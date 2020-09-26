Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко. ВИДЕО
Установленная на высотном здании Чугуева камера смогла заснять последние секунды полета разбившегося самолета ВСУ.
Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - написал Геращенко.
Он также опубликовал несколько фотографий погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.
Читайте на Цензор.НЕТ: Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Читайте также: В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76
качество с этих камер и днем не очень то...а ровный свет или яркая вспышка с обратной стороны, непонятно...но быстро
Никакой вспышки-взрыва нет.
залыв слыпы и не хрена не бачешь
2. Если борт видит камера, то радиовидимость уж точно была. Значит с радаров он не исчезал и радиосвязь с экипажем должна была продолжаться, но после сообщения об отказе двигателя, как я понял, больше никакого радиообмены с экипажем не было.
Если после информации о проблемах с двигателем до падения прошло порядка восьми минут, то в течении всего этого времени уже ни кто не должен был бы заходить на полосу.
Так же интересен момент - сначала свет пульсирующий, что можно отнести на счет маяков, потом яркое пятно, что можно отнести на включение фар посадочных, но почему-то это пятно сначала большого диаметра, потом резко становится меньше, а потом так же резко исчезает вообще, как если бы фары выключились или направление движения изменилось бы на 90 или более градусов по отношению к камере. Но это, такой разворот, наверное не возможно даже при неуправляемом падении такого не маленького самолета.
ето не фари.
Очень жаль((( Мои соболезнования родным и близким...
Какие хлопцы были классные...
Нет слов...
Зафлюгировать лопасти остановленного винта не успели - вот и повело.
Грубо говоря, с одной стороны винт тянет, а с другой тормозит стоящими, как парус, лопастями.
Якобы устойчивое перемирие с кацапам это единственная якобы заслуга зе за 1,5 года при власти. Все остальные дела - сплошные зашквары.
Версия кацапской диверсии не такая уж и фантастическая. Взрывали же они арсеналы в нас в глубоком тылу. Почему не вальнуть военный самолет, в самом уязвимом месте , при заходе на посадку?
И кремлю эта трагедия выгодна: еще одно доказательство теории что Украина - failed state, управляемая недоумками
2. Почему диспетчер целую минуту их игнорировал, зная, что они у самой земли
с отказавшим двигателем ?.