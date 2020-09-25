РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
46 521 96

Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

При крушении самолета с курсантами и офицерами ВСУ люди выпрыгивали с борта на землю. Двоим удалось выжить, один из них может говорить. Еще троих ищут.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его данным, два человека, которые смогли спастись - курсанты.

"Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй ранен, но может говорить", - написал Бутусов.

"При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", - добавил он.

На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4410)
Топ комментарии
+71
Бідні, бідні хлопці...
Як же так.
25.09.2020 23:02 Ответить
+50
В топку иди, гандон кацапский, в топку!
Гори в аду, тварь **********, вместе с "мирными соотечественниками"
25.09.2020 23:07 Ответить
+30
Даже если диверсия, при зеленском не узнаем.
25.09.2020 23:07 Ответить
Правила форума Совет форумчан
Бідні, бідні хлопці...
Як же так.
25.09.2020 23:02 Ответить
Что за фигня? как это выпрыгивали?
25.09.2020 23:02 Ответить
Из самолёта в воздухе никто, конечно, не выпрыгивал.
26.09.2020 13:04 Ответить
В топку иди, гандон кацапский, в топку!
Гори в аду, тварь **********, вместе с "мирными соотечественниками"
25.09.2020 23:07 Ответить
Очко свое стули, *****.
25.09.2020 23:07 Ответить
Свинья тебя жопой родила
25.09.2020 23:07 Ответить
Антісвін невмирущий! Коли тебе вже хтось вбьє?
25.09.2020 23:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/476015 пшел на ***, свинойоб. Да здохнут все твои близкие и родные
25.09.2020 23:10 Ответить
не дай Бог матери такое пережить......
25.09.2020 23:06 Ответить
Диверсія! Через декілька днів дізнаєтесь цікаві подпобиці. Горе.
25.09.2020 23:07 Ответить
Даже если диверсия, при зеленском не узнаем.
25.09.2020 23:07 Ответить
А что же при зеленском не озвучили?
Порошенко, уже больше года как не является Президентом, так в чем проблема?
25.09.2020 23:30 Ответить
Конечно не скажет!
Оно предпочитает выглядеть полным идиотом, проверяя как работает служба доставки "Укрпочты" или кататься по регионам, (показывая всему цивилизованному миру, что исполнительная власть в Украине, попросту отсутствует), чем заниматься своими прямыми обязанностями!
25.09.2020 23:40 Ответить
Жах! Навіть моторошно запитувати подробиці, бо уявити таке страшно.
25.09.2020 23:07 Ответить
Ужас.......
25.09.2020 23:08 Ответить
Два км до впп..тож уже вышел на прямую , пара сотен высота.. И "упал"? Имея запас скорости спланировал бы. Больше похоже на случай с ил76...
25.09.2020 23:13 Ответить
скорее всего давление аэродрома не правильно поставили или вообще не меняли. На удалении 2 км от ВПП высота должна быть 100м. Профукал летчик (давление не перевел), профукал руководитель зоны посадки, профукал руководитель полетов.
25.09.2020 23:48 Ответить
Какое давление, у моей дочки стоит авианавигатор и показывает на каком этаже здания находимся, у соседа дельтоплан, у него там 3 навигатора, один Garmin3000 с ночным видением чего стоит, какое там давление, это же не аэроплан 1-й мировой,тут ты слишишь pull ap, pull ap , если что забыл, да даже если и не забыл
26.09.2020 00:56 Ответить
ты в своем уме?
26.09.2020 01:19 Ответить
причем тут сраный дельтаплан к АН-26?
26.09.2020 01:21 Ответить
при том что , в отличии от дельтаплана авионика в самолете лучше, 2 пилота,страхуют друг-друга,еще и штурман , самолет надежный, садится на условно одном двигателе спокойно, летает на одном и может даже взлететь на одном Притом с грунтового аэродрома. Если скажешь что такое не написано в вики , то я вики не писал,я пишу что знаю
Кроме того, в отличии от дельтоплана посадку самолета не только пилоты контролируют, в данном случае экипажу уже должны были раз 5 сообщить что они отклонились от глиссады
26.09.2020 01:47 Ответить
Если волонтёры туда ниче не поставили, то там авионика с завода 50 летней давности
26.09.2020 09:43 Ответить
На днище чтоли садился, а как еще можно выпрыгивать и не разбиться.
25.09.2020 23:13 Ответить
Выпрыгивали при падении и не только двое выжывших..
25.09.2020 23:19 Ответить
выпригивали после касания земли...а понять ,что что то не так-они участвовали в радиообмене с экипажем(самолет ан-26ш,штурманов готовили очевидно).кроме того,при касании вне впп на неровный грунт-любой поймет,что что то случилось.
25.09.2020 23:21 Ответить
Выпрыгивали, значит знали об аварийной ситуации. Значит ошибка пилота исключается.
25.09.2020 23:16 Ответить
Soboleznovanije rodnim pogybsiv.Eto tragedija
25.09.2020 23:20 Ответить
да, соболезнования и слова поддержки в коментах из Латвии.

