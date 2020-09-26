На месте авиакатастрофы на Харьковщине найдены тела ещё двух погибших, - ГСЧС
В районе крушения военного самолета в Харьковской области обнаружены тела ещё двух погибших.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован (находится в больнице)", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони не повертаються з польоту.
Вічна пам'ять Вам хлопці.
https://twitter.com/Shtirlitz53
https://twitter.com/Shtirlitz53
Анатолий Штирлиц