УКР
Новини Відео Авіакатастрофа під Чугуєвом
54 790 199

Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко. ВIДЕО

Встановлена ​​на висотній будівлі Чугуєва камера змогла зняти останні секунди польоту літака ЗСУ, що розбився.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав Геращенко.

Він також опублікував кілька фотографій загиблих курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.

Читайте також: Курсанта, який вижив після авіакатастрофи на Харківщині, вивели з шокового стану - він може давати свідчення

Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко 01
Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко 02
Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко 03
Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко 04

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран

Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко 05

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) Геращенко Антон (935)
Топ коментарі
+50
Віну давно закінчено. "Президент дав доручення терміново розібратися, з'ясувати причину такої трагедії, яка відбулася, на жаль, В МИРНИЙ ЧАС в нашій державі". Це пряма мова. Олег Таранов. Заступник Єрмака. У цих покидьків мирний час.
показати весь коментар
26.09.2020 14:19 Відповісти
+30
Це тролів на сайт заслали?
показати весь коментар
26.09.2020 14:07 Відповісти
+27
Бедные дети. Вся жизнь впереди..... Соболезнования родственникам и близким.....
показати весь коментар
26.09.2020 14:19 Відповісти
одинь окуляры п .......
показати весь коментар
26.09.2020 14:18 Відповісти
Ну вот теперь всё стало ясно.
показати весь коментар
26.09.2020 14:17 Відповісти
посмотрите на видео ,сначала маленький взрыв в воздухе и сразу падение и большой взрыв
https://censor.net/ru/comments/locate/3221386/019214b7-6615-7055-b701-417c9761a92b
показати весь коментар
26.09.2020 14:17 Відповісти
а не фары в самом начале? хотя как для фар то ярко как то слишком. хер его знает. но то что сразу после того как идет засветка "от фар" самолет резко уходит влево - это видно очень ясно
показати весь коментар
26.09.2020 14:19 Відповісти
На взрыв не похоже - была бы яркая вспышка, а не постоянный ровный свет. Тогда уж пожар, но о пожаре двигателя никто не сообщал.
показати весь коментар
26.09.2020 14:36 Відповісти
разное сообщают...о выпрыгивании, например...
качество с этих камер и днем не очень то...а ровный свет или яркая вспышка с обратной стороны, непонятно...но быстро
показати весь коментар
26.09.2020 14:58 Відповісти
эгзперды появились
показати весь коментар
27.09.2020 08:18 Відповісти
Очень жаль пацанов
показати весь коментар
26.09.2020 14:21 Відповісти
Замените ХНУПСу гавнолеты, что бы не подвергать наших детей таким трагедиям!!
показати весь коментар
26.09.2020 20:30 Відповісти
Віну давно закінчено. "Президент дав доручення терміново розібратися, з'ясувати причину такої трагедії, яка відбулася, на жаль, В МИРНИЙ ЧАС в нашій державі". Це пряма мова. Олег Таранов. Заступник Єрмака. У цих покидьків мирний час.
показати весь коментар
26.09.2020 14:19 Відповісти
День в день, 25 сентября 1985 г. почти там же, в районе Харькова рухнул АН-12.
показати весь коментар
26.09.2020 15:05 Відповісти
да. 30 км разница
показати весь коментар
26.09.2020 15:06 Відповісти
Ты знал, что отравление Навального было в годовщину убийства Троцкого? Ровно 80 лет с даты.
показати весь коментар
26.09.2020 19:06 Відповісти
только что по ящику. одна из жен пилотов. "заявлял что самолет не в слишком хорошем техническом состоянии"
показати весь коментар
26.09.2020 14:23 Відповісти
Один из пилотов самолета ВСУ Ан-26, разбившегося возле Чугуева, Ашраф Мсуя звонил матери за день до трагедии и говорил, что самолет был неисправен.Источник: https://censor.net/ru/n3221404
показати весь коментар
26.09.2020 18:10 Відповісти
Да простят меня погибшие, но если знал, что самолет неисправен, то почему он на нем полетел? Получается, что он соучастник трагедии.
показати весь коментар
27.09.2020 16:41 Відповісти
Теперь выясняется что в тот роковой день он совершил 6 полетов.
показати весь коментар
28.09.2020 09:34 Відповісти