viseļčaks

25.09.2020 21:25:19

māsa Ukraina, turies!

Jānis Rožkalns

25.09.2020 21:51:54

Izsaku līdzjūtību.
......
25.09.2020 23:27 Ответить
А чего диспетчера молчат? Эфир же был до последнего
25.09.2020 23:20 Ответить
они и будут молчать,вплоть до обьявления результатов расследования
25.09.2020 23:22 Ответить
Щас у свинокацапсин появится испанский диспетчер
25.09.2020 23:34 Ответить
кто за это ответит, или будут отмазывать виновных, как назарова, вина которого доказана..
куда они летели ночью, не исключена диверсия со стороны рашки, значит был слив информации.. при этой власти, правда будет спрятана..
25.09.2020 23:23 Ответить
Какая диверсия, если пилот сообщал о неисправности левого двигателя
26.09.2020 01:39 Ответить
что значит 3 ищет, это что, тепловизоров у военных нема? Ведь если травмирован вожна каждая минута.
25.09.2020 23:23 Ответить
Пропавшие могут быть за 300-500 м до места падения...
25.09.2020 23:28 Ответить
ну и что, так в темноте даже не подвижного но живого с тепловизором сразу наити можно, ищет у нас в лесных кварталах 3х3 км. и находят быстро
25.09.2020 23:36 Ответить
В Норвегии !
25.09.2020 23:38 Ответить
в Латвие но и в Норге так же, тут только в добавок горы и лес.
25.09.2020 23:58 Ответить
Мне кажется, что там после взрыва земля огнем прогрелась. И найти среди железа раненого или друп будет проблематично. Возможно я ошибаюсь
25.09.2020 23:36 Ответить
легче чем без него да и быстрее.
25.09.2020 23:38 Ответить
Что-то мне напоминает историю с луганским ИЛ-76 и отдаленно с польским Ту-154
25.09.2020 23:40 Ответить
не думаю, руцкие и так теперь прижаты, ещё звиздюлин им будет не посильно.
26.09.2020 00:00 Ответить
о вы плохо знаете руцких, если думаете что в случае "прижаты" они теряют дееспособность. уверена, вы знакомы как ведут себя крысы, загнанные в угол. а до угла им далеко - они еще генетически гулаги не забыли.
26.09.2020 08:27 Ответить
сгорели они с вероятностью 90%. Ты же не видел как АНы падают, как пассажиры выглядят после крушения, как сгорают без остатка.
25.09.2020 23:39 Ответить
нет не выдел. и это хорошо, я был бы рад если бы небыло б такого текста о катастрофе
26.09.2020 00:07 Ответить
Аны просто так не падают...
25.09.2020 23:32 Ответить
Два двигателя. 98% ошибка пилота, 2% или отказ или сбили. Руководителю полётов, руководителю зоны посадки, если борт перепутал дорогу с полосой - тюрьма.
25.09.2020 23:37 Ответить
Даже если на аэродроме нету ILS, то в любом случае должны быть БПРМ и ДПРМ. Как в таком случае можно спутать дорогу с ВПП ?. Тем более, что пилоты штатные военные летуны и траверзу посадки на этом аэродроме они с закрытыми глазами найдут
25.09.2020 23:44 Ответить
ILS нет 100%. Падение было на дальности 2 км. Если не было отказа техники, то летчик не перевел давление. АНы как правило сами на посадку заходят, руководитель зоны посадки профукал 200%, руководитель полетов профукал тоже, но у него нет курсо-глиссадника, так что РЗП сейчас тяжелые месяца пойдут. С дорогой никто ничего не путал. Я схему глянул. Нет параллельных с ВПП дорог. Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов - Цензор.НЕТ 562
25.09.2020 23:55 Ответить
Аны надежные , ошибка пилота исключена, поломка тоже - при чп сбрасывается топливо и садится на брюхо.. Значить - диверсия , т.к. все пошло неожиданно и быстро...Чтобы нам не втирали Ыксперты - нужно допросить диспетчеров, посмотреть черные ящики, и опросить выживших пацанов..
25.09.2020 23:40 Ответить
