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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами

Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами

Ученые в оккупированном Крыму придумали, как сделать сточные воды пригодными для полива.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Систему активной биологической очистки воды разработали специалисты "Крымского федерального университета", работающего под началом оккупантов.

"Система располагается на дне водоема и адаптирована для забора воды насосом. В каждой зоне водоема поддерживается жизнь определенного типа бактерий, разлагающих различные азотсодержащие вещества до нитритов и нитратов. Основное условие работы активной биологической очистки в водоеме – непрерывная работа насосов. Подобные системы могут работать без вмешательства человека десятилетиями", – сказал доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Владимир Подопригора.

Также на Цензор.НЕТ: Украина имеет полное право прекратить подачу воды в Крым, - представитель Зеленского Кориневич

Он отметил, что накопительные водоемы для установки системы доочистки будут расположены вблизи очистных сооружений, откуда очищенная химическим способом вода будет поступать в ставки для биологической доочистки. По словам ученого, использовать воду для полива можно начать через 2-3 месяца после заполнения водоема.

По данным вуза, достигнуты предварительные договоренности с администрацией Первомайского и Черноморского районов Крыма.

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Автор: 

Крым (26418) вода (919)


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Топ комментарии
+60
Ну а шо,родная ж "говєнь"...
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26.09.2020 16:39
+59
Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами - Цензор.НЕТ 8373
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26.09.2020 16:43
+47
Посевы в Крыму хотят поливать сточными водами - Цензор.НЕТ 7334
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26.09.2020 16:44
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Просили камні с нєба, а вийшло що сцяки і лайно до рота.
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26.09.2020 19:13 Ответить
Сельскому хозяйству Крыма итак крышка,а всё эти идеи рашодебилов сказки про белого бычка.
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26.09.2020 19:31 Ответить
Если ты посрал сегодня
Не спеши говно смывать
Для народного хозяйства
Будут воду добывать
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26.09.2020 20:11 Ответить
Правильно, повернути каналізацію на поля. Хай смакує!
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26.09.2020 20:16 Ответить
крисам давно пора звикати до "уринотерапии" ...
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26.09.2020 20:20 Ответить
Ну а пока крымчане ее попьют.
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26.09.2020 20:51 Ответить
а ведь Москаль мог свое изобретение и запатентовать.
Посіви в Криму хочуть поливати стічними водами - Цензор.НЕТ 7456
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26.09.2020 21:00 Ответить
Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично ! 😂
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27.09.2020 01:00 Ответить
ну от нарешті все вирішилося, а то канал, канал, а так прочитали ще раз про солдата чонкина, і потекло лайно по трубам в оселі місцян
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26.09.2020 21:18 Ответить
Може нам українське лайно до криму цим каналом пустити)) раз вони успішно роблять з лайна цукерки))))
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26.09.2020 21:20 Ответить
Да где это видано чтоб культуры типа пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои (какие там сейчас выращивают) - поливали?! Они же выйдут золотыми. Тогда уже нету смысла вообще начинать что то растить. А на рис не хватит и сточных.
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26.09.2020 21:33 Ответить
Там без полива не растёт (читайте по губам): Николай Ирина Христофор Ульяна Ярослав.
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26.09.2020 21:40 Ответить
Если такие культуры поливать - их станет невыгодно выращивать в принципе.

Последние 4 года пшеница там прекрасно росла. В этом ещё не видел статистики.
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26.09.2020 21:56 Ответить
Чувак, ты в Крыматории хоть раз был вообще? Меня туда к бабушке каждое 26 мая (25 мая заканчивался учебный год) отправляли на каникулы. И когда я 26 мая туда приезжал, там земля уже вся была сухая как камень и порепаная. А степь стояла жёлтая-жёлтая, выгоревшая на солнце. За лето несколько дождей, после которых земля высыхала за несколько часов опять до состояния камня. Народ если огороды не поливал, то картошки выкапывали примерно столько же, сколько и закапывали. Вся жрачка - с Кубани и Херсонщины. И это ещё канал работал на полную мощность.
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26.09.2020 22:06 Ответить
Ну я на Кубани живу. Что, такая сильная разница? Пшеница (и трава в степи) начинает желтеть уже в июне. В конце июня - тоже всё выгорает. Жара за 40 бывает. Хотя подсолнечник цветёт даже стоя среди сухой травы.