Пишуть, що 43 роки літаку - й навіть не екпсерту зрозуміло, що літак своє налітав. Та й в цей день було сильне навантаження на цей літак - декілька вдалих вильотів з іншими групами... Цікаво перед кожним вилітом його оглядають техніки і хто дає дозвіл на це?
показати весь коментар
27.09.2020 16:27 Відповісти
ой йо йой, ну падла зебильский войну ес-но не объявит...
показати весь коментар
26.09.2020 14:24 Відповісти
перед падением маленькая вспышка на самолете и падение
показати весь коментар
26.09.2020 14:24 Відповісти
братан у тебя уже параноя с твоими вспышками иди проспись на видео все четко и ясно видно что самолет начало кренить в сторону и в конце он ударился об землю
показати весь коментар
26.09.2020 14:26 Відповісти
одинь окуляры п.......
показати весь коментар
26.09.2020 14:29 Відповісти
Это посадочный фонарь в просвете между деревьями.
Никакой вспышки-взрыва нет.
показати весь коментар
26.09.2020 14:59 Відповісти
залыв слыпы и не хрена не бачешь
показати весь коментар
26.09.2020 14:33 Відповісти
переведи на украинский будь добр и на будущее не коверкай его пожалуйста,или на руццком пиши раз уж на то пошло
показати весь коментар
26.09.2020 14:35 Відповісти
слэнг
показати весь коментар
26.09.2020 14:38 Відповісти
Хрэн г!
показати весь коментар
26.09.2020 15:03 Відповісти
Ты не кацапчик, часом?
Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко - Цензор.НЕТ 5374 https://censor.net/ru/user/404701
залыв слыпы и не хрена не бачешь
https://censor.net/ru/comments/locate/3221392/019214b7-6288-7378-8f58-42bae02f0017
показати весь коментар
26.09.2020 15:02 Відповісти
1.На видео четко видно, что немного правее(на экране) и выше висит неподвижная "лампа", которая после изменения траектории("борт уходит в право") вдруг начинает двигаться влево(на экране) и немного вверх. Что это?
2. Если борт видит камера, то радиовидимость уж точно была. Значит с радаров он не исчезал и радиосвязь с экипажем должна была продолжаться, но после сообщения об отказе двигателя, как я понял, больше никакого радиообмены с экипажем не было.
показати весь коментар
26.09.2020 16:46 Відповісти
радиообмена
показати весь коментар
26.09.2020 16:49 Відповісти
Ну все, комиссию можно распускать, ты установил причину - самолет сбило НЛО!
показати весь коментар
26.09.2020 17:23 Відповісти
Да не, я ж не такой уникальный как ты. Я причину не устанавливал, я вопрос спрашивал.
показати весь коментар
26.09.2020 18:01 Відповісти
Да похоже на посадку заходил еще один борт. Он позже набрал высоту. В Чугуеве 1 полоса на сколько я знаю. Соответственно разрешение на посадку мог получить только один борт...
показати весь коментар
26.09.2020 19:42 Відповісти
Другой борт, у которого была плановая посадка на которую он получил разрешение, должен был бы сразу, после выдачи разрешения на аварийную посадку, получить срочный отказ и команду на уход на следующий круг.
Если после информации о проблемах с двигателем до падения прошло порядка восьми минут, то в течении всего этого времени уже ни кто не должен был бы заходить на полосу.
Так же интересен момент - сначала свет пульсирующий, что можно отнести на счет маяков, потом яркое пятно, что можно отнести на включение фар посадочных, но почему-то это пятно сначала большого диаметра, потом резко становится меньше, а потом так же резко исчезает вообще, как если бы фары выключились или направление движения изменилось бы на 90 или более градусов по отношению к камере. Но это, такой разворот, наверное не возможно даже при неуправляемом падении такого не маленького самолета.
показати весь коментар
26.09.2020 22:12 Відповісти
и воздух перекроем
показати весь коментар
26.09.2020 14:30 Відповісти
шо не чем гавно смыть в гаршок какаешь ?
показати весь коментар
26.09.2020 14:31 Відповісти
сравнивать Львов и Севастополь некорректно,Львов это проевропейский город с красивой старинной архитектурой с наследием от ЮНЕСКО,а севацтополь совковое дерьмецо где кроме моря ничего больше нет
показати весь коментар
26.09.2020 14:38 Відповісти
В Севастополе воды нету круглые сутки
показати весь коментар
26.09.2020 14:39 Відповісти
Зачем Севастополю вода ?
