У Краматорську - масштабна лісова пожежа, - мер Панков
Масштабна лісова пожежа почалася ввечері 27 вересня на Васильківській Пустоші в Краматорську.
Про це повідомив мер міста Андрій Панков у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем.
Зараз на місці працює 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська. Також краматорцям допомагає один розрахунок з Дружківки. На підході ще одна машина з Костянтинівки. Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів", - написав він.
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