Камера спостереження зняла останні секунди польоту АН-26, який розбився, - Геращенко. ВIДЕО
Встановлена на висотній будівлі Чугуєва камера змогла зняти останні секунди польоту літака ЗСУ, що розбився.
Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити - що ж сталося після того, як командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому", - написав Геращенко.
Він також опублікував кілька фотографій загиблих курсантів Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні.
качество с этих камер и днем не очень то...а ровный свет или яркая вспышка с обратной стороны, непонятно...но быстро
Никакой вспышки-взрыва нет.
залыв слыпы и не хрена не бачешь
2. Если борт видит камера, то радиовидимость уж точно была. Значит с радаров он не исчезал и радиосвязь с экипажем должна была продолжаться, но после сообщения об отказе двигателя, как я понял, больше никакого радиообмены с экипажем не было.
Если после информации о проблемах с двигателем до падения прошло порядка восьми минут, то в течении всего этого времени уже ни кто не должен был бы заходить на полосу.
Так же интересен момент - сначала свет пульсирующий, что можно отнести на счет маяков, потом яркое пятно, что можно отнести на включение фар посадочных, но почему-то это пятно сначала большого диаметра, потом резко становится меньше, а потом так же резко исчезает вообще, как если бы фары выключились или направление движения изменилось бы на 90 или более градусов по отношению к камере. Но это, такой разворот, наверное не возможно даже при неуправляемом падении такого не маленького самолета.
ето не фари.
Очень жаль((( Мои соболезнования родным и близким...
Какие хлопцы были классные...
Нет слов...
Зафлюгировать лопасти остановленного винта не успели - вот и повело.
Грубо говоря, с одной стороны винт тянет, а с другой тормозит стоящими, как парус, лопастями.
Якобы устойчивое перемирие с кацапам это единственная якобы заслуга зе за 1,5 года при власти. Все остальные дела - сплошные зашквары.
Версия кацапской диверсии не такая уж и фантастическая. Взрывали же они арсеналы в нас в глубоком тылу. Почему не вальнуть военный самолет, в самом уязвимом месте , при заходе на посадку?
И кремлю эта трагедия выгодна: еще одно доказательство теории что Украина - failed state, управляемая недоумками
2. Почему диспетчер целую минуту их игнорировал, зная, что они у самой земли
с отказавшим двигателем ?.