Надо наливать, вливать в себя, отливать в кустах, это всё отвлекает от праздника жизни.
Главное, что крымнаш, а вода - это пустяки.
показати весь коментар
27.09.2020 10:53 Відповісти
Остановка одного двигателя, малая высота и малая скорость, произошло сваливание на одно крыло. Надо было дать форсаж работающему двигателю, уменьшив площадь крыла до 15° и пойти на 2-й круг. Кстати 800 часов налета для летчика - это крайне мало, поэтому не сориентировался наверное.
показати весь коментар
26.09.2020 14:40 Відповісти
а что за вспышка перед падением ?
показати весь коментар
26.09.2020 14:43 Відповісти
вам сказали - включил фары дальнего света
показати весь коментар
26.09.2020 14:44 Відповісти
фары взорвались ?
показати весь коментар
26.09.2020 14:45 Відповісти
Мозги твои взорвались
показати весь коментар
26.09.2020 14:51 Відповісти
на месте
показати весь коментар
26.09.2020 14:52 Відповісти
Приближаясь к земле, он уже шёл за деревьями.
показати весь коментар
26.09.2020 15:05 Відповісти
да. что очевидно то очевидно. шел значительно ниже глиссады. Трассу Харьков - Чугуев уже едва не косался пнивметиками шасси, а до полочы там еще минимум 2 км.
показати весь коментар
26.09.2020 18:05 Відповісти
"вспишка" присутствует.
ето не фари.
показати весь коментар
26.09.2020 15:12 Відповісти
А от ти "зорієнтувався")
показати весь коментар
27.09.2020 21:59 Відповісти
Перед посадкой включаются посадочные прожектора, довольно мощные, на АН-140 наблюдал
показати весь коментар
27.09.2020 22:08 Відповісти
москавія знову чорну справу виконала
показати весь коментар
26.09.2020 14:48 Відповісти
в штаны тебе нагадила?
показати весь коментар
26.09.2020 17:24 Відповісти
43 года самолёту, угробили будущий цвет украинской авиации, падлы. Посмотрим кого посадят и на сколько или опять под заставу и на волю.
показати весь коментар
27.09.2020 22:11 Відповісти
На глазах у Путина: на российских учениях "Кавказ-2020" случилось уже третье ЧП
показати весь коментар
26.09.2020 14:50 Відповісти
Спалился, не пукина, а *****
показати весь коментар
26.09.2020 14:52 Відповісти
первое свой танк подбили ,потом солдат стрелял с гранатомета и руку оторвало и наконец С400 ракета упала на расчет
показати весь коментар
26.09.2020 14:55 Відповісти
Еще сожгли КаМАЗ и сбили СУ-30
показати весь коментар
26.09.2020 16:51 Відповісти
Ракета правда упала не на расчет, а метрах в 100 и кроме ракеты там вроде ни кто не пострадал
показати весь коментар
26.09.2020 16:52 Відповісти
Пострадал бюджет - сколько стоила недоракета?
А ещё территорию оттирать.
показати весь коментар
27.09.2020 10:55 Відповісти
У них дядя на бюджетной фабрике работает, Так что у него этого бюджета - просто завались ...
показати весь коментар
27.09.2020 17:48 Відповісти
как вы там свинособаки пишите у себя в рыгаловках-форумах? "на Украине нет авиации". как видишь есть. и еще одна ваша фраза на очередное падение вашего корыта "не падает тот кто не летает". засохни спермотозоид.
показати весь коментар
26.09.2020 15:09 Відповісти
Какие нахрен фары?У него ЧТО фары светят во все стороны?Очень похоже на подрыв ПЗРК.И как то странно что при абсолютно целой хвостовой части, никак нейдут черные ящики,
показати весь коментар
26.09.2020 15:34 Відповісти
Да,да мордва взрыв, у ************, пуканы взорвались
показати весь коментар
26.09.2020 15:42 Відповісти
Я так явно полагаю что бытовой идиотизм обильно переростает в профессиональный.Явно виден взрыв и похоже языки пламени вплоть до падения.
показати весь коментар
26.09.2020 15:54 Відповісти
а я о чем? даже если влево отклонился, то какой "свет фар" может мерцать сбоку??? только пламя горящего самолета!
показати весь коментар
26.09.2020 19:56 Відповісти
Такие ребята! Нет слов!
показати весь коментар
26.09.2020 15:58 Відповісти
Царствие Небесное!
Очень жаль((( Мои соболезнования родным и близким...
Какие хлопцы были классные...
Нет слов...
показати весь коментар
26.09.2020 16:32 Відповісти
Бог мой,какие красивые дети.....Искренние соболезнования родителям и близким...
показати весь коментар
26.09.2020 17:15 Відповісти
Походу один движок вырубили и самолет повело.
Зафлюгировать лопасти остановленного винта не успели - вот и повело.

