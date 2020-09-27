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В Краматорске - масштабный лесной пожар, - мэр Панков

В Краматорске - масштабный лесной пожар, - мэр Панков

Масштабный лесной пожар начался вечером 27 сентября на Васильковском пустыре в Краматорске.

Об этом сообщил мэр города Андрей Панков в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На Васильевский Пустоши горит лес. Крупный пожар начался под вечер. Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", - написал Панков.

Ликвидация пожара продолжается.

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"Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также краматорцам помогает один расчет из Дружковки. На подходе еще одна машина из Константиновки. Сейчас решается вопрос о задействовании местных резервов", - написал он.

В Краматорске - масштабный лесной пожар, - мэр Панков 01

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Краматорськ (2295) лес (632) пожар (5968) Донецкая область (9910)


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Рядом горит. уже потухло. Хватит уже палить стерню.
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27.09.2020 22:51 Ответить
ще одна нагода ,буде взяти під ,,особистий контроль'"
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27.09.2020 22:54 Ответить
Це похідне. Первинне це те, що ермак із зеленським прикриють. Як тільки нададуть факти, як ці двоє заскиглять - ето єрунда, я чітал об етом...
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27.09.2020 23:01 Ответить
А навмисний підпал сепаратюгами, просто так заради кіпішу шоб "украм насрать", мэр города Андрей Панко не допускає ? Мож його рідне місто вже очистилось від руцкого_мира, сепаратюги повтікали до лугандону.
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27.09.2020 23:29 Ответить
99% что это дело их рук. И в Луганской области тоже. Раньше до войны таких пожаров не было. Это же очевидно.
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28.09.2020 00:56 Ответить
Зеленський з нагоди дня міста літав в Краматорськ осьо лише....
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28.09.2020 06:26 Ответить
 
 