Посіви в Криму хочуть поливати стічними водами

Вчені в окупованому Криму придумали, як зробити стічні води придатними для поливу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Система розташовується на дні водойми і адаптована для забору води помпою. У кожній зоні водойми підтримується життя певного типу бактерій, що розкладають різні азотовмісні речовини до нітритів і нітратів. Основна умова роботи активного біологічного очищення в водоймі – безперервна робота помп. Подібні системи можуть працювати без втручання людини десятиліттями", – сказав доцент кафедри екології та зоології Таврійської академії КФУ Володимир Подопригора.

Він зазначив, що накопичувальні водойми для установки системи доочистки будуть розташовані поблизу очисних споруд, звідки очищена хімічним способом вода надходитиме в ставки для біологічного доочищення. За словами вченого, використовувати воду для поливу можна почати через 2-3 місяці після заповнення водоймища.

За даними ВНЗ, досягнуто попередніх домовленостей з адміністрацією Первомайського та Чорноморського районів Криму.

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