Черный ящик разбившегося под Чугуевом самолета пока не найден, - СБУ

Авиакатастрофа под Чугуевом унесла жизни 25 человек - курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и членов экипажа. Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения. На месте катастрофы продолжаются поиски черного ящика самолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"По имеющейся информации, учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50. Учебным планам была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.

По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали - все полеты выполнял командир. После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 - запросил заход на посадку, в 20.43 - прошел дальний привод, в 20.45 - произошла авиакатастрофа", - говорится в сообщении.

Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.

"Прибор объективного контроля самолета ( "черный ящик") не найден. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета", - отметили в СБУ.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.