Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
17 038 132

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы на Харьковщине, - ГБР

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы на Харьковщине, - ГБР

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГБР.

Проверяются такие версии следствия:

  • катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
  • катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
  • ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
  • ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации

С целью установления причин и обстоятельств катастрофы создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции Украины, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Министерства обороны Украины, следователей Государственного бюро расследований и прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Также читайте: Черный ящик разбившегося под Чугуевом самолета пока не найден, - СБУ

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) ГБР (3184)
Топ комментарии
+40
версию о диверсии даже не рассматривают.. чтобі не обидеть "другую сторону"
показать весь комментарий
26.09.2020 11:24 Ответить
+26
Не виключаю, що наш розбитий літак - це наслідок російської диверсії.
Дуже всі розслабилися при клоуні, і його оточенням , а точніше кротами і
забули, що війна триває, на жаль !
показать весь комментарий
26.09.2020 11:27 Ответить
+23
Диверсія росіян навіть не розглядається...
показать весь комментарий
26.09.2020 11:28 Ответить
Страница 2 из 2
Кто сказал, что все так и было?
26.09.2020 12:35 Ответить
Кто сказал что так не было ?
26.09.2020 13:05 Ответить
рассматриваться должны все версии. только нафига это надо консервам фсб?
26.09.2020 12:16 Ответить
По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая, отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова. https://censor.net/ru/n3221363

