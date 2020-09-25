Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

При крушении самолета с курсантами и офицерами ВСУ люди выпрыгивали с борта на землю. Двоим удалось выжить, один из них может говорить. Еще троих ищут.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его данным, два человека, которые смогли спастись - курсанты.

"Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй ранен, но может говорить", - написал Бутусов.

"При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю", - добавил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

