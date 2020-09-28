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Новини Пожежі в Україні
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Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 27 осіб, на водоймах - 5, - ДСНС

Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 27 осіб, на водоймах - 5, - ДСНС

Минулого тижня, з 21 по 27 вересня, під час пожеж в Україні загинуло 27 осіб, на водних об'єктах - 5.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Упродовж тижня виникли 3 надзвичайні ситуації, в результаті яких загинули 26 людей і постраждали 195 осіб.

Зареєстровано 4 тис. 653 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 48 осіб.

Ліквідовано 4 тис. 110 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб і не допущено знищення вогнем 803 будинків і 76 од. техніки. На пожежах загинуло 27 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 7 млн 358 тис. грн.

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Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 363 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 695 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 5 осіб.

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пожежа (4350) смерть (6774) ДСНС (5139) вода (1181)


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28.09.2020 09:35 Відповісти
 
 