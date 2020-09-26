Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами

Ученые в оккупированном Крыму придумали, как сделать сточные воды пригодными для полива.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Систему активной биологической очистки воды разработали специалисты "Крымского федерального университета", работающего под началом оккупантов.

"Система располагается на дне водоема и адаптирована для забора воды насосом. В каждой зоне водоема поддерживается жизнь определенного типа бактерий, разлагающих различные азотсодержащие вещества до нитритов и нитратов. Основное условие работы активной биологической очистки в водоеме – непрерывная работа насосов. Подобные системы могут работать без вмешательства человека десятилетиями", – сказал доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Владимир Подопригора.

Также на Цензор.НЕТ: Украина имеет полное право прекратить подачу воды в Крым, - представитель Зеленского Кориневич

Он отметил, что накопительные водоемы для установки системы доочистки будут расположены вблизи очистных сооружений, откуда очищенная химическим способом вода будет поступать в ставки для биологической доочистки. По словам ученого, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема.

По данным вуза, достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов Крыма.

Смотрите на Цензор.НЕТ: России нужна Днепровская вода, чтобы вытеснить крымских татар с оккупированного полуострова, - Чубаров. ВИДЕО