у меня ни один боец с ожогами 80% и больше к сожалению не выживал. День-три.
25.09.2020 23:35 Ответить
И НИКТО за ЭТО не ответит. Можете даже не сомневаться. Как не ответил до сих пор. Страна бесправия, воровства/коррупции, вседозволенности и безнаказанности. Страна кривосудия.
Бедные матери..... Курсанты- то вообще ещё дети желторотые..... И врагу не пожелаешь пережить такое....
25.09.2020 23:37 Ответить
руководитель полетов, руководитель зоны посадки. Может еще кто-то.
25.09.2020 23:56 Ответить
Диверсія почалася вже тоді, коли літак піднявся в небо вночі, і наповнений курсантами -- на "учения". Це був черговий вирок.
26.09.2020 08:38 Ответить
глупая или пустоголовая?
26.09.2020 09:51 Ответить
все разом
26.09.2020 10:06 Ответить
расследование никто не проведет борт старый пароплан керувать им изношеным не так то видемо просто Не винитете пилотофф .вот Жуть.долбаная Жуть
26.09.2020 01:35 Ответить
Та я, по ходу, и не о пилотах.... Как по мне, виноват, как минимум, тот, кто выпустил такое корыто в небо в принципе, да ещё с детьми- будущим нашей военной авиации....
26.09.2020 02:34 Ответить
Надо в каждый самолет вместе с нашими мальчиками садить одного работника штаба или министерства !! Может тогда будет толк Какое горе !
26.09.2020 11:00 Ответить
они выпрыгнули перед самой землей типа??? я в лифте когда то думал, что если лифт упадет и если подпрыгнуть перед самым низом, то выжить возможно. Но была мысль, что инерция разгона лифта тебя разгоняет и типа не сработает прыгнуть перед самым падением. А тут пацаны вообще с самолета так подпрыгнули типа.
25.09.2020 23:56 Ответить
кто виновен в падении??? почему самолет упал???
25.09.2020 23:57 Ответить
Деверсия
26.09.2020 00:48 Ответить
Это через десантный отсек выпрыгивали? Его надо открыть... Т.е. те, кто выпрыгивал, имел время на открытие люка, и знал где он открывается... Т.е. произошла нестандартная ситуация...
26.09.2020 00:58 Ответить
ну все таки они курсанты, а не пассажиры какого то лоу коста. Скорее всего они и самолет на земле изучали, и проходили теорию по авариям и технике безопасности, а дальше они уже оценивали риски и принимали очень быстрое решение. Сейчас бы им хорошую охрану поставить, я думаю им будет что рассказать.
26.09.2020 05:31 Ответить
Совершенно ясно. Самолет был неисправен, но его выпустили в рейс. Отвечать должен тот кто выпустил. На его совести гибель 26 человек
26.09.2020 01:35 Ответить
Если пилот сообщал что левый двигатель неисправен, то диверсия и поражение самолета маловероятны. Виновен тот кто отвечал за техническое состояние самолета.
26.09.2020 01:37 Ответить
Мои соболезнования погибшим, раненым, скорейшего выздоровления! При этом всем, учебный полет, почему без парашютов! Военный летчик должен иметь парашют- это не гражданский авиалайнер! Двигатель отказал в воздухе, на высоте минимимум пару тыся, можно было организовать эвакуацию личного состава. Людей можно было бы сохранить, а инструктора уже как нибудь садили бы самолет.На то они и профи. Мое мнение! Может быть я и не прав.
26.09.2020 01:55 Ответить
даже с отказом 2 х движков, они могут планировать
26.09.2020 07:01 Ответить
Загинули курасанти 4-го курсу. Це готові офіцери - льотчики. Підготовка такого офіцера для кожноі держави коштує декілька мільйонів,а на іх службу країні...взагалі без оцінювання,бо надважлива. Склонемо голови перед цими молодими нашими надіями,які гинуть тепер не тільки на передовій,а і у тилу від диверсій та нехтування ЗСУ самого застратого головнокомандувача та його поставлених генералів. Геть Зеленського від президенства! Він несе нам горе і трагедії !
