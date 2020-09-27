У Краматорську - масштабна лісова пожежа, - мер Панков

Масштабна лісова пожежа почалася ввечері 27 вересня на Васильківській Пустоші в Краматорську.

Про це повідомив мер міста Андрій Панков у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем.

Зараз на місці працює 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська. Також краматорцям допомагає один розрахунок з Дружківки. На підході ще одна машина з Костянтинівки. Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів", - написав він.

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