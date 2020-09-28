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На Луганщині другий день гасять лісову пожежу площею 20 га

На Луганщині другий день гасять лісову пожежу площею 20 га

Пожежники здійснюють гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки поблизу села Ніжньотепле Станично-Луганського району. Пожежа сталася вчора на площі 20 га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до гасіння залучили 101 людину і 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 рятувальники і 10 одиниць техніки.

На місці працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області.

Також читайте: Упродовж минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 27 осіб, на водоймах - 5, - ДСНС

Автор: 

ДСНС (5139) Луганська область (4890)


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