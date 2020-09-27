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У Краматорську - масштабна лісова пожежа, - мер Панков

У Краматорську - масштабна лісова пожежа, - мер Панков

Масштабна лісова пожежа почалася ввечері 27 вересня на Васильківській Пустоші в Краматорську.

Про це повідомив мер міста Андрій Панков у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем.

Зараз на місці працює 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська. Також краматорцям допомагає один розрахунок з Дружківки. На підході ще одна машина з Костянтинівки. Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів", - написав він.

У Краматорську - масштабна лісова пожежа, - мер Панков 01

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Краматорськ (672) ліс (770) пожежа (4350) Донецька область (8724)


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Рядом горит. уже потухло. Хватит уже палить стерню.
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27.09.2020 22:51 Відповісти
ще одна нагода ,буде взяти під ,,особистий контроль'"
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27.09.2020 22:54 Відповісти
Це похідне. Первинне це те, що ермак із зеленським прикриють. Як тільки нададуть факти, як ці двоє заскиглять - ето єрунда, я чітал об етом...
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27.09.2020 23:01 Відповісти
А навмисний підпал сепаратюгами, просто так заради кіпішу шоб "украм насрать", мэр города Андрей Панко не допускає ? Мож його рідне місто вже очистилось від руцкого_мира, сепаратюги повтікали до лугандону.
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27.09.2020 23:29 Відповісти
99% что это дело их рук. И в Луганской области тоже. Раньше до войны таких пожаров не было. Это же очевидно.
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28.09.2020 00:56 Відповісти
Зеленський з нагоди дня міста літав в Краматорськ осьо лише....
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28.09.2020 06:26 Відповісти
 
 