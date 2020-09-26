РУС
Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко. ВИДЕО

Установленная на высотном здании Чугуева камера смогла заснять последние секунды полета разбившегося самолета ВСУ.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - написал Геращенко.

Он также опубликовал несколько фотографий погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания

Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко 01
Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко 02
Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко 03
Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко 04

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте также: В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко 05

+50
Віну давно закінчено. "Президент дав доручення терміново розібратися, з'ясувати причину такої трагедії, яка відбулася, на жаль, В МИРНИЙ ЧАС в нашій державі". Це пряма мова. Олег Таранов. Заступник Єрмака. У цих покидьків мирний час.
26.09.2020 14:19
+30
Це тролів на сайт заслали?
26.09.2020 14:07
+27
Бедные дети. Вся жизнь впереди..... Соболезнования родственникам и близким.....
26.09.2020 14:19
одинь окуляры п .......
26.09.2020 14:18
Ну вот теперь всё стало ясно.
26.09.2020 14:17
посмотрите на видео ,сначала маленький взрыв в воздухе и сразу падение и большой взрыв
https://censor.net/ru/comments/locate/3221386/019214b7-6615-7055-b701-417c9761a92b
26.09.2020 14:17
а не фары в самом начале? хотя как для фар то ярко как то слишком. хер его знает. но то что сразу после того как идет засветка "от фар" самолет резко уходит влево - это видно очень ясно
26.09.2020 14:19
На взрыв не похоже - была бы яркая вспышка, а не постоянный ровный свет. Тогда уж пожар, но о пожаре двигателя никто не сообщал.
26.09.2020 14:36
разное сообщают...о выпрыгивании, например...
качество с этих камер и днем не очень то...а ровный свет или яркая вспышка с обратной стороны, непонятно...но быстро
26.09.2020 14:58
эгзперды появились
27.09.2020 08:18
Бедные дети. Вся жизнь впереди..... Соболезнования родственникам и близким.....
26.09.2020 14:19
Очень жаль пацанов
26.09.2020 14:21
Замените ХНУПСу гавнолеты, что бы не подвергать наших детей таким трагедиям!!
26.09.2020 20:30
Віну давно закінчено. "Президент дав доручення терміново розібратися, з'ясувати причину такої трагедії, яка відбулася, на жаль, В МИРНИЙ ЧАС в нашій державі". Це пряма мова. Олег Таранов. Заступник Єрмака. У цих покидьків мирний час.
26.09.2020 14:19
День в день, 25 сентября 1985 г. почти там же, в районе Харькова рухнул АН-12.
26.09.2020 15:05
да. 30 км разница
26.09.2020 15:06
Ты знал, что отравление Навального было в годовщину убийства Троцкого? Ровно 80 лет с даты.
26.09.2020 19:06
только что по ящику. одна из жен пилотов. "заявлял что самолет не в слишком хорошем техническом состоянии"
26.09.2020 14:23
Один из пилотов самолета ВСУ Ан-26, разбившегося возле Чугуева, Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии и говорил, что самолет был неисправен.Источник: https://censor.net/ru/n3221404
26.09.2020 18:10
Да простят меня погибшие, но если знал, что самолет неисправен, то почему он на нем полетел? Получается, что он соучастник трагедии.
27.09.2020 16:41
Теперь выясняется что в тот роковой день он совершил 6 полетов.
28.09.2020 09:34
Пишуть, що 43 роки літаку - й навіть не екпсерту зрозуміло, що літак своє налітав. Та й в цей день було сильне навантаження на цей літак - декілька вдалих вильотів з іншими групами... Цікаво перед кожним вилітом його оглядають техніки і хто дає дозвіл на це?
27.09.2020 16:27
ой йо йой, ну падла зебильский войну ес-но не объявит...
26.09.2020 14:24
перед падением маленькая вспышка на самолете и падение
26.09.2020 14:24
братан у тебя уже параноя с твоими вспышками иди проспись на видео все четко и ясно видно что самолет начало кренить в сторону и в конце он ударился об землю
26.09.2020 14:26
одинь окуляры п.......
26.09.2020 14:29
Это посадочный фонарь в просвете между деревьями.
Никакой вспышки-взрыва нет.
26.09.2020 14:59
залыв слыпы и не хрена не бачешь
26.09.2020 14:33
переведи на украинский будь добр и на будущее не коверкай его пожалуйста,или на руццком пиши раз уж на то пошло
26.09.2020 14:35
слэнг
26.09.2020 14:38
Хрэн г!
26.09.2020 15:03
Ты не кацапчик, часом?
Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5374 https://censor.net/ru/user/404701
залыв слыпы и не хрена не бачешь
https://censor.net/ru/comments/locate/3221392/019214b7-6288-7378-8f58-42bae02f0017
26.09.2020 15:02
1.На видео четко видно, что немного правее(на экране) и выше висит неподвижная "лампа", которая после изменения траектории("борт уходит в право") вдруг начинает двигаться влево(на экране) и немного вверх. Что это?
2. Если борт видит камера, то радиовидимость уж точно была. Значит с радаров он не исчезал и радиосвязь с экипажем должна была продолжаться, но после сообщения об отказе двигателя, как я понял, больше никакого радиообмены с экипажем не было.
