) В-52 вам в пример . Просто уж очень много совпадений , Чугуев, это рядом с РФ + Харьковская область , у кацапов на учениях мягко говоря не все гладко , а тут еще самолеты НАТО над Киевом . Вот вам и подарок от Мышибратьев Ну конечно Зеленский, как и с Иранским самолетом , сейчас будет втирать ,что это ошибка пилота и перемирие не сорвано
26.09.2020 10:53 Ответить
тоже склоняюсь к том у что рашистам нужен был резонанс в нашу сторону
26.09.2020 12:30 Ответить
Вот вам и результат того что все 30 лет у власти одни подонки и воры которые жируют на людской крови и ни как не могут нажраться. им все мало
26.09.2020 10:57 Ответить
Набагато більше , ніж тридцять років .
26.09.2020 12:21 Ответить
Нажравшиеся говна в совке малоросы пытаются на халяву урвать все, что можно и как можно быстрее. И выбирают во власть таких же. Любая не монархическая власть (т.е та, которую можно избрать) - это зеркало общества. Проблема не в 30 лет ворью, а в том, что в Украине нет не ворья или не потенциального ворья.
26.09.2020 12:49 Ответить
Если они копнут эти так называемые ремонты и продление срока службы так там столько вскроется что мама не горюй. Но скорее замнут все, потому что тогда 90% военной авиации Украины нужно будет поставить на прикол. Все и так всё знают. Но денег нет ни на покупку новых самолетов ни на модернизацию старых.
26.09.2020 11:00 Ответить
На обновление персональных пердовозок деньги есть. Всей этой кодле западло садиться в автомобиль старше 4-5 лет даже чтобы посетить с ******** предвыборной агитацией простаивающие авиазаводы.
26.09.2020 11:31 Ответить
Шанс все изменить был у Порошенко. Но он оказался таким же ворюгой. А вот Зеленский не вор, но он слабый духом человек. Нам нужна Маргарет Тетчер. Но на горизонте такого политика не видно.
26.09.2020 12:10 Ответить
шанс и был и есть у всех...даже у слабых духом
26.09.2020 12:21 Ответить
Удивительно, что долларовый миллиардер в нищей стране, который 20 лет жопой протирает министерские кресла, оказался ворюгой, да? Действительно нужно было дополнительных 5 лет, чтобы это понять, попутно просрав все идеалы майдана
26.09.2020 12:51 Ответить
Если вовремя читать антисемитскую литературу, то можно не наступать на "оказалось".
26.09.2020 15:39 Ответить
43, бубочкин ровесник .
26.09.2020 11:01 Ответить
Нужно разговаривать с теми что выпрыгнул !!! Дай Бог что бы они выжили !!! Ситуация была до такой степени хреновая что выпрыгивали без парашута практически на верную гибель
26.09.2020 11:05 Ответить
правящие мрази, вешайтесь суки!!!
26.09.2020 11:20 Ответить
и будут падать пока Дебилы будут выбирать малоПИД,,,,роских, бениных, нарко-Задротов для которых важней покупка мерсов за 3.2 миллиона для своих ватноголовых ермаков, своего автопарка и т.д!!!!!
26.09.2020 12:00 Ответить
Вы других в принципе выбирать не способны. Они - ваше отражение
26.09.2020 12:52 Ответить
мы хоть каких то выбираем, а вас козломордых, мокшанских дегенератов, ботаксный педофильный Шнырь даже не спрашивает!!!!
26.09.2020 14:36 Ответить
"Над Украиной летают бомбардировщики Б-52.
Самый "молодой" выпущен в 1962 году.
Дело не в возрасте, а в сервисе." Эта трагедия закладывалась еще во времена распада СССР и потом - все 29-ть лет побудовы Украины - во времена всеобщего воровства, предательства,...., бардака. При Кравчуках,Кучмах, Ющенках и закреплялась при Януковичах, Свинарчуках- Порошенко, которые, - как и вся их челядь придворная, - не летают на всяких Ан-26...
26.09.2020 12:09 Ответить
ситуации в укроборонпроме за последние полтора года дана оценка...одними перестановками это завершиться не должно...
а свинарчуков там катастрофически не хватает...