Грубо говоря, с одной стороны винт тянет, а с другой тормозит стоящими, как парус, лопастями.
показати весь коментар
26.09.2020 18:03 Відповісти
Зачем эти фотографии выкладывать, родителям и женам горе на всю оставшуюся жизнь.
показати весь коментар
26.09.2020 18:13 Відповісти
Нет слов. Пусть скажет музыка- https://www.youtube.com/watch?v=XSj1zKsRJc4
показати весь коментар
26.09.2020 18:21 Відповісти
какая же она мразь этот Геращенко
показати весь коментар
26.09.2020 20:38 Відповісти
ужас
показати весь коментар
26.09.2020 20:40 Відповісти
Бедные родители какие славные парни.
показати весь коментар
26.09.2020 21:02 Відповісти
Надо дождаться обработки чёрных ящиков, если их всё же решат найти.
А то могут потеряться.
показати весь коментар
27.09.2020 10:59 Відповісти
Версия работы кацапско-лугандонской диверсионной группы крайне неудобна для зе власти.
Якобы устойчивое перемирие с кацапам это единственная якобы заслуга зе за 1,5 года при власти. Все остальные дела - сплошные зашквары.
Версия кацапской диверсии не такая уж и фантастическая. Взрывали же они арсеналы в нас в глубоком тылу. Почему не вальнуть военный самолет, в самом уязвимом месте , при заходе на посадку?
И кремлю эта трагедия выгодна: еще одно доказательство теории что Украина - failed state, управляемая недоумками
показати весь коментар
27.09.2020 13:08 Відповісти
1. Почему движок отказал именно в том полёте, когда на борту было столько курсантов ?.
2. Почему диспетчер целую минуту их игнорировал, зная, что они у самой земли
с отказавшим двигателем ?.
показати весь коментар
27.09.2020 13:22 Відповісти
Были бы отличными лётчиками, на фото яркие здоровые лица. Видно что и со здоровьем всё хорошо и в голове порядок. Очень жаль.
показати весь коментар
28.09.2020 09:48 Відповісти
