Камера наблюдения сняла последние секунды полета разбившегося АН-26, - Геращенко. ВИДЕО

Установленная на высотном здании Чугуева камера смогла заснять последние секунды полета разбившегося самолета ВСУ.

Об этом сообщил в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить - что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", - написал Геращенко.

Он также опубликовал несколько фотографий погибших курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Кожедуба.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