Впрочем в Крыму пока не бывал. Спорить не стану. (но факт есть факт: пшеницу НИКОГДА и НИКТО не будет поливать. Уж если налажен полив, то скорее будут растить хотя бы лук).
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26.09.2020 22:17 Ответить
Луком сильно не наешься, если хлеба нет..
Я на Кубани ни разу не был, поэтому сравнивать не могу. Могу только пересказать услышанное в школе на уроке географии, где мне рассказывали о том, что крымские горы стоят на пути дождевых туч, которые задерживаются ими на ЮБК и там же выпадают осадками. Поэтому на ЮБК всё круто и всё цветёт, а остальной Крым сосёт лапу, т.к. эти тучи туда не доезжают.
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26.09.2020 22:39 Ответить
Крым, Кубань - исконно украинская земля. все будет ок
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26.09.2020 22:41 Ответить
Турция и татары с этим могут поспорить. А ещё греки, если б они не были так ленивы
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26.09.2020 22:44 Ответить
Дядя, самый классный лук я видел в Соляном, в начале Арабатской стрелки, рядом с соляными буртами, разумеется 😂
Агроном ты наший! 😂
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27.09.2020 01:27 Ответить
Очень правильное решение, а то ж столько стоков стекало в море непостежимо.
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26.09.2020 21:33 Ответить
"Кто сдаёт продукт вторичный, тот питается отлично!" (С)
Мог ли Войнович подумать, что окажется пророком
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26.09.2020 21:39 Ответить
А якщо систему вдосконалити, то вода й для пиття норм...
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26.09.2020 22:19 Ответить
Шаланды полные фекалий,
До Крыма путин приводил,
И все крымчане это жрали,
Когда в Парашу их включил.
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26.09.2020 22:23 Ответить
В Криму мають не "губу на канал закатувати", а займатися альтернативними джерелами водопостачання то зрошення. Води з каналу не буде. Ніколи. Зміна клімату. Україна цього року недоотримала в вигляді опадів 45 кв. кілометрів води. Пересихають річки, озера, ставки, колодязі. В наступному році буде спекотніше. Втрати аграріїв лише по пшениці мінус 7 млн. тон. Тому якщо ЗЕ, або ще якийсь дебіл спробує позбавити херсонську та миколаївську області води каналу на користь кацапам в Криму, то агробарони та фермери з цих областей наймуть армію кіллерів, бо пустеля буде саме у них! А це мільярдні втрати і для них і для бюджету країни. Аграріям до одного місця кацапські хотєлки від яких Україні лише збитки. ***** анексував то нехай тепер забезпечує всім необхідним за свій , а не за наш рахунок.
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26.09.2020 22:30 Ответить
зеля этого не понимает
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26.09.2020 22:40 Ответить
Если в Крыму не будет хватать воды с говном - то русские не жадные. подвезут воды с гавном, дополнительно, из Ростова
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26.09.2020 22:39 Ответить
Сливкам крымского общества -сливки помоев.
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27.09.2020 08:49 Ответить
Эти потуги оккупантов напомнили старый анекдот.
Идет мужик в соседнее село на свадьбу, увидел сливу, натрусил слив и тут подумал, что несться слив перед свадебным банкетом не лучшая идея. А сливы оставить жаба давит. Он тогда их обоссал и довольный этой шуткой над тем, кто найдет сливы пошел дальше. А свадьбуи банкет отменили. Идет злой и голодный мужик назад, видит сливы под деревом. Он взял одну, что дальше остальных, подумал "она далеко, значит, не обоссана". Съел, взял другую что поближе, подумал "эта тоже далековато, значит, не обоссана". Когда съел и ее, воскликнул " Да они же все не обоссаны!" и стал жрать их без рабора.
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27.09.2020 09:28 Ответить
А в чём новость? Да по всей Украине сточные хуже или лучше воды очищают!
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27.09.2020 10:52 Ответить
Для московитів це норма, їх давно вважають скотом і їм це подобається!!
Головне, що вони вважають себе вялікімі!!
https://www.youtube.com/watch?v=XfyCvM_GdGw&t=1s Скотский рацион: Кремль переводит россиян на продукты с ароматом фекалий

Посіви в Криму хочуть поливати стічними водами - Цензор.НЕТ 4865
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27.09.2020 11:59 Ответить
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