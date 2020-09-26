Черный ящик разбившегося под Чугуевом самолета пока не найден, - СБУ
Авиакатастрофа под Чугуевом унесла жизни 25 человек - курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и членов экипажа. Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения. На месте катастрофы продолжаются поиски черного ящика самолета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По имеющейся информации, учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18.50 и должны были продолжаться до 22.50. Учебным планам была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей в соответствии с курсом боевой подготовки.
По предварительной информации, непосредственно управление самолетом курсанты не совершали - все полеты выполнял командир. После выполнения части маршрута в 20.38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20.40 - запросил заход на посадку, в 20.43 - прошел дальний привод, в 20.45 - произошла авиакатастрофа", - говорится в сообщении.
Всего на борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа.
"Прибор объективного контроля самолета ( "черный ящик") не найден. Для его поиска приняты меры по ограждению и охране места падения самолета", - отметили в СБУ.
На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.
судячи з видалення моїх коментарів
Ці ніколи його не звинуватять, навіть якщо будуть стовідсоткові докази.
Район очеплено, на місці створено оперативний штаб. Організовано місце для розміщення родичів, надається медична та психологічна допомога.
Знайдено бортові самописці, вони вціліли, але їх іще не вилучено із літака.
Тривають пошуки іще трьох чоловік, військовослужбовці прочісують місцевість довкола місця катастрофи.
При зеленьскому ідіотами можуть прикидуватися чиновники будь яких рівней. Паясом це сприймається нормально. Але чи довго так протримається держава?
вот нашел в твитере..
если правда, то 2-ной перегруз..
Экипаж: 6 человек.
Пассажировместимость: до 38 человек личного состава, или 30 десантников, или 24 раненых на носилках.
перегруз не потянул..