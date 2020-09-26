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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Літаку, який розбився на Харківщині, нещодавно було продовжено термін експлуатації підприємством-виробником, - командування Повітряними силами ЗСУ

Літаку, який розбився на Харківщині, нещодавно було продовжено термін експлуатації підприємством-виробником, - командування Повітряними силами ЗСУ

Літак Ан-26Ш (бортовий номер 76), який розбився на Харківщині, цього року отримав продовження терміну експлуатації підприємством-виробником.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Планом утримання і розвитку Збройних сил України на 2020 рік та Планом ремонту озброєння, військової техніки та майна Збройних сил України виконання капітального ремонту літака Ан-26Ш №56-08 (бортовий номер 76) не передбачалося.

"У 2020 році між командуванням Повітряних сил та ДП "Антонов" справді було укладено договір про продовження термінів служби дев'яти літаків Ан-24, 26, 30 Повітряних сил, включно з цим літаком, - повідомляють у командуванні ПС. - Зазначені роботи були виконані в повному обсязі, і за їх позитивними результатами ДП "Антонов" продовжило термін служби цих літаків на 2 роки".

Читайте також: Ан-26, який розбився на Харківщині, мав наліт 5 985 годин із призначеного ресурсу 20 тис. льотних годин, - Уруський

Тому інформація про те, що літак Ан-26Ш, який зазнав катастрофи під Чугуєвом на Харківщині, нібито не був готовий до виконання польотів і планувався найближчим часом до ремонту, не відповідає дійсності, сказано в повідомленні.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) ВПС (177) літак (2933) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+8
У англичан в офицерской аттестации особая графа есть: везучий офицер или невезучий? У них признанного неудачника в серьезную операцию не пошлют: провалит обязательно. Соболев Л.,т.2, Морская душа.1972./ За полтора года главнокомандующий ВСУ в звании Четыреждыуклонист доказал: он-невезучий.
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26.09.2020 15:27
+3
Возраст, но он в пределах установленного разработчиком предельного календарного срока службы. Соответственно, по этому параметру ограничений на полеты не имел.
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26.09.2020 15:33
+3
Посмотри какого года выпуска амеровские военные самолеты. Особенно дальняя авиация и не пори херни.
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26.09.2020 15:38
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У англичан в офицерской аттестации особая графа есть: везучий офицер или невезучий? У них признанного неудачника в серьезную операцию не пошлют: провалит обязательно. Соболев Л.,т.2, Морская душа.1972./ За полтора года главнокомандующий ВСУ в звании Четыреждыуклонист доказал: он-невезучий.
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26.09.2020 15:27 Відповісти
Немає ніякої містики просто авіаційне пальне було низької якості а монополіст по поставкам авіаційного пального це коломойського!
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26.09.2020 15:52 Відповісти
Правильно. 43 года для самолёта не возраст. Его ещё на 43 планировали. Лётчик, стопудово, виноват. Заснул за рулём. Сейчас ящик найдут, он подтвердит.
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26.09.2020 15:31 Відповісти
Возраст, но он в пределах установленного разработчиком предельного календарного срока службы. Соответственно, по этому параметру ограничений на полеты не имел.
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26.09.2020 15:33 Відповісти
Посмотри какого года выпуска амеровские военные самолеты. Особенно дальняя авиация и не пори херни.
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26.09.2020 15:38 Відповісти
Очень правильное сравнение. Можно ещё запорожец с фордом сравнить.
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26.09.2020 16:02 Відповісти
Почему тогда у нас визжат что автомобили старше 5 лет ето уже разваливающиеся бляхи, в то время когда в США до сих пор ездят автомобили 60-х годов? Может уже хватит людей дурить двойными стандартами, выгодными для воров-олигархов. Или трусы оденьте или галстук снимите.
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26.09.2020 16:03 Відповісти
Потому что ты на ТАЗ только заработал. А автомобили 60-х годов в США заправляют специальным топливом.
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26.09.2020 16:49 Відповісти
Например самый новый В-52 1961 г.в.
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26.09.2020 15:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/417683 Ну по перше.Вони експлуатують останніх випусків Б-52,а це не 1961 рік.По друге ви порівняйте старий Б-52 і сьогоднішній.Там все інакше,тільки зовнішній вигляд такий же.А в цьому літаку все те саме,що і в 70-роках.
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26.09.2020 15:45 Відповісти
Что за бред? Ты бы в военно-транспортном самолете 70-х годов? А я был и ни раз. Конечно его многократно дорабатывали, устанавливая более современное оборудование.
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26.09.2020 16:51 Відповісти
Это предпоследняя.
B-52G (Model 464-253) построено 193 самолёта в 1958-1961 годах на заводе Boeing Wichita (Kansas).
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26.09.2020 16:53 Відповісти
Это последняя серия.
B-52H (Model 464-261) построено 102 самолёта в 1960-1962 годах на заводе Boeing Wichita (Kansas).
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26.09.2020 16:53 Відповісти
Просто журнописатели дупля не отбивают чем отличается КР от продления срока службы.
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26.09.2020 15:31 Відповісти
Дайте угадаю, запчастями для ремонта самолета помогли рузгие таварищи-партньоры?
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26.09.2020 15:57 Відповісти
розшифруют черный ящик, что то будет известно, но! не уверен что сообщат реальную проблему. наверняка спишут на "стрелочника", это и к гадалке не ходи.
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26.09.2020 16:03 Відповісти
Яке пальне для літаків, якої якості поставляє бородата баба каломойша?

потрібно створювати комісію і відправляти бабу каломойшу на цугундер. вже давно.
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26.09.2020 16:37 Відповісти
Двигатели от Мотор Сич стояли...есть вопросы к этому предприятию...
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26.09.2020 17:44 Відповісти
--- Сумно й недоречно про щось інше говорити окрім співчуття рідним . близьким загиблих та все ж згадаймо : минулої неділі всі ми активно " співчували " з приводу того .як бомбонули у Лівії літачок з вагнерівськими головорізами... На підсвідомості промайнуло : ліліпутін нам цього НЕ ПОДАРУЄ... Довжилезні пазурі у його агентяр . а тим більше .коли його ЗЕ-кадри унас за керманичів ... Опісля показової марноти--марнот господарі харківщини /де сталась трагедія / добкіни ---бобкіни з кернесом на додачу обтяпають це .як трагедію із висновком : " человеческий фактор ! "
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26.09.2020 17:44 Відповісти
Якщо розробник встановлює строки експлуатації, то він повинен відповідати цим висновкам. Тим більше, що літаку недавно поновили строки експлуатації.
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26.09.2020 18:07 Відповісти
Для початку потрібно розібратись, як проводили тех. огляд для поновлення експлуатації, що літак відразу став причиною стількох жерт! Та й питання до виробника двигунів - фірми "Мотор Січ", оскільки, не виключено, що причиною катастрофи стала саме відмова роботи двигуна!
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26.09.2020 18:32 Відповісти
Коли переноситься капремонт???
Коли грошей нема...
Бубочкє гроші потрібні на інше - армія взагалі заважає капітулювати...
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26.09.2020 22:14 Відповісти
https://censor.net/ua/user/476050! Ну,вообще-то Моторсич вроде марку качества держит,не зря ведь ее и китайцы и рашка всеми силами хотели приобрести себе!..
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27.09.2020 00:02 Відповісти
Двигун від Мотор Січ до яких є багато запитань по якості!
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28.09.2020 09:34 Відповісти
Аварія сталась через несправність літака і відповідальним є виробник (Мотор Січ).
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28.09.2020 12:30 Відповісти
 
 