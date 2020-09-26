Разбившемуся на Харьковщине самолету недавно был продлен срок эксплуатации предприятием-производителем, - командование Воздушными Силами ВСУ
Разбившийся на Харьковщине самолет Ан-26Ш (бортовой номер 76) в этом году получил продление срока эксплуатации предприятием-производителем.
Об этом сообщили в Командовании Воздушными Силами ВСУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Планом содержания и развития Вооруженных Сил Украины на 2020 год и Планом ремонта вооружения, военной техники и имущества Вооруженных Сил Украины выполнение капитального ремонта самолета Ан-26Ш №56-08 (бортовой номер 76) не предполагалось.
" В 2020 году между командованием Воздушных Сил и ГП "Антонов" действительно был заключен договор о продлении сроков службы девяти самолетов Ан-24, 26, 30 Воздушных Сил, включая этот самолет, - сообщают в командовании ВС. - Указанные работы были выполнены в полном объеме, и по их положительными результатами ГП "Антонов" продолжило срок службы этих самолетов на 2 года".
Поэтому информация о том, что самолет Ан-26Ш, потерпевший катастрофу под Чугуевом на Харьковщине, якобы не был готов к выполнению полетов и планировался в ближайшее время к ремонту, не соответствует действительности, говорится в сообщении.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
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На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
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B-52G (Model 464-253) построено 193 самолёта в 1958-1961 годах на заводе Boeing Wichita (Kansas).
B-52H (Model 464-261) построено 102 самолёта в 1960-1962 годах на заводе Boeing Wichita (Kansas).
потрібно створювати комісію і відправляти бабу каломойшу на цугундер. вже давно.
Коли грошей нема...
Бубочкє гроші потрібні на інше - армія взагалі заважає капітулювати...