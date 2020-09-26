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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ

Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ

Разбившийся на Харьковщине самолет Ан-26Ш (бортовой номер 76) в этом году получил продление срока эксплуатации предприятием-производителем.

Об этом сообщили в Командовании Воздушными Силами ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Планом содержания и развития Вооруженных Сил Украины на 2020 год и Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества Вооруженных Сил Украины выполнение капитального ремонта самолета Ан-26Ш №56-08 (бортовой номер 76) не предполагалось.

" В 2020 году между командованием Воздушных Сил и ГП "Антонов" действительно был заключен договор о продлении сроков службы девяти самолетов Ан-24, 26, 30 Воздушных Сил, включая этот самолет, - сообщают в командовании ВС. - Указанные работы были выполнены в полном объеме, и по их положительными результатами ГП "Антонов" продолжило срок службы этих самолетов на 2 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

Поэтому информация о том, что самолет Ан-26Ш, потерпевший катастрофу под Чугуевом на Харьковщине, якобы не был готов к выполнению полетов и планировался в ближайшее время к ремонту, не соответствует действительности, говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Читайте также: В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) ВВС (259) самолет (3616) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+8
У англичан в офицерской аттестации особая графа есть: везучий офицер или невезучий? У них признанного неудачника в серьезную операцию не пошлют: провалит обязательно. Соболев Л.,т.2, Морская душа.1972./ За полтора года главнокомандующий ВСУ в звании Четыреждыуклонист доказал: он-невезучий.
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26.09.2020 15:27
+3
Возраст, но он в пределах установленного разработчиком предельного календарного срока службы. Соответственно, по этому параметру ограничений на полеты не имел.
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26.09.2020 15:33
+3
Посмотри какого года выпуска амеровские военные самолеты. Особенно дальняя авиация и не пори херни.
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26.09.2020 15:38
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У англичан в офицерской аттестации особая графа есть: везучий офицер или невезучий? У них признанного неудачника в серьезную операцию не пошлют: провалит обязательно. Соболев Л.,т.2, Морская душа.1972./ За полтора года главнокомандующий ВСУ в звании Четыреждыуклонист доказал: он-невезучий.
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26.09.2020 15:27 Ответить
Немає ніякої містики просто авіаційне пальне було низької якості а монополіст по поставкам авіаційного пального це коломойського!
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26.09.2020 15:52 Ответить
Правильно. 43 года для самолёта не возраст. Его ещё на 43 планировали. Лётчик, стопудово, виноват. Заснул за рулём. Сейчас ящик найдут, он подтвердит.
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26.09.2020 15:31 Ответить
Возраст, но он в пределах установленного разработчиком предельного календарного срока службы. Соответственно, по этому параметру ограничений на полеты не имел.
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26.09.2020 15:33 Ответить
Посмотри какого года выпуска амеровские военные самолеты. Особенно дальняя авиация и не пори херни.
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26.09.2020 15:38 Ответить
Очень правильное сравнение. Можно ещё запорожец с фордом сравнить.
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26.09.2020 16:02 Ответить
Почему тогда у нас визжат что автомобили старше 5 лет ето уже разваливающиеся бляхи, в то время когда в США до сих пор ездят автомобили 60-х годов? Может уже хватит людей дурить двойными стандартами, выгодными для воров-олигархов. Или трусы оденьте или галстук снимите.
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26.09.2020 16:03 Ответить
Потому что ты на ТАЗ только заработал. А автомобили 60-х годов в США заправляют специальным топливом.
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26.09.2020 16:49 Ответить
Например самый новый В-52 1961 г.в.
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26.09.2020 15:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/417683 Ну по перше.Вони експлуатують останніх випусків Б-52,а це не 1961 рік.По друге ви порівняйте старий Б-52 і сьогоднішній.Там все інакше,тільки зовнішній вигляд такий же.А в цьому літаку все те саме,що і в 70-роках.
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26.09.2020 15:45 Ответить
Что за бред? Ты бы в военно-транспортном самолете 70-х годов? А я был и ни раз. Конечно его многократно дорабатывали, устанавливая более современное оборудование.
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26.09.2020 16:51 Ответить
Это предпоследняя.
B-52G (Model 464-253) построено 193 самолёта в 1958-1961 годах на заводе Boeing Wichita (Kansas).
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26.09.2020 16:53 Ответить
Это последняя серия.
B-52H (Model 464-261) построено 102 самолёта в 1960-1962 годах на заводе Boeing Wichita (Kansas).
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26.09.2020 16:53 Ответить
Просто журнописатели дупля не отбивают чем отличается КР от продления срока службы.
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26.09.2020 15:31 Ответить
Дайте угадаю, запчастями для ремонта самолета помогли рузгие таварищи-партньоры?
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26.09.2020 15:57 Ответить
розшифруют черный ящик, что то будет известно, но! не уверен что сообщат реальную проблему. наверняка спишут на "стрелочника", это и к гадалке не ходи.
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26.09.2020 16:03 Ответить
Яке пальне для літаків, якої якості поставляє бородата баба каломойша?

потрібно створювати комісію і відправляти бабу каломойшу на цугундер. вже давно.
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26.09.2020 16:37 Ответить
Двигатели от Мотор Сич стояли...есть вопросы к этому предприятию...
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26.09.2020 17:44 Ответить
--- Сумно й недоречно про щось інше говорити окрім співчуття рідним . близьким загиблих та все ж згадаймо : минулої неділі всі ми активно " співчували " з приводу того .як бомбонули у Лівії літачок з вагнерівськими головорізами... На підсвідомості промайнуло : ліліпутін нам цього НЕ ПОДАРУЄ... Довжилезні пазурі у його агентяр . а тим більше .коли його ЗЕ-кадри унас за керманичів ... Опісля показової марноти--марнот господарі харківщини /де сталась трагедія / добкіни ---бобкіни з кернесом на додачу обтяпають це .як трагедію із висновком : " человеческий фактор ! "
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26.09.2020 17:44 Ответить
Якщо розробник встановлює строки експлуатації, то він повинен відповідати цим висновкам. Тим більше, що літаку недавно поновили строки експлуатації.
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26.09.2020 18:07 Ответить
Для початку потрібно розібратись, як проводили тех. огляд для поновлення експлуатації, що літак відразу став причиною стількох жерт! Та й питання до виробника двигунів - фірми "Мотор Січ", оскільки, не виключено, що причиною катастрофи стала саме відмова роботи двигуна!
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26.09.2020 18:32 Ответить
Коли переноситься капремонт???
Коли грошей нема...
Бубочкє гроші потрібні на інше - армія взагалі заважає капітулювати...
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26.09.2020 22:14 Ответить
https://censor.net/ua/user/476050! Ну,вообще-то Моторсич вроде марку качества держит,не зря ведь ее и китайцы и рашка всеми силами хотели приобрести себе!..
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27.09.2020 00:02 Ответить
Двигун від Мотор Січ до яких є багато запитань по якості!
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28.09.2020 09:34 Ответить
Аварія сталась через несправність літака і відповідальним є виробник (Мотор Січ).
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28.09.2020 12:30 Ответить
 
 