Літаку, який розбився на Харківщині, нещодавно було продовжено термін експлуатації підприємством-виробником, - командування Повітряними силами ЗСУ

Літак Ан-26Ш (бортовий номер 76), який розбився на Харківщині, цього року отримав продовження терміну експлуатації підприємством-виробником.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Планом утримання і розвитку Збройних сил України на 2020 рік та Планом ремонту озброєння, військової техніки та майна Збройних сил України виконання капітального ремонту літака Ан-26Ш №56-08 (бортовий номер 76) не передбачалося.

"У 2020 році між командуванням Повітряних сил та ДП "Антонов" справді було укладено договір про продовження термінів служби дев'яти літаків Ан-24, 26, 30 Повітряних сил, включно з цим літаком, - повідомляють у командуванні ПС. - Зазначені роботи були виконані в повному обсязі, і за їх позитивними результатами ДП "Антонов" продовжило термін служби цих літаків на 2 роки".

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Тому інформація про те, що літак Ан-26Ш, який зазнав катастрофи під Чугуєвом на Харківщині, нібито не був готовий до виконання польотів і планувався найближчим часом до ремонту, не відповідає дійсності, сказано в повідомленні.