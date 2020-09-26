Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы на Харьковщине, - ГБР

Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба ГБР.

Проверяются такие версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

С целью установления причин и обстоятельств катастрофы создана совместная комиссия из числа специалистов Министерства юстиции Украины, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Министерства обороны Украины, следователей Государственного бюро расследований и прокуроров Офиса Генерального прокурора.