26.09.2020 16:46 Ответить
радиообмена
26.09.2020 16:49
Ну все, комиссию можно распускать, ты установил причину - самолет сбило НЛО!
26.09.2020 17:23
Да не, я ж не такой уникальный как ты. Я причину не устанавливал, я вопрос спрашивал.
26.09.2020 18:01
Да похоже на посадку заходил еще один борт. Он позже набрал высоту. В Чугуеве 1 полоса на сколько я знаю. Соответственно разрешение на посадку мог получить только один борт...
26.09.2020 19:42
Другой борт, у которого была плановая посадка на которую он получил разрешение, должен был бы сразу, после выдачи разрешения на аварийную посадку, получить срочный отказ и команду на уход на следующий круг.
Если после информации о проблемах с двигателем до падения прошло порядка восьми минут, то в течении всего этого времени уже ни кто не должен был бы заходить на полосу.
Так же интересен момент - сначала свет пульсирующий, что можно отнести на счет маяков, потом яркое пятно, что можно отнести на включение фар посадочных, но почему-то это пятно сначала большого диаметра, потом резко становится меньше, а потом так же резко исчезает вообще, как если бы фары выключились или направление движения изменилось бы на 90 или более градусов по отношению к камере. Но это, такой разворот, наверное не возможно даже при неуправляемом падении такого не маленького самолета.
26.09.2020 22:12 Ответить
и воздух перекроем
26.09.2020 14:30
шо не чем гавно смыть в гаршок какаешь ?
26.09.2020 14:31
сравнивать Львов и Севастополь некорректно,Львов это проевропейский город с красивой старинной архитектурой с наследием от ЮНЕСКО,а севацтополь совковое дерьмецо где кроме моря ничего больше нет
26.09.2020 14:38
В Севастополе воды нету круглые сутки
26.09.2020 14:39
Зачем Севастополю вода ?
Надо наливать, вливать в себя, отливать в кустах, это всё отвлекает от праздника жизни.
Главное, что крымнаш, а вода - это пустяки.
27.09.2020 10:53
Остановка одного двигателя, малая высота и малая скорость, произошло сваливание на одно крыло. Надо было дать форсаж работающему двигателю, уменьшив площадь крыла до 15° и пойти на 2-й круг. Кстати 800 часов налета для летчика - это крайне мало, поэтому не сориентировался наверное.
26.09.2020 14:40
а что за вспышка перед падением ?
26.09.2020 14:43
вам сказали - включил фары дальнего света
26.09.2020 14:44
фары взорвались ?
26.09.2020 14:45
Мозги твои взорвались
26.09.2020 14:51
на месте
26.09.2020 14:52
Приближаясь к земле, он уже шёл за деревьями.
26.09.2020 15:05
да. что очевидно то очевидно. шел значительно ниже глиссады. Трассу Харьков - Чугуев уже едва не косался пнивметиками шасси, а до полочы там еще минимум 2 км.
26.09.2020 18:05
"вспишка" присутствует.
ето не фари.
26.09.2020 15:12
А от ти "зорієнтувався")
27.09.2020 21:59
Перед посадкой включаются посадочные прожектора, довольно мощные, на АН-140 наблюдал
27.09.2020 22:08
москавія знову чорну справу виконала
26.09.2020 14:48
в штаны тебе нагадила?
26.09.2020 17:24
43 года самолёту, угробили будущий цвет украинской авиации, падлы. Посмотрим кого посадят и на сколько или опять под заставу и на волю.
27.09.2020 22:11
На глазах у Путина: на российских учениях "Кавказ-2020" случилось уже третье ЧП
26.09.2020 14:50
Спалился, не пукина, а *****
26.09.2020 14:52
первое свой танк подбили ,потом солдат стрелял с гранатомета и руку оторвало и наконец С400 ракета упала на расчет
26.09.2020 14:55
Еще сожгли КаМАЗ и сбили СУ-30
26.09.2020 16:51
Ракета правда упала не на расчет, а метрах в 100 и кроме ракеты там вроде ни кто не пострадал
26.09.2020 16:52
Пострадал бюджет - сколько стоила недоракета?
А ещё территорию оттирать.
27.09.2020 10:55
У них дядя на бюджетной фабрике работает, Так что у него этого бюджета - просто завались ...
27.09.2020 17:48
как вы там свинособаки пишите у себя в рыгаловках-форумах? "на Украине нет авиации". как видишь есть. и еще одна ваша фраза на очередное падение вашего корыта "не падает тот кто не летает". засохни спермотозоид.
26.09.2020 15:09
Какие нахрен фары?У него ЧТО фары светят во все стороны?Очень похоже на подрыв ПЗРК.И как то странно что при абсолютно целой хвостовой части, никак нейдут черные ящики,
26.09.2020 15:34
Да,да мордва взрыв, у ************, пуканы взорвались
26.09.2020 15:42
Я так явно полагаю что бытовой идиотизм обильно переростает в профессиональный.Явно виден взрыв и похоже языки пламени вплоть до падения.
26.09.2020 15:54
а я о чем? даже если влево отклонился, то какой "свет фар" может мерцать сбоку??? только пламя горящего самолета!
26.09.2020 19:56
Такие ребята! Нет слов!
26.09.2020 15:58
Царствие Небесное!
Очень жаль((( Мои соболезнования родным и близким...
Какие хлопцы были классные...
Нет слов...
26.09.2020 16:32
Бог мой,какие красивые дети.....Искренние соболезнования родителям и близким...
26.09.2020 17:15
Походу один движок вырубили и самолет повело.
Зафлюгировать лопасти остановленного винта не успели - вот и повело.

