Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко. ВIДЕО

Встановлена ​​на висотній будівлі Чугуєва камера змогла зняти останні секунди польоту літака ЗСУ, що розбився.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав Геращенко.

Він також опублікував кілька фотографій загиблих курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

