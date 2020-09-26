На місці авіакатастрофи на Харківщині знайдено тіла ще двох загиблих, - ДСНС

У районі аварії військового літака в Харківській області виявлено тіла ще двох загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи в Харківській області знайдено тіла 25 загиблих. Одна особа померла в лікарні й одна людина травмована (перебуває в лікарні)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 23 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. Триває пошук двох осіб.

