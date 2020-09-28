На Луганщині другий день гасять лісову пожежу площею 20 га
Пожежники здійснюють гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки поблизу села Ніжньотепле Станично-Луганського району. Пожежа сталася вчора на площі 20 га.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Станом на 7 год. 28 вересня відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління чагарників та лісової підстилки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до гасіння залучили 101 людину і 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 рятувальники і 10 одиниць техніки.
На місці працює оперативна група ГУ ДСНС України в Луганській області.
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