Грубо говоря, с одной стороны винт тянет, а с другой тормозит стоящими, как парус, лопастями.
26.09.2020 18:03
Зачем эти фотографии выкладывать, родителям и женам горе на всю оставшуюся жизнь.
26.09.2020 18:13
Нет слов. Пусть скажет музыка- https://www.youtube.com/watch?v=XSj1zKsRJc4
26.09.2020 18:21
какая же она мразь этот Геращенко
26.09.2020 20:38
ужас
26.09.2020 20:40
Бедные родители какие славные парни.
26.09.2020 21:02
Надо дождаться обработки чёрных ящиков, если их всё же решат найти.
А то могут потеряться.
27.09.2020 10:59
Версия работы кацапско-лугандонской диверсионной группы крайне неудобна для зе власти.
Якобы устойчивое перемирие с кацапам это единственная якобы заслуга зе за 1,5 года при власти. Все остальные дела - сплошные зашквары.
Версия кацапской диверсии не такая уж и фантастическая. Взрывали же они арсеналы в нас в глубоком тылу. Почему не вальнуть военный самолет, в самом уязвимом месте , при заходе на посадку?
И кремлю эта трагедия выгодна: еще одно доказательство теории что Украина - failed state, управляемая недоумками
27.09.2020 13:08
1. Почему движок отказал именно в том полёте, когда на борту было столько курсантов ?.
2. Почему диспетчер целую минуту их игнорировал, зная, что они у самой земли
с отказавшим двигателем ?.
27.09.2020 13:22
Были бы отличными лётчиками, на фото яркие здоровые лица. Видно что и со здоровьем всё хорошо и в голове порядок. Очень жаль.
28.09.2020 09:48