26.09.2020 05:13 Ответить
Дався вам той Зеленський. Повиганяти всю "кадрову" сволоту - дебільних тупорилих полковників і генералів, котрі попродавали і попропивали все що можна у військах, неспромоглися організувати відсіч агресії, відсиділися під час війни а зараз повилазили і знову, дуючи щоки і нахмуривши брови, розказують суспільству про "здобутки" в розбудові "новітніх" ЗСУ!
Навіщо утримувати цю пузату рухлядь, якщо на війну військо снаряжало суспільство, звичайні люди?
Ненавиджу цих пихатих козломордих неграмотних мерзотників - "справжніх полковників" - алкоголіків і таких же генералів - ідіотів!!!
26.09.2020 15:20 Ответить
Если на самолете была авария и не работал левый двигатель, то надо было перед посадкой сбросить избыток топлива. Тогда пожар был бы не такой мощный
Хотя все мы умные задним числом. Но уж очень пацанов жалко. Молодые здоровые, курсанты. И родителей...!!!
26.09.2020 05:42 Ответить
Царство небесне загиблим хлопцям.
26.09.2020 08:12 Ответить
Що робили три десятки курсантів в темну пору доби в польоті в древньому курнику АН-26?
Ніякої військової цінності цей літак не має, хіба що у нас навчання проводиться по підручниках 60-х років.
Виглядає на диверсію з метою одним махом знищити молодих українських пілотів.
26.09.2020 08:46 Ответить
А підриви військових складів на диверсію не схоже? Путін, звичайно, підірвав. З дронів бомби скинув.
Ще раз наголошую: подібні трагедії були і наразі залишаються можливими допоки фізично не виздихає (так як позвільняти їх не має "політичної волі") вся ця совкосволота - "кадрові" старші й вищі офіцери - покидьки, боягузи і дезертири, - виняткові володарі сакральних знань по водінню військ.
Ненавиджу цих мерзотників!
26.09.2020 16:12 Ответить
Из имеющейся скудной информации о отказе двигателя мог не зафлюгироваться винт. при этом возникает авторотация очень большая отрицательная тяга. Принудительно зафлюгировать могли не успеть. При этом самолет с полностью выпущенной механизацией может резко снижаться.Тяги одного двигателя при авторотации другого не хватает. Третий вспомогательный двигатель(Ру 19а300) запустить бы не успели. Судя по удалению от ВПП высота на глиссаде небольшая. Видя что не дотягивают, могли попытаться сесть на площадку подобранную с воздуха. В данном случае - дорогу. Но это домыслы. Расшифровка МСРП покажет. Но кацапская диверсия не исключается... По поводу отказа двигателя. Это достаточно не редкая ситуация. Любая техника отказывает. Пилоты проходят тренировки на тренажерах и как правило подобная нештатная ситуация проблем не вызывает. Недостаток Ан- 26, 24 в отличии от Ан-32 недостаточная тяга двигателей в нештатных ситуациях, особенно при включенной противообледенительной системе. Ан-26 с отказавшим двигателем взлететь не может - как кто то выше писал. Только может уйти на 2 круг. Но при условии зафлюгированного винта отказавшего двигателя.
26.09.2020 09:19 Ответить
найширійщі співчуття родинам загиблих
26.09.2020 09:42 Ответить
такие молодые, Царствие Небесное...
26.09.2020 09:46 Ответить
Теперь вечно молодые
26.09.2020 11:01 Ответить
правящие мрази , стреляйтесь уроды!!
26.09.2020 11:27 Ответить
Вони віддали своє Життя за Україну,...(((...
Героям Слава, Батькам Співчуття, але чи загоїть це Біль!
26.09.2020 15:31 Ответить
Дай Бог щоб вижив курсант - це головний свідок, він повинен розказати що сталось, непогано до нього поставити охорону, бажано з с СБУ
26.09.2020 22:00 Ответить
 
 