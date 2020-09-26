Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами
Ученые в оккупированном Крыму придумали, как сделать сточные воды пригодными для полива.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Систему активной биологической очистки воды разработали специалисты "Крымского федерального университета", работающего под началом оккупантов.
"Система располагается на дне водоема и адаптирована для забора воды насосом. В каждой зоне водоема поддерживается жизнь определенного типа бактерий, разлагающих различные азотсодержащие вещества до нитритов и нитратов. Основное условие работы активной биологической очистки в водоеме – непрерывная работа насосов. Подобные системы могут работать без вмешательства человека десятилетиями", – сказал доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Владимир Подопригора.
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Он отметил, что накопительные водоемы для установки системы доочистки будут расположены вблизи очистных сооружений, откуда очищенная химическим способом вода будет поступать в ставки для биологической доочистки. По словам ученого, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема.
По данным вуза, достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов Крыма.
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Не спеши говно смывать
Для народного хозяйства
Будут воду добывать
Последние 4 года пшеница там прекрасно росла. В этом ещё не видел статистики.
Впрочем в Крыму пока не бывал. Спорить не стану. (но факт есть факт: пшеницу НИКОГДА и НИКТО не будет поливать. Уж если налажен полив, то скорее будут растить хотя бы лук).
Я на Кубани ни разу не был, поэтому сравнивать не могу. Могу только пересказать услышанное в школе на уроке географии, где мне рассказывали о том, что крымские горы стоят на пути дождевых туч, которые задерживаются ими на ЮБК и там же выпадают осадками. Поэтому на ЮБК всё круто и всё цветёт, а остальной Крым сосёт лапу, т.к. эти тучи туда не доезжают.
Агроном ты наший! 😂
Мог ли Войнович подумать, что окажется пророком
До Крыма путин приводил,
И все крымчане это жрали,
Когда в Парашу их включил.
Идет мужик в соседнее село на свадьбу, увидел сливу, натрусил слив и тут подумал, что несться слив перед свадебным банкетом не лучшая идея. А сливы оставить жаба давит. Он тогда их обоссал и довольный этой шуткой над тем, кто найдет сливы пошел дальше. А свадьбуи банкет отменили. Идет злой и голодный мужик назад, видит сливы под деревом. Он взял одну, что дальше остальных, подумал "она далеко, значит, не обоссана". Съел, взял другую что поближе, подумал "эта тоже далековато, значит, не обоссана". Когда съел и ее, воскликнул " Да они же все не обоссаны!" и стал жрать их без рабора.
Головне, що вони вважають себе вялікімі!!
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