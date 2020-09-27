В Краматорске - масштабный лесной пожар, - мэр Панков
Масштабный лесной пожар начался вечером 27 сентября на Васильковском пустыре в Краматорске.
Об этом сообщил мэр города Андрей Панков в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер. Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал Панков.
Ликвидация пожара продолжается.
"Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - написал он.
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