26.09.2020 12:23 Ответить
Не равняй американские самолёты с совковыми вёдрами, которые изначально лепили тяп-ляп. Сравни какую-нибудь Шевроле Импала 1962-го года с каким-нибудь ЗАЗ-965, разница между ними примерно такая же
26.09.2020 12:46 Ответить
Совок не лепил как попало только оборонку. Трусов не дырявых не было, за то истребители и прочие погремушки. Ну, Украина не производит ни того, ни другого, но хоть импорт есть. И деньги кредитные.
26.09.2020 12:55 Ответить
Ті хто був в совковій армії знають , що навіть під час бойової готовності коли виїзжали третя частина бойової техніки це було за щастья ..., ця техніка з виду була тільки така могуча...а так металолом ..совок все клонірував що в заході вкрав , як Китай тепер...
27.09.2020 13:59 Ответить
У тебя в тексте Зеленский отклеился. И да, осознание проблемы ее не решает.
26.09.2020 12:53 Ответить
Справа не у віці літаків, а у віці тих, хто проводить техобслугу. "******* правила бізнесу" в Україні прийняли такі, щоб виключити високу кваліфікацію персоналу для виконання роботи будь якої складності. Головний принцип, урвати бабло, і втюхати об'єкт. На жаль, такий тренд маємо сьогодні.
27.09.2020 08:26 Ответить
Тому клоуна вибрали ???забули , що Свинарчук Петро одів солдат бо в 14 вони в красовках і пластикових шоломах воювали???а що зробив Свинарчук Володя для армії , клоунаду на день незалежності під час війни ??]]]
27.09.2020 14:09 Ответить
А нашему лєтавцу 42, на що ви натякаєте?!
26.09.2020 12:50 Ответить
Раковая опухоль этой страны - 1.2 миллиона чиновников, разъедающих остатки государственности, еще 10-15 лет и на карте Украины не будет
26.09.2020 14:12 Ответить
..раковая опухоль этой страны... ее население...беспринципное, тупое и просто ждущее , что кто то ..где то..как то что то сделает для их лучшей жизни! Именно благодаря населению и Украины может не быть!(((((
26.09.2020 20:37 Ответить
Ішли ж до коммунізму , де завилини була партія ..,
27.09.2020 14:04 Ответить
Ось з цього треба і починати,а скільки за остані тридцять років було витрачено державних коштів для придбання дорогих лімузинів для чиновників різного роду,скільки мільярдів доларів було виведено в офшори олігархами і скільки нерухомого майна було придбано олігархами чиновниками та тими хто їх обслуговує?За модернізацію армії ,промисловості чи інфраструктури ніхто не думав .
26.09.2020 15:02 Ответить
43 года? Как и Зебилу. Тоже катастрофа. Для всей страны...
26.09.2020 15:12 Ответить
Чиновники їздять на теслі , мерседесі … , а хлопці які рішили взяти професію захисник Батьківщини вчаться на музейному літаку..Нові танки , літаки продають .., а для своїх відремонтовують старе ..., проблема що це старе .., коли було нове ледве працювало ..
26.09.2020 19:11 Ответить
На жаль дисципліна в збройних силах хромае , що привело до великої кількості смертей як на фронті так і в тилу..багато, що робиться на .. а .. ось ...і за це несе відповідальність вся лінія керування..не дивно буде коли просто не хватило літаку горючого бо це горюче продали.., чи хтось здивується ?…… в Україні
27.09.2020 14:24 Ответить
Літаки падатимуть все частіше. Споруди руйнуватимуться, а хвороби стануть смертельними. Бо такий тренд задають "******* правила бізнесу". Старперів з високооплачуваної роботи вигризають. Воно наче й правильно, але... Молодь, яка приходить, звинувачує таких в тім, що ми не відповідаємо ******** вимогам. А саме - "ускладнюємо прості речі" заради якості. Внаслідок "ускладнань" проекти виходять значно дорожчі, складніші в реалізації, вимагають високої кваліфікації виконавців, і виключають швидке виконання роботи. А що в "скорострілів" порушуються технологічні процеси, то їм байдуже. Я ціле літо розплутував те, що накосячила молодь, яка мене раніше списала за занадто велику прихильність до дотримання технологій.
27.09.2020 08:22 Ответить
Рік назад цьому літаку було 42. То чому спохватились коли йому стало 43. До цього все було нормально?
27.09.2020 12:55 Ответить
