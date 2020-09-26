Посіви в Криму хочуть поливати стічними водами
Вчені в окупованому Криму придумали, як зробити стічні води придатними для поливу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"Система розташовується на дні водойми і адаптована для забору води помпою. У кожній зоні водойми підтримується життя певного типу бактерій, що розкладають різні азотовмісні речовини до нітритів і нітратів. Основна умова роботи активного біологічного очищення в водоймі – безперервна робота помп. Подібні системи можуть працювати без втручання людини десятиліттями", – сказав доцент кафедри екології та зоології Таврійської академії КФУ Володимир Подопригора.
Він зазначив, що накопичувальні водойми для установки системи доочистки будуть розташовані поблизу очисних споруд, звідки очищена хімічним способом вода надходитиме в ставки для біологічного доочищення. За словами вченого, використовувати воду для поливу можна почати через 2-3 місяці після заповнення водоймища.
За даними ВНЗ, досягнуто попередніх домовленостей з адміністрацією Первомайського та Чорноморського районів Криму.
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Не спеши говно смывать
Для народного хозяйства
Будут воду добывать
Последние 4 года пшеница там прекрасно росла. В этом ещё не видел статистики.
Впрочем в Крыму пока не бывал. Спорить не стану. (но факт есть факт: пшеницу НИКОГДА и НИКТО не будет поливать. Уж если налажен полив, то скорее будут растить хотя бы лук).
Я на Кубани ни разу не был, поэтому сравнивать не могу. Могу только пересказать услышанное в школе на уроке географии, где мне рассказывали о том, что крымские горы стоят на пути дождевых туч, которые задерживаются ими на ЮБК и там же выпадают осадками. Поэтому на ЮБК всё круто и всё цветёт, а остальной Крым сосёт лапу, т.к. эти тучи туда не доезжают.
Агроном ты наший! 😂
Мог ли Войнович подумать, что окажется пророком
До Крыма путин приводил,
И все крымчане это жрали,
Когда в Парашу их включил.
Идет мужик в соседнее село на свадьбу, увидел сливу, натрусил слив и тут подумал, что несться слив перед свадебным банкетом не лучшая идея. А сливы оставить жаба давит. Он тогда их обоссал и довольный этой шуткой над тем, кто найдет сливы пошел дальше. А свадьбуи банкет отменили. Идет злой и голодный мужик назад, видит сливы под деревом. Он взял одну, что дальше остальных, подумал "она далеко, значит, не обоссана". Съел, взял другую что поближе, подумал "эта тоже далековато, значит, не обоссана". Когда съел и ее, воскликнул " Да они же все не обоссаны!" и стал жрать их без рабора.
Головне, що вони вважають себе вялікімі!!
https://www.youtube.com/watch?v=XfyCvM_GdGw&t=1s Скотский рацион: Кремль переводит россиян на продукты с ароматом фекалий