Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

Военно-транспортный самолет Ан-26, потерпевшего крушение в Чугуеве, был изготовлен 43 года назад, а до 1 октября ему должны были продлить срок эксплуатации на два года.

Информация об этом указывается в контракте, который командования Военно-воздушных сил Украины заключило с заводом Антонов о продлении срока эксплуатации военных самолетов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соответствующий документ был подписан летом 2020 года. Согласно контракту, ГП Антонов должен был провести работы по увеличению срока службы девяти военных самолетов. Среди машин, которые должны были заняться специалисты, упоминается самолет Ан-26 (Ш) с бортовым номером 76 (заводской номер 56-08), выпущенный в 1977 году. Тот же бортовой номер упоминается в сообщении Командование ВВС Украины о катастрофе под Харьковом.

Согласно условиям тендера ремонт должен быть завершен до 1 октября. Провели ли ремонтные работы раньше намеченного срока, или самолет, который потерпел крушение при заходе на посадку, был еще на стадии ремонтных работ, неизвестно. Пока официальных комментариев по ремонту именно этого самолета нет.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Известно о 25 погибших и двух тяжело раненых.