Добре перевірте технічних спеціалістів, які оглядали літак перед останнім вильотом.
26.09.2020 12:17 Ответить
Среди причин катастрофы рассматривается версия теракта. Об этом на месте катастрофы, по словам журналиста, сказал глава СБУ https://file.liga.net/persons/bakanov-ivan Иван Баканов .
26.09.2020 12:21 Ответить
Слідство розглядає 4 версії авіакатастрофи на Харківщині, - ДБР - Цензор.НЕТ 4947
26.09.2020 12:25 Ответить
Яяяя....эээээ.....ммммм.....скажу правду. Эти версии не оправдаются. Самолет полностью исправен. Командир подготовлен. Более того, даже с одним двигателем он вообще может летать, не то что, сесть.
Это.....преднамеренное убийство. И ..не первый раз. Можете ругаться. Но аварии будут продолжаться, пока вы не поймете, что вас убивают маленькие зеленые.
26.09.2020 12:39 Ответить
800 часов налета - это вообще ни о чем. Тем более , что в налет зачисляют и такие вот общие полеты скопом в салоне. С одним движком не всегда может сесть
26.09.2020 12:42 Ответить
Всегда. Он с одним движком даже взлетает спокойно, с грузом даже , ограничивается только общий вес , он должен быть не более 20500 кг, т.е, он бы с курсантами даже взлетел бы без проблем
26.09.2020 13:53 Ответить
Полеты курсантов в салоне в налет не пишется.
26.09.2020 17:35 Ответить
самое печальное, что какая бы причина в итоге не была бы озвучена, это никого ничему не научит, потому как главный корень здесь все таки старение материальной части...ну не могут самолеты на 5-м десятке лет управляться как прежние - где-то что-то постоянно да скосячит, засранная гидравлика ли, старый вытянутый трос управление подкрылками, что-то в двигателе, сколько бы часов ресурса ему, изношенному, не дали...все это может быть и мелочи, но это неизбежно влияет на общую управляемость...И того немногого, что хватало раньше для гарантированно успешного маневра, уже не хватает...
Ну невозможно обеспечить безопасность на технике, накопившей скрытые дефекты за многолетнюю эксплуатацию...единственный выход - обновление парка, и пока этого не будет все это так и будет повторяться...
26.09.2020 12:41 Ответить
какого года у американцев В52 ? и прекрасно выполняют свои задачи по сей день, для этого нужно меньше грабить и больше вкладывать в оборонку например полная замена электрики и гидравлики на АН26, по сути этот самолёт не убиваем при правильном уходе.
26.09.2020 12:53 Ответить
Это понятно. Но очевидно и то, что время для планового перевооружения ВПС упущено в 00-х. Именно тогда планировалось начать переход В А на АН-70. Но из за кацапские интриг совместная программа так и не началась. А теперь при любых раскладах придется продлевать ресурс стареньких АНов до 50 лет. И если в ближайшие 3 года не начнется серийный выпуск Ан-178, то к 2030 у нас не только боевой, но и транспортной авиации не останется. Придется покупать сильно б/ушные Гелакси, или испанские Саsa.
26.09.2020 13:43 Ответить
Обслуживать нормально нужно. У амеров геркулесы с 56 года летают по всему миру и ничего.
26.09.2020 15:09 Ответить
Молодих людей жаль....((,....
Якщо влада не може навести порядку із собаками на вулицях міст і сіл, то і а авіації такий же "порядок"!!!
26.09.2020 13:12 Ответить
Собаки на вулицях України краще кацапів
26.09.2020 21:53 Ответить
Черносотенная месть.
Трагедия. Сочувствие всем добрым людям. Очень, очень тягостно... Но я думаю, это диверсия и не просто диверсия - это месть. И я думаю все понимают за что мстят черносотенцы именно летчикам! Я думаю после предыдущих событий в небе Украины, это черносотенное злобное зверье начало закусывать свои локти от бессилия... И начали террор.. да... на что они способны ... Устроить диверсию им не многое стоит.. была бы злая воля.
Поэтому. Теперь там, в фуфаечном мире, рассматривают всех украинцев как бы НАТОВскими врагами и война как бы им прямо сейчас. Особенно молодежь для них цель, для них грязных, подлых убийств, потому, что они видят на примере Хабаровска, Белоруссии и тем более Украины, что молодые люди стремятся в будущее, стремятся западной цивильной жизни. А это их бесит, они хотят затормозить. Этот ихний протухший, старый гнилой мир отдает кровавой отрыжкой. Он мстит.
26.09.2020 13:50 Ответить
Следствие ищет одного из членов группы предполетной подготовки самолета.
26.09.2020 13:55 Ответить
https://www.facebook.com/100002305693349/videos/pcb.3337808886305935/3337807929639364 того кто заправил самолёт козлиной мочёй?
26.09.2020 14:08 Ответить
Т.е. версия ,что его сбили Кацапы под руководством ***** ,даже не рассматривается?😠😠😠
26.09.2020 14:03 Ответить
да не сбивали его, он пытался спланировать на трассу.
26.09.2020 14:11 Ответить
ГБР - кацапские ублюдки. у них нет версии диверсии
26.09.2020 16:36 Ответить
ага, диверсия сразу отметается.. тогда понятно, почему Зеля-уклонистка отдала расследование своим ручным собачкам из ДБР
26.09.2020 19:03 Ответить
думаю диверсия.
значит, вате можно без проблем разбивать памятники АТОшникам, а пару гаек в двигатель самолета закинуть проблема?? Тем более если тот самолет не охраняется, веб-камеры снимающей его ремонт нет (кто и что делал никто не установит).
Это все из той же оперы как и "случайно" загораются у нас леса...и в Чернобыльской зоне где радиация...
сопле же неведомо что у "той стороны" война с нами.....
26.09.2020 20:22 Ответить
могли, кстати и прямо из посадки ближайшей ПЗРК лупануть какие нибудь "повстанцы" как их фокин и сопля называют...до границы с парашей там недалеко...
26.09.2020 20:26 Ответить
Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области. Источник: https://censor.net/ru/n3221370

А що ми вже з Московією не воюємо 6 років що немає версій про діверсію кацапів ?
Чи Зе клоун боїться розголосу?
26.09.2020 21:51 Ответить
Земля пухом воякам України

А Зе скавучало що вояки в Україні не гинуть кожну неділю....
26.09.2020 21:56 Ответить
Правительство будет пытаться свалить всё на ошибки погибших пилотов, чтобы не отвечать за крупнейшую трагедию.
26.09.2020 22:01 Ответить
Пятая и единственная - виновата береза.
26.09.2020 22:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 