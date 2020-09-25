Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
При крушении самолета с курсантами и офицерами ВСУ люди выпрыгивали с борта на землю. Двоим удалось выжить, один из них может говорить. Еще троих ищут.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его данным, два человека, которые смогли спастись - курсанты.
"Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй ранен, но может говорить", - написал Бутусов.
"При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", - добавил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине
Як же так.
Гори в аду, тварь **********, вместе с "мирными соотечественниками"
Порошенко, уже больше года как не является Президентом, так в чем проблема?
Оно предпочитает выглядеть полным идиотом, проверяя как работает служба доставки "Укрпочты" или кататься по регионам, (показывая всему цивилизованному миру, что исполнительная власть в Украине, попросту отсутствует), чем заниматься своими прямыми обязанностями!
Кроме того, в отличии от дельтоплана посадку самолета не только пилоты контролируют, в данном случае экипажу уже должны были раз 5 сообщить что они отклонились от глиссады
viseļčaks
25.09.2020 21:25:19
māsa Ukraina, turies!
Jānis Rožkalns
25.09.2020 21:51:54
Izsaku līdzjūtību.
......
куда они летели ночью, не исключена диверсия со стороны рашки, значит был слив информации.. при этой власти, правда будет спрятана..
Бедные матери..... Курсанты- то вообще ещё дети желторотые..... И врагу не пожелаешь пережить такое....
Навіщо утримувати цю пузату рухлядь, якщо на війну військо снаряжало суспільство, звичайні люди?
Ненавиджу цих пихатих козломордих неграмотних мерзотників - "справжніх полковників" - алкоголіків і таких же генералів - ідіотів!!!
Хотя все мы умные задним числом. Но уж очень пацанов жалко. Молодые здоровые, курсанты. И родителей...!!!
Ніякої військової цінності цей літак не має, хіба що у нас навчання проводиться по підручниках 60-х років.
Виглядає на диверсію з метою одним махом знищити молодих українських пілотів.
Ще раз наголошую: подібні трагедії були і наразі залишаються можливими допоки фізично не виздихає (так як позвільняти їх не має "політичної волі") вся ця совкосволота - "кадрові" старші й вищі офіцери - покидьки, боягузи і дезертири, - виняткові володарі сакральних знань по водінню військ.
Ненавиджу цих мерзотників!
Героям Слава, Батькам Співчуття, але чи загоїть це Біль!